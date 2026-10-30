HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สายสุนีย์ จ๊ะนะ ราชินีนักกีฬาคนพิการ โพสต์ยอดเงินรางวัลอัดฉีด คนหลุดโฟกัส ซูมดูได้กี่บาท

          สายสุนีย์ จ๊ะนะ ราชินีนักกีฬาคนพิการของไทย โพสต์ยอดเงินรางวัลที่ได้รับจากเอเชียนพาราเกมส์ แต่คนหลุดโฟกัสข้อความ สรุปแล้วได้กี่บาท




สายสุนีย์ จ๊ะนะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองประชาสัมพันธ์ กกท.

          วันที่ 30 ตุลาคม 2569 สายสุนีย์ จ๊ะนะ ราชินีนักกีฬาหญิงคนพิการของไทย มีการโพสต์เรื่องการได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทย โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง แจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์

          ทั้งนี้ หลายคนหลุดโฟกัส เจ้าตัวพิมพ์ผิดเป็นปี 2016 ไม่ใช่ 2026 ขณะเดียวกันก็มีคนซูมเงินรางวัลที่ได้จากอีกรูปหนึ่งที่โชว์ยอดเงินในมือถือ พบว่า เธอได้รางวัลในรอบนี้ทั้งสิ้น 4.5 ล้านบาท

สายสุนีย์ จ๊ะนะ

สายสุนีย์ จ๊ะนะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Saysunee Jana




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สายสุนีย์ จ๊ะนะ ราชินีนักกีฬาคนพิการ โพสต์ยอดเงินรางวัลอัดฉีด คนหลุดโฟกัส ซูมดูได้กี่บาท โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2569 เวลา 20:19:27 1,600 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด โซลาร์เซลล์ภาคประชาชน ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว ปฏิทินช่อง 3 ปี 2570 ที AF6 ปฏิทินวันหยุด 2570 บัลลงดอร์ 2026 บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 วันสำคัญ 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 งานฮาโลวีน 2026 ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา แบมบี้ เดอะสตาร์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย