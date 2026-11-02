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ไวรัลรถเข้ามาจอดที่ลานจอดร้านค้า ตอนแรกนึกว่าจะได้ลูกค้ารายแรก เจอป้ายถอยอย่างไว

          ไวรัลรถเข้ามาจอดที่ลานจอดร้านค้า ตอนแรกนึกว่าจะได้ลูกค้ารายแรก สุดท้ายผงะเพราะป้าย รีบขับออกไปอย่างไว เจอปัญหานี้บ่อยมากจนต้องแก้

ลานจอดรถ

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Phimnaphang Leenasirimakul ซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้า มีการลงรูปภาพวงจรปิดหน้าร้าน มีรถคันหนึ่งเข้ามาที่ลานจอดรถ ตอนแรกคิดว่าวันนี้จะได้ลูกค้าเร็วแล้ว สุดท้ายรถกลับขับออกไปเฉย

ลานจอดรถ

          หลายคนอาจจะสงสัยว่า เป็นเพราะอะไร เจ้าของร้านจึงโพสต์เฉลย เป็นเพราะป้ายที่เขียนเอาไว้ว่า ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นลูกค้าร้านมาจอดรถ จะมีการล็อกล้อและคิดค่าจอด 1,000 บาทต่อชั่วโมง ทำเอาใครก็ไม่กล้าจอดอีกแล้ว

ลานจอดรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phimnaphang Leenasirimakul

ลานจอดรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phimnaphang Leenasirimakul

          ที่ผ่านมา ร้านดังกล่าวประสบปัญหาลูกค้าของร้านฝั่งตรงข้ามมาเนียนจอดในที่จอดเธอเป็นประจำ จนเป็นไวรัลหลายครั้ง

ลานจอดรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phimnaphang Leenasirimakul

ลานจอดรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phimnaphang Leenasirimakul


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ไวรัลรถเข้ามาจอดที่ลานจอดร้านค้า ตอนแรกนึกว่าจะได้ลูกค้ารายแรก เจอป้ายถอยอย่างไว โพสต์เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09:24:31 5,082 อ่าน
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