เปิดยอดเงินแพรรี่ ไพรวัลย์ โอนช่วยเหลือสมปอง นครไธสง พร้อมอยู่เคียงข้างเสมอ

เปิดยอดเงินแพรรี่ ไพรวัลย์ โอนช่วยเหลือสมปอง นครไธสง พร้อมสนับสนุนเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตาม
จากกรณีที่สมปอง นครไธสง เล่าปัญหาชีวิตฆราวาส ณ ปัจจุบันที่ค่อนข้างพบกับความลำบาก และช่วงนี้ภรรยาก็ตั้งครรภ์ด้วย
ล่าสุด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร ของแพรรี่ ไพรวัลย์ มีการโพสต์ความรู้สึกถึงสมปองว่า ซัพพอร์ตเสมอนะคะ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะหรือช่วงเวลาไหน ๆ ก็ตาม เราสองคนผ่านอะไรกันมาเยอะมาก เราสร้างเสียงหัวเราะและส่งต่อความสุขให้กับใครหลายๆคน มาด้วยกัน
ถึงช่วงหลัง จะด้วยหน้าที่การงานหรือเหตุปัจจัยหลายอย่าง ที่ทำให้เราต้องห่างเหินกันไปบ้าง แต่น้องสาวคนนี้ก็ยังรักและเป็นห่วงพี่ชายเสมอนะคะ
ขอให้พี่ชายของน้องมีกำลังใจที่ดี มีความเข้มแข็งทั้งเพื่อภรรยาและเพื่อลูกน้อยที่กำลังจะลืมตามาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ขอให้พี่สมปองเป็นเหมือนพระมหาสมปอง เป็นผู้ที่มีแต่ความสดใสร่าเริง มีรอยยิ้มและมีความสุข มีธรรมะและมีความรู้ ซึ่งพร้อมส่งต่อให้กับผู้คนรอบข้างเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา
อยู่ข้าง ๆ ในทุกเรื่องนะคะ ขอให้ธุรกิจที่พี่อยากทำเป็นไปได้ด้วยดี น้องขอมอบทุนก้อนเล็ก ๆ นี้ แทนอ้อมกอดและกำลังใจที่อยากส่งไปให้นะคะ
ปล. ฝากทุกคนช่วยติดตามเพจ และซัพพอร์ตหรืออุดหนุนสินค้าต่าง ๆ ของพี่ชายดิฉันด้วยค่ะ
พร้อมกันนั้น แพรรี่ ไพรวัลย์ ยังโอนเงินให้สมปอง 59,999 บาท เพื่อเป็นทุนก้อนเล็ก ๆ เป็นกำลังใจให้ต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร