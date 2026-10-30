สายสุนีย์ จ๊ะนะ ราชินีนักกีฬาคนพิการ โพสต์ยอดเงินรางวัลอัดฉีด คนหลุดโฟกัส ซูมดูได้กี่บาท

สายสุนีย์ จ๊ะนะ ราชินีนักกีฬาคนพิการของไทย โพสต์ยอดเงินรางวัลที่ได้รับจากเอเชียนพาราเกมส์ แต่คนหลุดโฟกัสข้อความ สรุปแล้วได้กี่บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองประชาสัมพันธ์ กกท.
วันที่ 30 ตุลาคม 2569 สายสุนีย์ จ๊ะนะ ราชินีนักกีฬาหญิงคนพิการของไทย มีการโพสต์เรื่องการได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทย โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง แจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์
ทั้งนี้ หลายคนหลุดโฟกัส เจ้าตัวพิมพ์ผิดเป็นปี 2016 ไม่ใช่ 2026 ขณะเดียวกันก็มีคนซูมเงินรางวัลที่ได้จากอีกรูปหนึ่งที่โชว์ยอดเงินในมือถือ พบว่า เธอได้รางวัลในรอบนี้ทั้งสิ้น 4.5 ล้านบาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Saysunee Jana
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองประชาสัมพันธ์ กกท.
วันที่ 30 ตุลาคม 2569 สายสุนีย์ จ๊ะนะ ราชินีนักกีฬาหญิงคนพิการของไทย มีการโพสต์เรื่องการได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทย โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง แจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์
ทั้งนี้ หลายคนหลุดโฟกัส เจ้าตัวพิมพ์ผิดเป็นปี 2016 ไม่ใช่ 2026 ขณะเดียวกันก็มีคนซูมเงินรางวัลที่ได้จากอีกรูปหนึ่งที่โชว์ยอดเงินในมือถือ พบว่า เธอได้รางวัลในรอบนี้ทั้งสิ้น 4.5 ล้านบาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Saysunee Jana