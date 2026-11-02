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เครื่องบินตกลงกลางชุมชนฟลอริดา พุ่งดิ่งพสุธา - ไฟลุกท่วม สลด 9 ชีวิตดับยกลำ

          เครื่องบินตกข้างถนนในย่านชุมชนฟลอริดา ไฟลุกท่วม พบเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว ผู้โดยสารทั้ง 9 คนเสียชีวิตยกลำ ชาวบ้านเผยเสียงดังสนั่นเหมือนขีปนาวุธตก

เครื่องบินเจ็ตตกในฟลอริดา

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินตก ในย่านชุมชนของเมืองกรีนเอเคอร์ส ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อเวลาประมาณ 12.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่ เศษซากกระจัดกระจายเต็มถนน ทั้ง 9 คนบนเครื่องบินเสียชีวิตยกลำ โดยพบเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวรุ่น Learjet 60 มูลค่าราว 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 67.5 ล้านบาท)

          ด้านสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) เผยว่า เครื่องบินลำดังกล่าวออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติออสติน-เบิร์กสตรอม รัฐเทกซัส มุ่งหน้าไปยังท่าอากาศยานนอร์ทเอลูเธรา ในประเทศบาฮามาส ก่อนจะตกลงในย่านเครสต์เฮเวน บริเวณใกล้ถนน

          ขณะที่ ฌอน ดัฟฟี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ ยืนยันผ่านโซเชียลมีเดียว่า ผู้ที่อยู่บนเครื่องทั้ง 9 คนเสียชีวิตทั้งหมด พร้อมระบุว่า "FAA กำลังส่งทีมไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อสนับสนุนการสอบสวนของ NTSB ขอให้ร่วมกันสวดภาวนาให้ครอบครัวและคนที่รักของผู้ที่เราสูญเสียไป"

เครื่องบินเจ็ตตกในฟลอริดา
ภาพจาก X @prolific369

          โดยตอนนี้คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ (NTSB) เป็นผู้นำการสอบสวน

          สำหรับสาเหตุเบื้องต้น จากเสียงบันทึกการติดต่อกับหอบังคับการบินและข้อมูลติดตามเที่ยวบินพบว่า นักบินแจ้งว่าพบสภาพอากาศแปรปรวน มีน้ำแข็งเกาะ และมีฝน จึงขอไต่ระดับขึ้นไปอีก 2,000 ฟุต (ราว 600 เมตร) แต่ไม่นานหลังจากนั้นเครื่องบินกลับดิ่งลงอย่างรุนแรงในอัตรา 10,000 ฟุตต่อนาที (ราว 3.048 กิโลเมตรต่อนาที) ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 ฟุตต่อนาที (ราว 9.144 กิโลเมตรต่อนาที) จนความเร็วเกินขีดจำกัดที่เครื่องบินถูกออกแบบไว้ 

          โดยนักบินได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ก่อนที่เครื่องบินจะเอียงขวาอย่างแรงและพุ่งชนพื้นในมุมชัน

เครื่องบินเจ็ตตกในฟลอริดา
ภาพจาก X @prolific369

          ส่วนเว็บไซต์ Aviation 24/7 รายงานว่า เครื่องบินได้เฉี่ยวต้นไม้และทำให้สายไฟฟ้าขาดลงมา โดยเสียงขณะเกิดเหตุดังมากจน "ฟังดูเหมือนขีปนาวุธ" ขณะที่คลิปจากกล้องติดรถยนต์บันทึกภาพช่วงเวลาที่เครื่องบินพุ่งลงสู่พื้นก่อนเกิดลูกไฟขนาดใหญ่ และภาพจากที่เกิดเหตุยังเผยให้เห็นหลุมขนาดใหญ่บนพื้นดิน พร้อมซากเครื่องบินที่ยังลุกไหม้

          นายแอนโธนี แบล็กมอน ชาวบ้านที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุราว 152 เมตร เล่าถึงเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวว่า "เศษซากกระจายไปทั่ว เศษซากกระเด็นมาโดนบ้านผม ทุกอย่างลุกเป็นไฟ ถนนก็ลุกเป็นไฟ ผมเคยเห็นเรื่องแบบนี้แต่ในข่าว ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นใกล้ตัวขนาดนี้"

เครื่องบินเจ็ตตกในฟลอริดา
ภาพจาก X @prolific369

          ทั้งนี้ นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า เครื่องบินตกลงในพื้นที่จอดบ้านเคลื่อนที่ และดูเหมือนจะทำให้บ้านพ่วงอย่างน้อย 1 หลังพังเสียหาย ขณะที่เอพีรายงานว่า เครื่องบินดูเหมือนจะเฉียดบ้านเรือนไปอย่างหวุดหวิด และตกลงใกล้ถนน โดยยังไม่ชัดเจนว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายหรือไม่ และยังไม่มีรายงานยืนยันว่ามีผู้บาดเจ็บบนพื้นดินหรือไม่ 

          ด้านหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเคาน์ตีปาล์มบีชระบุว่า เหตุครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก ส่วนสำนักงานนายอำเภอเคาน์ตีปาล์มบีชได้สั่งปิดถนนหลายสายรอบจุดเกิดเหตุ และขอให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงพื้นที่

          สำหรับ Learjet 60 เป็นเครื่องบินธุรกิจขนาดกลาง ผลิตโดยบริษัท บอมบาร์ดิเอร์ แอโรสเปซ ตัวเครื่องยาว 58 ฟุต (ราว 17.6 เมตร) รองรับนักบินและลูกเรือได้ 2 คน และผู้โดยสาร 8 คน มีพิสัยการบินสูงสุดราว 2,400 ไมล์ทะเล ตามข้อมูลของเว็บไซต์ GlobalAir.com



ขอบคุณข้อมูลจาก NBC Miami, New York Post
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