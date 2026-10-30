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สรปุก รีวิวออกโหนกระแสครั้งแรก แทบช็อกหลังเห็นชื่อ หนุ่ม กรรชัย โทร. เข้า

          สรปุก เปิดเบื้องหลังประสบการณ์โฟนอินโหนกระแสครั้งแรก หัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นชื่อ หนุ่ม กรรชัย โทร. หา ใครอยากอายุสั้นต้องไปออก 

สรปุก โฟนอินโหนกระแสครั้งแรก

          ดราม่าเงินบริจาค 45 ล้านสะเทือนต่อเนื่อง หลัง สรปุก อดีตแอดมินมูลนิธิ ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตา ยอมรับเสียใจที่ออกตัวปกป้อง บุ๋ม ปนัดดา รุ่นพี่ที่ทั้งที่สนิทและรู้จักกันมากว่า 10 ปี เพราะผิดหวังที่ถูกปิดบังความจริง จนวันที่ 30 ตุลาคม 2569 สรปุก ได้รับเชิญให้โฟนอินชี้แจงผ่านรายการ โหนกระแส เป็นที่เรียบร้อย  

          ล่าสุด (30 ตุลาคม 2569) สรปุก โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud﻿ เล่าประสบการณ์ออกรายการโหนกระแสครั้งแรก ยอมรับตื่นเต้นจนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ไม่เคยคิดจะให้สัมภาษณ์สื่อ แต่ได้รับการติดต่อจาก หนุ่ม กรรชัย จึงตัดสินใจรับปาก พร้อมทิ้งท้ายไว้สุดพีคว่า ใครอยากอายุสั้นให้ลองไปโหนกระแสดู

สรปุก โฟนอินโหนกระแสครั้งแรก
ภาพจาก โหนกระแส

          ประสบการณ์โหนกระแสครั้งแรก ขนลุก เหมือนเฝ้าไข้คนสำคัญที่ ICU ไม่เคยคิดให้สัมภาษณ์รายการใด ๆ เราแค่โพสต์ในที่ของเรา แต่พี่หนุ่มบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชน มันคือเงินบริจาค แล้วแกโทร. หาตั้งแต่ตีสาม แบบจริงจังมาก ก็เลยรับปากไป

สรปุก โฟนอินโหนกระแสครั้งแรก
เฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud﻿ 

          แกนัดไม่เกินบ่าย โทร. มาเกือบบ่ายสาม ทุกนาทีหัวใจเต้นตึกตัก ขอให้รายการหมดเวลาโดยไม่ต้องโฟนอิน พอชื่อพี่หนุ่มขึ้นมาในมือถือ หัวใจแทบหยุดเต้น ใครอยากอายุสั้นไปโหนกระแสดูนะ ส่วนคำถามที่ว่า ทำไมไม่หวีผม หวีแล้วค่ะ แต่มีเชื้อลูกไก่โปแลนด์เลยได้แค่นี้
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สรปุก รีวิวออกโหนกระแสครั้งแรก แทบช็อกหลังเห็นชื่อ หนุ่ม กรรชัย โทร. เข้า โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2569 เวลา 17:42:33
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