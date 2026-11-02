ไวรัลรถเข้ามาจอดที่ลานจอดร้านค้า ตอนแรกนึกว่าจะได้ลูกค้ารายแรก เจอป้ายถอยอย่างไว

ไวรัลรถเข้ามาจอดที่ลานจอดร้านค้า ตอนแรกนึกว่าจะได้ลูกค้ารายแรก สุดท้ายผงะเพราะป้าย รีบขับออกไปอย่างไว เจอปัญหานี้บ่อยมากจนต้องแก้
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Phimnaphang Leenasirimakul ซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้า มีการลงรูปภาพวงจรปิดหน้าร้าน มีรถคันหนึ่งเข้ามาที่ลานจอดรถ ตอนแรกคิดว่าวันนี้จะได้ลูกค้าเร็วแล้ว สุดท้ายรถกลับขับออกไปเฉย
หลายคนอาจจะสงสัยว่า เป็นเพราะอะไร เจ้าของร้านจึงโพสต์เฉลย เป็นเพราะป้ายที่เขียนเอาไว้ว่า ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นลูกค้าร้านมาจอดรถ จะมีการล็อกล้อและคิดค่าจอด 1,000 บาทต่อชั่วโมง ทำเอาใครก็ไม่กล้าจอดอีกแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phimnaphang Leenasirimakul
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phimnaphang Leenasirimakul
ที่ผ่านมา ร้านดังกล่าวประสบปัญหาลูกค้าของร้านฝั่งตรงข้ามมาเนียนจอดในที่จอดเธอเป็นประจำ จนเป็นไวรัลหลายครั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phimnaphang Leenasirimakul
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phimnaphang Leenasirimakul