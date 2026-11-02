วันหยุดปีใหม่ 2570 หยุดกี่วัน เปิดปฏิทินหยุดปี 2570 ข้าราชการ พนักงานเอกชน พนักงานธนาคารมีวันหยุดยาวได้กี่วันโดยไม่ต้องลา เรามีข้อมูลมาฝาก
ใกล้สิ้นปีแล้ว คำถามยอดฮิตก็กลับมาอีกครั้งว่าวันหยุดปีใหม่ 2570 หยุดกี่วัน ข่าวดีคือปีนี้ปฏิทินเข้าข้างคนทำงาน เพราะวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันศุกร์ ต่อด้วยเสาร์-อาทิตย์ รวมกับวันสิ้นปีอีกวัน ได้หยุดยาว 4 วันโดยไม่ต้องลาสักวัน
ตามปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร ปี 2570 ช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดดังนี้
- พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2569 : วันสิ้นปี (วันหยุดราชการและธนาคาร)
- ศุกร์ที่ 1 มกราคม 2570 : วันขึ้นปีใหม่ (วันหยุดราชการและธนาคาร)
- เสาร์ที่ 2 มกราคม 2570 : วันหยุดสุดสัปดาห์
- อาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2570 : วันหยุดสุดสัปดาห์
รวมแล้ววันหยุดปีใหม่ 2570 หยุด 4 วันติด ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2569 ถึง 3 มกราคม 2570 ทั้งข้าราชการและพนักงานธนาคาร ใครจะกลับบ้านต่างจังหวัด ไปเที่ยว หรือนอนพักอยู่บ้าน ก็วางแผนและจองที่พักหรือตั๋วเดินทางไว้แต่เนิ่น ๆ ได้เลย อย่างไรก็ตาม ควรติดตามประกาศของคณะรัฐมนตรีด้วย เพราะอาจมีวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม