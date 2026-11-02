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วันหยุดปีใหม่ 2570 หยุดกี่วัน ? เปิดปฏิทินแล้วยิ้มกว้าง ได้ยาว 4 วันแบบไม่ต้องลา

          วันหยุดปีใหม่ 2570 หยุดกี่วัน เปิดปฏิทินหยุดปี 2570 ข้าราชการ พนักงานเอกชน พนักงานธนาคารมีวันหยุดยาวได้กี่วันโดยไม่ต้องลา เรามีข้อมูลมาฝาก 

วันหยุดปีใหม่ 2570 หยุดกี่วัน

          ใกล้สิ้นปีแล้ว คำถามยอดฮิตก็กลับมาอีกครั้งว่าวันหยุดปีใหม่ 2570 หยุดกี่วัน ข่าวดีคือปีนี้ปฏิทินเข้าข้างคนทำงาน เพราะวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันศุกร์ ต่อด้วยเสาร์-อาทิตย์ รวมกับวันสิ้นปีอีกวัน ได้หยุดยาว 4 วันโดยไม่ต้องลาสักวัน
 
          ตามปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร ปี 2570 ช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดดังนี้

          - พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2569 : วันสิ้นปี (วันหยุดราชการและธนาคาร)
          - ศุกร์ที่ 1 มกราคม 2570 : วันขึ้นปีใหม่ (วันหยุดราชการและธนาคาร)
          - เสาร์ที่ 2 มกราคม 2570 : วันหยุดสุดสัปดาห์
          - อาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2570 : วันหยุดสุดสัปดาห์


          รวมแล้ววันหยุดปีใหม่ 2570 หยุด 4 วันติด ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2569 ถึง 3 มกราคม 2570 ทั้งข้าราชการและพนักงานธนาคาร ใครจะกลับบ้านต่างจังหวัด ไปเที่ยว หรือนอนพักอยู่บ้าน ก็วางแผนและจองที่พักหรือตั๋วเดินทางไว้แต่เนิ่น ๆ ได้เลย อย่างไรก็ตาม ควรติดตามประกาศของคณะรัฐมนตรีด้วย เพราะอาจมีวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม

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วันหยุดปีใหม่ 2570 หยุดกี่วัน ? เปิดปฏิทินแล้วยิ้มกว้าง ได้ยาว 4 วันแบบไม่ต้องลา โพสต์เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08:40:41 3,594 อ่าน
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