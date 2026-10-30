ไขปริศนาลิฟต์ MRT ทำไมถึงเปิดได้ 2 ฝั่ง มีประโยชน์ยังไง เหตุผลที่คาดไม่ถึง

ไขปริศนาลิฟต์ MRT ทำไมถึงเปิดได้ 2 ฝั่ง สาเหตุที่ออกแบบทำไมถึงเลือกแบบนี้ มีประโยชน์ยังไง ข้อหนึ่งคาดไม่ถึงเลย
ภาพจาก Juntee / Shutterstock.com
กลายเป็นประเด็นที่ผู้โดยสารสงสัยกันอยู่ไม่น้อย เมื่อเฟซบุ๊ก รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ตั้งคำถามถึงลิฟต์ของ MRT สายสีชมพูที่เปิดได้ 2 ฝั่ง พร้อมเฉลยว่าเหตุผลที่ออกแบบแบบนี้คืออะไร และสิ่งที่ผู้โดยสารควรสังเกตก่อนออกจากลิฟต์
วันที่ 30 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู โพสต์ไขข้อสงสัยเรื่องนี้ว่า ทำไมลิฟต์ MRT สายสีชมพูถึงเปิดได้ 2 ฝั่ง เป็นเพราะถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ 2 ฝั่งเข้าด้วยกัน เช่น จากชั้นพื้นถนน (Ground Level) ไปยังชั้นจำหน่ายตั๋ว (Concourse Level)
ทำให้ผู้โดยสารสามารถเข้าลิฟต์จากฝั่งหนึ่ง และออกอีกฝั่งที่เชื่อมต่อกับจุดหมายได้ทันที พร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารสังเกตป้ายก่อนออกจากลิฟต์ ซึ่งอาจติดไว้ที่ประตูลิฟต์ หรือแสดงเป็นลูกศรบริเวณแผงปุ่มกด เพื่อช่วยให้เตรียมตัวออกได้ถูกฝั่ง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรยืนพิงหรือยืนชิดประตูลิฟต์
ด้านชาวเน็ตมีการเสริมอีก 1 เหตุผลที่ลิฟต์เปิดได้ 2 ทาง เป็นการป้องกันไม่ให้คนขึ้นลิฟต์อออยู่หน้าประตู ให้รีบเข้าไปชิดด้านในเพราะต้องออกอีกฝั่ง
ภาพจาก Juntee / Shutterstock.com
กลายเป็นประเด็นที่ผู้โดยสารสงสัยกันอยู่ไม่น้อย เมื่อเฟซบุ๊ก รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ตั้งคำถามถึงลิฟต์ของ MRT สายสีชมพูที่เปิดได้ 2 ฝั่ง พร้อมเฉลยว่าเหตุผลที่ออกแบบแบบนี้คืออะไร และสิ่งที่ผู้โดยสารควรสังเกตก่อนออกจากลิฟต์
วันที่ 30 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู โพสต์ไขข้อสงสัยเรื่องนี้ว่า ทำไมลิฟต์ MRT สายสีชมพูถึงเปิดได้ 2 ฝั่ง เป็นเพราะถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ 2 ฝั่งเข้าด้วยกัน เช่น จากชั้นพื้นถนน (Ground Level) ไปยังชั้นจำหน่ายตั๋ว (Concourse Level)
ทำให้ผู้โดยสารสามารถเข้าลิฟต์จากฝั่งหนึ่ง และออกอีกฝั่งที่เชื่อมต่อกับจุดหมายได้ทันที พร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารสังเกตป้ายก่อนออกจากลิฟต์ ซึ่งอาจติดไว้ที่ประตูลิฟต์ หรือแสดงเป็นลูกศรบริเวณแผงปุ่มกด เพื่อช่วยให้เตรียมตัวออกได้ถูกฝั่ง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรยืนพิงหรือยืนชิดประตูลิฟต์
ด้านชาวเน็ตมีการเสริมอีก 1 เหตุผลที่ลิฟต์เปิดได้ 2 ทาง เป็นการป้องกันไม่ให้คนขึ้นลิฟต์อออยู่หน้าประตู ให้รีบเข้าไปชิดด้านในเพราะต้องออกอีกฝั่ง