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ชาวเน็ตเจอสัตว์หน้าตาคล้ายกิ้งก่า หางยาวกว่าลำตัวหลายเท่า ผู้รู้แห่ไขคำตอบกันเพียบ

          หางยาวจนงง ! ชาวเน็ตเจอสัตว์ตัวจิ๋วหางยาวเฟื้อย ผู้รู้แห่ไขคำตอบ ที่แท้คือ สางห่า ไม่มีพิษ แถมไม่ใช่จิ้งเหลนแท้อีกต่างหาก



สางห่า


          วันที่ 29 ตุลาคม 2569 สมาชิกรายหนึ่งของกลุ่มเฟซบุ๊ก นี่ตัวอะไร โพสต์ภาพสัตว์ตัวเล็กหน้าตาคล้ายกิ้งก่า แต่มีจุดเด่นที่หางยาวเฟื้อยแบบผิดหูผิดตา ยาวกว่าลำตัวไปหลายเท่า พร้อมตั้งคำถามสั้น ๆ ว่าน้องหางยาวขนาดนี้คือตัวอะไรกันแน่ งานนี้บรรดาผู้รู้ก็ไม่ปล่อยให้รอนาน แห่เข้ามาไขข้อสงสัยกันเพียบ

          ผู้รู้รายหนึ่งให้คำตอบว่า เจ้าตัวนี้คือ จิ้งเหลนน้อยหางยาว มีชื่อเรียกอื่น ๆ ว่า สางห่า งูคา หรืองูขา ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Takydromus sexlineatus ที่สำคัญคือไม่มีพิษ และถึงจะมีคำว่าจิ้งเหลนอยู่ในชื่อ แต่จริง ๆ แล้วสางห่าจัดอยู่ในกลุ่มกิ้งก่าต่างหาก ขณะที่อีกหลายคนก็เข้ามาเสริมว่า ชื่อ งูคา เป็นชื่อที่คนรุ่นเก่าคุ้นปาก และทุกวันนี้หาดูได้ยากขึ้นมากแล้ว



          แต่คำถามที่ตามมาติด ๆ ก็คือ หางยาวขนาดนี้มีประโยชน์อะไร ? ผู้รู้ในคอมเมนต์ก็ช่วยกันอธิบายว่า หางที่ยาวนี้ช่วยเรื่องการทรงตัว เพราะน้องชอบวิ่งไปบนยอดหญ้าและพุ่มไม้เล็ก ๆ หางยาวจึงช่วยกระจายน้ำหนัก ทำให้วิ่งได้เร็วแม้บนหญ้าบาง ๆ แถมยังช่วยพรางตัวไปกับต้นหญ้าได้อย่างแนบเนียน ซึ่งถ้าหางขาดก็จะวิ่งได้ช้าลงจนหาอาหารลำบากเลยทีเดียว

          บางคนยังวิเคราะห์ต่อแบบลึกซึ้งว่า สัตว์บางสายพันธุ์ที่มีขาเล็กจนแทบมองไม่เห็นและเลื้อยคล้ายงู อาจเป็นร่องรอยของวิวัฒนาการระหว่างกิ้งก่ากับงู ขณะที่บางคอมเมนต์ก็มาแนวฮา เปรียบหางของน้องว่ายาวคล้ายหางจิงโจ้ เรียกเสียงหัวเราะได้ไม่น้อย

          งานนี้ต้องบอกว่าได้ความรู้เพิ่มกันไปเต็ม ๆ ใครเจอเจ้าหางยาวตัวนี้ตามสนามหญ้าหรือพุ่มไม้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะ เพราะน้องไม่มีพิษ แค่หางยาวกว่าชาวบ้านเขาไปหน่อยเท่านั้นเอง

สางห่า

สางห่า

สางห่า

สางห่า

สางห่า

สางห่า

สางห่า




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ชาวเน็ตเจอสัตว์หน้าตาคล้ายกิ้งก่า หางยาวกว่าลำตัวหลายเท่า ผู้รู้แห่ไขคำตอบกันเพียบ อัปเดตล่าสุด 30 ตุลาคม 2569 เวลา 19:31:55
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