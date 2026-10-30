เซ็นทรัล เวสต์เกต แจงปมพื้นสั่นสะเทือนชั้น 1 เผยเกิดจากอะไร ยันไม่เกี่ยวโครงสร้างอาคาร

เซ็นทรัล เวสต์เกต ชี้แจงผลตรวจสอบ หลังผู้ใช้บริการบางส่วนรู้สึกถึงแรงสั่นบริเวณชั้น 1 ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักของอาคาร
วันที่ 29 ตุลาคม 2569 เซ็นทรัล เวสต์เกต ชี้แจงกรณีผู้ใช้บริการบางส่วนรู้สึกถึงแรงสั่นบริเวณชั้น 1 เบื้องต้นพบว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักของอาคาร เป็นการสั่นจากท่อดูดควันร้านอาหารที่ติดกับพื้น โดยจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
ประกาศดังกล่าว ระบุว่า จากกรณีผู้ใช้บริการบางส่วนรู้สึกถึงแรงสั่นบริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าได้ดำเนินการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อประเมินสภาพและความปลอดภัยอย่างละเอียดตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นพบว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักของอาคารแต่อย่างใด เป็นการสั่นจากท่อดูดควันร้านอาหารที่ติดกับพื้น ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะรีบดำเนินการแก้ไขและลดการสั่นที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
ศูนย์การค้า ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของลูกค้า ร้านค้า และพนักงานทุกท่าน และขอน้อมรับทุกความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการต่อไป