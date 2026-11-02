แม่โพสต์ใจสลาย นักกอล์ฟหญิงวัย 15 ปีถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต ขณะเดินฝ่าฝนตกหนัก

นักกอล์ฟหญิงวัย 15 ปี ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต ขณะที่เดินฝ่าฝนตกหนัก คนเป็นแม่เป็นคนที่เจ็บปวดมาก หัวใจแหลกสลายไม่มีชิ้นดี
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเป็นแม่ของนักกอล์ฟหญิงวัย 15 ปี โพสต์ข้อความถึงลูกสาวหลังถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต ระหว่างที่เดินฝ่าฝนตกหนัก ข้อความทั้งหมด มีดังนี้
ไม่มีพ่อแม่คนไหนยอมปล่อยลูกไปง่าย ๆ หรอก
แต่ถ้ามันสร้างความเจ็บปวดให้ลูกอันเป็นที่รัก
พ่อกับแม่จะขอยอมปล่อยมือ ให้ลูกไปสบาย
หนูแกร่งที่สุดแล้วลูกรัก หัวใจหยุดเต้น
ตั้งแต่โดนฟ้าผ่า เกือบชั่วโมง ฮึดสู้กลับมาได้
อีก 10 รอบ อดทนข้ามคืน เพื่อรอพ่อบินกลับ
มาบอกลาครั้งสุดท้าย หลับให้สบายนะลูกรัก
แหลก สลาย ไม่ มี ชิ้น ดี …
ขอโทษที่ไม่สามารถรับสาย หรือตอบใครได้
ยังไม่พร้อมอะไรทั้งนั้น พาลูกกลับบ้านวันนี้