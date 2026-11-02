อาลัย อดีตแชมป์วิ่งยุโรป จากไปในวัย 34 ปี หลังสู้มะเร็งลำไส้ เศร้าเพิ่งแต่งงานไม่ถึงเดือน

เคียรา มาเกียน นักวิ่งโอลิมปิก 2 สมัย อดีตแชมป์ยุโรป เสียชีวิตในวัย 34 ปี หลังป่วยมะเร็งลำไส้ระยะที่ 4 เศร้าเพิ่งแต่งงานได้ไม่ถึง 3 สัปดาห์
แถลงการณ์บนบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอระบุว่า มาเกียนพ่ายแพ้ให้โรคร้าย และเสียชีวิตเมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน ท่ามกลางคนที่เธอรัก พร้อมระบุว่าเธอผู้เป็น "ลูกสาว พี่น้อง ภรรยา เพื่อนที่รัก และแรงบันดาลใจของผู้คนมากมาย"
ภาพจาก Instagram ciaramageeanrun
มาเกียนเป็นชาวเมืองพอร์ตาเฟอร์รี เคาน์ตีดาวน์ เคยเป็นตัวแทนไอร์แลนด์ในโอลิมปิกปี 2016 และ 2020 ก่อนคว้าเหรียญทองวิ่ง 1,500 เมตร ในศึกกรีฑาชิงแชมป์ยุโรปที่กรุงโรม เมื่อปี 2024 นอกจากนี้ยังเคยเป็นตัวแทนไอร์แลนด์เหนือในกีฬาเครือจักรภพ และคว้าเหรียญเงินที่เมืองเบอร์มิงแฮม เมื่อปี 2022
ภาพจาก Instagram ciaramageeanrun
พร้อมระบุว่า มาเกียนเป็นนักกีฬาผู้สร้างแรงบันดาลใจแก่นักกีฬารุ่นเยาว์ แม้อยู่ระหว่างการรักษามะเร็ง และเธอจะยังคงเป็นเช่นนั้นเสมอ
ภาพจาก Instagram ciaramageeanrun
ขณะที่ แคทเธอรีน คอนโนลลี ประธานาธิบดีไอร์แลนด์ กล่าวว่า "นับตั้งแต่เคียราเปิดเผยเรื่องอาการป่วย สาธารณชนก็ยืนเคียงข้างเธอ และความรักที่มีต่อเธอก็มีแต่เพิ่มขึ้น"
ภาพจาก Instagram ciaramageeanrun
ฝั่ง ไซมอน แฮร์ริส รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า "เธอมอบความเข้มแข็งและความหวังให้คนอื่นอีกมากมาย"
สหพันธ์กรีฑาโลก (World Athletics) ระบุว่า เธอเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนมากมายทั้งในและนอกลู่วิ่ง เช่นเดียวกับสมาคมกรีฑาไอร์แลนด์ที่ระบุว่า "ความกล้าหาญ ความอบอุ่น และจิตวิญญาณของเธอจะทิ้งมรดกที่คงอยู่ยาวนาน"
ด้าน โทมัส นิบล็อก ผู้ประกาศของบีบีซีสปอร์ตไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเคยสัมภาษณ์เธอเมื่อเดือนกรกฎาคม เล่าว่า มาเกียนได้รับข่าวที่น่าผิดหวัง 1 วันก่อนการสัมภาษณ์ แต่ยังยืนยันจะบันทึกเทปต่อ พร้อมโพสต์ว่า "แสงสว่างดวงหนึ่งได้ดับลงจากโลกนี้" และ "ผมไม่เคยเจอใครที่ได้พบเคียราแล้วไม่รักเธอเลย"
ขณะที่ แพทริก คีลตี พิธีกรรายการ The Late Late Show ของสถานี RTÉ กล่าวว่า "เธอไม่ได้เป็นแค่แชมป์ในลู่วิ่ง แต่เธอเป็นแชมป์ของคนอื่น ๆ ที่แสดงให้พวกเราทุกคนเห็นว่าควรใช้ชีวิตอย่างไร"
ภาพจาก Instagram ciaramageeanrun
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เคียรา มาเกียน (Ciara Mageean) อดีตแชมป์วิ่งยุโรป ซึ่งเคยเข้าร่วมโอลิมปิกถึง 2 ครั้ง เสียชีวิตในวัยเพียง 34 ปี โดยเธอได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยโรคมะเร็งลำไส้ ระยะที่ 4 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568
แถลงการณ์บนบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอระบุว่า มาเกียนพ่ายแพ้ให้โรคร้าย และเสียชีวิตเมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน ท่ามกลางคนที่เธอรัก พร้อมระบุว่าเธอผู้เป็น "ลูกสาว พี่น้อง ภรรยา เพื่อนที่รัก และแรงบันดาลใจของผู้คนมากมาย"
