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แม่โพสต์ใจสลาย นักกอล์ฟหญิงวัย 15 ปีถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต ขณะเดินฝ่าฝนตกหนัก

           นักกอล์ฟหญิงวัย 15 ปี ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต ขณะที่เดินฝ่าฝนตกหนัก คนเป็นแม่เป็นคนที่เจ็บปวดมาก หัวใจแหลกสลายไม่มีชิ้นดี

น้องเอญ่า

           วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเป็นแม่ของนักกอล์ฟหญิงวัย 15 ปี โพสต์ข้อความถึงลูกสาวหลังถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต ระหว่างที่เดินฝ่าฝนตกหนัก ข้อความทั้งหมด มีดังนี้

           ไม่มีพ่อแม่คนไหนยอมปล่อยลูกไปง่าย ๆ หรอก

           แต่ถ้ามันสร้างความเจ็บปวดให้ลูกอันเป็นที่รัก

           พ่อกับแม่จะขอยอมปล่อยมือ ให้ลูกไปสบาย

           หนูแกร่งที่สุดแล้วลูกรัก หัวใจหยุดเต้น

           ตั้งแต่โดนฟ้าผ่า เกือบชั่วโมง ฮึดสู้กลับมาได้

           อีก 10 รอบ อดทนข้ามคืน เพื่อรอพ่อบินกลับ

           มาบอกลาครั้งสุดท้าย หลับให้สบายนะลูกรัก

           แหลก สลาย ไม่ มี ชิ้น ดี …

           ขอโทษที่ไม่สามารถรับสาย หรือตอบใครได้

           ยังไม่พร้อมอะไรทั้งนั้น พาลูกกลับบ้านวันนี้


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แม่โพสต์ใจสลาย นักกอล์ฟหญิงวัย 15 ปีถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต ขณะเดินฝ่าฝนตกหนัก โพสต์เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13:34:33 3,573 อ่าน
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