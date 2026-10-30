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อาชีพใหม่ใกล้ฉัน ! แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่รัฐรวยผิดปกติ รับเงินรางวัล 15% สูงสุด 100 ล้าน

           เปิดเกณฑ์อาชีพใหม่ใกล้ฉัน หรือ อาชีพเสริมแบบใหม่ ไม่ต้องสมัครงานที่ไหน แค่มีข้อมูลหรือเบาะแสเจ้าหน้าที่รัฐร่ำรวยผิดปกติแจ้ง ป.ป.ช. ลุ้นรับเงินรางวัล 15% สูงสุด 100 ล้านบาท

ข้าราชการ

           ใครกำลังมองหา อาชีพเสริม หรือค้นหา อาชีพใหม่ใกล้ฉัน หากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจร่ำรวยผิดปกติ สามารถแจ้งเบาะแสต่อ ป.ป.ช. ได้ โดยผู้แจ้งอาจมีสิทธิได้รับเงินรางวัล 15% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่ได้หมายความว่าแจ้งแล้วจะได้รับเงินทันที เพราะมีเงื่อนไขตามกฎหมายกำหนด

ข้าราชการ
ภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก PRT : คลังสารสนเทศรัฐสภา 

           เพจเฟซบุ๊ก PRT : คลังสารสนเทศรัฐสภา เผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจร่ำรวยผิดปกติต่อ ป.ป.ช. พร้อมตั้งคำถามว่า "อาชีพใหม่ใกล้ฉัน?" เพื่อชวนให้ประชาชนตระหนักว่าทุกคนมีส่วนช่วยตรวจสอบการทุจริตได้

           โพสต์ดังกล่าวยกสถานการณ์ใกล้ตัวขึ้นมาถามว่า หากเจ้าหน้าที่รัฐที่มีเงินเดือนระดับหนึ่ง แต่กลับมีบ้านหรู รถราคาแพง หรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกต ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้หรือไม่ ? 

ข้าราชการ
ภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก PRT : คลังสารสนเทศรัฐสภา 

           พร้อมระบุว่า ผู้แจ้งเบาะแสอาจได้รับเงินรางวัล 15% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท 

           แต่แจ้งแล้วไม่ได้เงินทันที ต้องผ่าน 3 เงื่อนไข ได้แก่ ข้อมูลที่แจ้งต้องมีสาระสำคัญต่อการตรวจสอบ, ศาลต้องมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน และการจ่ายรางวัลต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ข้าราชการ
ภาพจาก : Becris / Shutterstock.com

           สำหรับผู้ที่สนใจ อาชีพเสริม หรือกำลังค้นหา อาชีพใหม่ใกล้ฉัน ประเด็นสำคัญคือ หากพบข้อมูลที่อาจบ่งชี้ถึงความร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่รัฐ ควรรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ตรวจสอบได้ โดยไม่ด่วนกล่าวหาหรือตัดสินบุคคลใดจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือทรัพย์สินที่พบเห็นเพียงอย่างเดียว แล้วส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมาย เพราะรางวัลจะตามมาก็ต่อเมื่อกระบวนการยุติธรรมชี้ขาดแล้วเท่านั้น 

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อาชีพใหม่ใกล้ฉัน ! แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่รัฐรวยผิดปกติ รับเงินรางวัล 15% สูงสุด 100 ล้าน อัปเดตล่าสุด 30 ตุลาคม 2569 เวลา 16:32:22
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