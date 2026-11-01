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แม่ค้าเจอลูกค้าจ่ายแบงก์พันแล้วหาย พอเพ่งดูนึกว่าแบงก์ปลอม 0 หาย จริง ๆ คืออะไร

          แม่ค้าขายปลาทู เจอลูกค้าจ่ายแบงก์พันแล้วหายไป พอเพ่งดูเท่านั้นแหละ ตอนแรกนึกว่าแบงก์ปลอม เพราะ 0 หาย ความจริงไม่ใช่เลย ของแท้แน่นอน

ธนบัตร

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Noi Nilwong มีการโพสต์เล่าประสบการณ์เจอแบงก์พันปลอม ทุกอย่างแทบจะเหมือนเป๊ะมาก แต่ต่างกันที่ตัวเลขไม่ครบ ขาด 0 ไปตัวหนึ่ง พร้อมข้อความทั้งหมดดังนี้

แบงก์ปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Noi Nilwong

          ถ้าท่านรู้ตัวเอาเงินทอนมาคืนนะ ไอ้เราก้อตาลายคิดว่าแบงค์ 1,000 ได้ปลาทูไปกินแถมได้ตังทอนไปอีก หัวใจคุณทำด้วยอะไร เดี๋ยวเราจะไล่กล้องดูนะให้รีบเอามาคืน ไม่งั้นแจ้งความดำเนินคดีหน้าตาก้อดีใจร้ายมาก

แบงก์ปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Noi Nilwong


           กระปุกดอทคอม มีการตรวจสอบแล้วว่า แบงก์ดังกล่าวแม้ 0 จะหายไป 1 ตัว แต่ก็คือธนบัตรจริง โดยเป็นธนบัตร 100 บาทรุ่นที่ระลึก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


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แม่ค้าเจอลูกค้าจ่ายแบงก์พันแล้วหาย พอเพ่งดูนึกว่าแบงก์ปลอม 0 หาย จริง ๆ คืออะไร อัปเดตล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15:37:28 1,702 อ่าน
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