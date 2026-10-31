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ร้านอาหารญี่ปุ่น 2 ร้าน ประกาศปิดรวดเดียวหลังจบเดือนตุลาคม 2569 เห็นแล้วใจหาย

          ร้านอาหารญี่ปุ่น 2 ร้าน ประกาศปิดรวดเดียวหลังจบเดือนตุลาคม 2569 เห็นแล้วใจหาย พร้อมขอบคุณที่ลูกค้าให้การสนับสนุนมาตลอด

ร้านอาหารญี่ปุ่น

          วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ร้านชาบู ชูนคร ออกประกาศแจ้งลูกค้าว่าจะปิดให้บริการอย่างถาวร โดยเปิดทำการเป็นวันสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569

ร้านอาหารญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชาบู ชูนคร - บุฟเฟ่ต์ชาบู จ.นครปฐม

ร้านอาหารญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชาบู ชูนคร - บุฟเฟ่ต์ชาบู จ.นครปฐม

          ทางร้านระบุว่า วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้บริการ หลังจากนั้นร้านจะปิดอย่างถาวร พร้อมกล่าวขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และขออภัยที่ไม่สามารถเปิดให้บริการต่อไปได้

          ปิดท้ายประกาศด้วยข้อความว่า "รัก และคิดถึงลูกค้าที่น่ารักเสมอ"

ร้านอาหารญี่ปุ่น
ภาพจาก Tsubaki Restaurant Rama9

          ขณะที่เฟซบุ๊ก Tsubaki Restaurant Rama9 ก็ประกาศปิดสาขาเช่นกัน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมขอบคุณลูกค้าจากหัวใจ

ร้านอาหารญี่ปุ่น
ภาพจาก Tsubaki Restaurant Rama9

ร้านอาหารญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชาบู ชูนคร - บุฟเฟ่ต์ชาบู จ.นครปฐม

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ร้านอาหารญี่ปุ่น 2 ร้าน ประกาศปิดรวดเดียวหลังจบเดือนตุลาคม 2569 เห็นแล้วใจหาย อัปเดตล่าสุด 31 ตุลาคม 2569 เวลา 14:56:24 2,278 อ่าน
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