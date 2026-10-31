ร้านอาหารญี่ปุ่น 2 ร้าน ประกาศปิดรวดเดียวหลังจบเดือนตุลาคม 2569 เห็นแล้วใจหาย พร้อมขอบคุณที่ลูกค้าให้การสนับสนุนมาตลอด
วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ร้านชาบู ชูนคร ออกประกาศแจ้งลูกค้าว่าจะปิดให้บริการอย่างถาวร โดยเปิดทำการเป็นวันสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชาบู ชูนคร - บุฟเฟ่ต์ชาบู จ.นครปฐม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชาบู ชูนคร - บุฟเฟ่ต์ชาบู จ.นครปฐม
ทางร้านระบุว่า วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้บริการ หลังจากนั้นร้านจะปิดอย่างถาวร พร้อมกล่าวขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และขออภัยที่ไม่สามารถเปิดให้บริการต่อไปได้
ปิดท้ายประกาศด้วยข้อความว่า "รัก และคิดถึงลูกค้าที่น่ารักเสมอ"
ภาพจาก Tsubaki Restaurant Rama9
ขณะที่เฟซบุ๊ก Tsubaki Restaurant Rama9 ก็ประกาศปิดสาขาเช่นกัน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมขอบคุณลูกค้าจากหัวใจ
ภาพจาก Tsubaki Restaurant Rama9
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชาบู ชูนคร - บุฟเฟ่ต์ชาบู จ.นครปฐม