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ต๊ะ นารากร เคลื่อนไหวแล้ว ! หลังคนเปิดประวัติ - โยงลาสต์บอสข่าว บุ๋ม ปนัดดา

           ต๊ะ นารากร เคลื่อนไหวแล้ว ! หลังมีคนเปิดประวัติ โยงปมตัวละครลับ - ลาสต์บอส ในข่าว บุ๋ม ปนัดดา แจงเหตุให้กำลังใจ ลั่น ฉันไม่ใช่ลาสต์บอส

ต๊ะ นารากร

           เรียกว่าจู่ ๆ ก็หวิดงานเข้า สำหรับพิธีกรคนดัง ต๊ะ นารากร ติยายน﻿ หลังมีเพจเปิดประวัติ จนคนโยงว่า หรือเธอจะเป็นตัวละครลับ หรือลาสต์บอส ในข่าว บุ๋ม ปนัดดา ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนก่อนหน้านี้ เหตุจากไปให้กำลังใจ "บุ๋ม" ในช่วงที่มีข่าว

ต๊ะ นารากร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน

           ล่าสุด (31 ตุลาคม 2569) ต๊ะ นารากร ได้ออกมาเคลียร์ผ่านเฟซบุ๊กว่า "ฉันไม่ใช่ลาสต์บอส อย่าเอาฉันไปโยง มั่วกันไปใหญ่แล้ว ฉันไปให้กำลังใจบุ๋มเพราะเป็นเพื่อน เราทำงานทีมเดียวกัน เคลียร์ชัดชัด 

           เมื่อเพื่อนเดือดร้อน ฉันก็ไปให้กำลังใจ ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น สำหรับคนที่เอาชื่อฉันไปโยงมั่ว ฉันไม่ฟ้องหรอก  เสียเวลา ไม่มีความจริงสักนิด  ฉันให้อภัยทุกคนค่ะ"

           นอกจากนี้ ต๊ะ นารากร ยังได้โพสต์เปิดประวัติตัวเองแบบชัดเจนอีกว่า "เปิดประวัติให้ชัด จะได้ไม่เขียนมั่ว  เป็นนางสาวค่ะ  โสดสนิท  ไม่เคยแต่งงาน ไม่เคยมีผัว   อยู่คนเดียวกับหมา 5 ตัวมาเป็นสิบปีแล้ว  ใช้ชีวิตธรรมดา ไม่มีรถหรู ซื้อของแบรนด์เนมที่ชอบบ้างแต่ไม่มาก มีรายได้พอประมาณเลี้ยงตัวเอง และเผื่อแผ่แบ่งปันช่วยสัตว์บ้างตามสมควร ตอนนี้มีงานที่เดียวคือ รายการเคลียร์ชัดชัด ทางเวิร์คพอยท์ ช่อง 23 ยังมีเวลาว่างรับงานได้อีกเยอะ  มีประสบการณ์จริงพิสูจน์ได้ค่ะ"

ต๊ะ นารากร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน

ต๊ะ นารากร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน

ต๊ะ นารากร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน

ต๊ะ นารากร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน


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ต๊ะ นารากร เคลื่อนไหวแล้ว ! หลังคนเปิดประวัติ - โยงลาสต์บอสข่าว บุ๋ม ปนัดดา โพสต์เมื่อ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 11:51:07 1,641 อ่าน
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