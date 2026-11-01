เปิดภาพร้านสุกี้ชาบูดัง ระดับตำนาน 10 ปี เปิดร้านวันสุดท้าย ก่อนปิดกิจการอีกร้าน

ต้องลิ้ม สุกี้ชาบู จ.เชียงใหม่ ประกาศปิดกิจการวันที่ 31 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา หลังจากที่เปิดร้านมานานกว่า 10 ปี ลูกค้าเสียดายที่ร้านต้องปิด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า ร้านต้องลิ้ม สุกี้ชาบู ร้านอาหารในตำนานที่ จ.เชียงใหม่ ประกาศปิดกิจการตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา นับเป็นอีกร้านที่ปิดตำนาน หลังจากเปิดมากว่า 10 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้องลิ้ม สุกี้ชาบู Tonglim SukiShabu
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้องลิ้ม สุกี้ชาบู Tonglim SukiShabu
ลูกค้าต่างเสียดายที่ร้านต้องปิด แม้ยอมรับว่า รสชาติจะอร่อยเหมือนเดิมก็ตาม