ภาพจาก Instagram ciaramageeanrun
ทั้งนี้ การจากไปของเธอเกิดขึ้นไม่ถึง 3 สัปดาห์ หลังจากเธอแต่งงานกับ โทมัส มอแรน คนรักที่คบหากันมายาวนาน
มาเกียนเป็นชาวเมืองพอร์ตาเฟอร์รี เคาน์ตีดาวน์ เคยเป็นตัวแทนไอร์แลนด์ในโอลิมปิกปี 2016 และ 2020 ก่อนคว้าเหรียญทองวิ่ง 1,500 เมตร ในศึกกรีฑาชิงแชมป์ยุโรปที่กรุงโรม เมื่อปี 2024 นอกจากนี้ยังเคยเป็นตัวแทนไอร์แลนด์เหนือในกีฬาเครือจักรภพ และคว้าเหรียญเงินที่เมืองเบอร์มิงแฮม เมื่อปี 2022
ภาพจาก Instagram ciaramageeanrun
ส่วนในปี 2023 เธอได้รับเลือกเป็นบุคคลกีฬาแห่งปีของบีบีซีไอร์แลนด์เหนือ หลังทำลายสถิติประเทศ และจบอันดับ 4 ในรอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์โลก
หลังข่าวการเสียชีวิตถูกเผยแพร่ออกไป ผู้คนจากหลายแวดวงต่างร่วมแสดงความอาลัย โดย เลดี้ แมรี ปีเตอร์ส ตำนานเจ้าของเหรียญทองปัญจกรีฑาโอลิมปิก ปี 1972 ซึ่งมูลนิธิของเธอเคยสนับสนุนมาเกียนตลอดเส้นทางอาชีพ กล่าวว่า "เรารู้ว่าเธอป่วยหนักมาก และรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้"
พร้อมระบุว่า มาเกียนเป็นนักกีฬาผู้สร้างแรงบันดาลใจแก่นักกีฬารุ่นเยาว์ แม้อยู่ระหว่างการรักษามะเร็ง และเธอจะยังคงเป็นเช่นนั้นเสมอ
ภาพจาก Instagram ciaramageeanrun
ด้าน มิเชล โอนีล มุขมนตรีไอร์แลนด์เหนือ ยกย่องมาเกียนว่าเป็น "แชมป์ในทุกความหมายของคำนี้ และเป็นแบบอย่างของนักกีฬาทุกคน" โดยเธอเผชิญการวินิจฉัยมะเร็งด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่น แบบเดียวกับที่แสดงให้เห็นตลอดอาชีพนักกีฬา
ขณะที่ แคทเธอรีน คอนโนลลี ประธานาธิบดีไอร์แลนด์ กล่าวว่า "นับตั้งแต่เคียราเปิดเผยเรื่องอาการป่วย สาธารณชนก็ยืนเคียงข้างเธอ และความรักที่มีต่อเธอก็มีแต่เพิ่มขึ้น"
ภาพจาก Instagram ciaramageeanrun
ส่วน มีฮอล มาร์ติน นายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสามี ครอบครัว และเพื่อนของเธอ
ฝั่ง ไซมอน แฮร์ริส รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า "เธอมอบความเข้มแข็งและความหวังให้คนอื่นอีกมากมาย"
สหพันธ์กรีฑาโลก (World Athletics) ระบุว่า เธอเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนมากมายทั้งในและนอกลู่วิ่ง เช่นเดียวกับสมาคมกรีฑาไอร์แลนด์ที่ระบุว่า "ความกล้าหาญ ความอบอุ่น และจิตวิญญาณของเธอจะทิ้งมรดกที่คงอยู่ยาวนาน"
ด้าน โทมัส นิบล็อก ผู้ประกาศของบีบีซีสปอร์ตไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเคยสัมภาษณ์เธอเมื่อเดือนกรกฎาคม เล่าว่า มาเกียนได้รับข่าวที่น่าผิดหวัง 1 วันก่อนการสัมภาษณ์ แต่ยังยืนยันจะบันทึกเทปต่อ พร้อมโพสต์ว่า "แสงสว่างดวงหนึ่งได้ดับลงจากโลกนี้" และ "ผมไม่เคยเจอใครที่ได้พบเคียราแล้วไม่รักเธอเลย"
ขณะที่ แพทริก คีลตี พิธีกรรายการ The Late Late Show ของสถานี RTÉ กล่าวว่า "เธอไม่ได้เป็นแค่แชมป์ในลู่วิ่ง แต่เธอเป็นแชมป์ของคนอื่น ๆ ที่แสดงให้พวกเราทุกคนเห็นว่าควรใช้ชีวิตอย่างไร"
ภาพจาก Instagram ciaramageeanrun
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC