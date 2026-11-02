เด็กผอมไม่ยอมกินข้าว ยายพามาหาหมอ เจอหมอจัดเมนูพิเศษ กินเกลี้ยงจนรู้สาเหตุ

หลายชายตัวผ่อมกะหร่อง ข้าวแทบไม่กิน ยายสุดห่วงพาหาหาหมอ เซอร์ไพรส์หมอลองสั่ง KFC มาให้ กลายเป็นกินเกลี้ยง พร้อมเฉลยสาเหตุที่แท้จริงที่พ่อแม่ควรรู้
วันที่ 31 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป รายงานว่า เด็กชายคนหนึ่งในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ซึ่งมีรูปร่างผอมแห้งและไม่ยอมกินข้าว ถูกคุณยายพามาโรงพยาบาลเพื่อให้ตรวจดูว่ามีอาการป่วยหรือความผิดปกติใดหรือไม่ แต่ใครจะคิดว่าสาเหตุกลับไม่ใช่อาการป่วย แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ บ้าน โดยที่ผู้ปกครองไม่ทันสังเกตเห็น
ภาพจาก Weibo
ที่ทำให้ครอบครัวเซอร์ไพรส์คือเด็กชายที่เป็นเด็กกินน้อยตอนอยู่บ้าน กลับกลายมาเป็นเด็กกินจุที่ซัดทุกอย่างเรียบ เมื่อคุณหมอตัดสินใจควักเงินสั่ง KFC มาเลี้ยง
จากคลิปวิดีโอที่แชร์กันบนเว่ยป๋อ คุณยายบอกกับหมอว่าหลายชายมักจะกินน้อยเสมอ จึงมีร่างกายผอมโซอย่างมาก แต่หลังตรวจร่างกายแล้วไม่พบความผิดปกติใด หมอจึงสงสัยว่าเด็กอาจแค่ไม่ชอบอาหาร จึงแนะนำให้ลองเปลี่ยนเมนูที่ทำที่บ้าน เพื่อทดสอบดูว่าอาหารอร่อยหรือไม่
ภาพจาก Weibo
หมอยังถามขึ้นอีกว่า ถ้าเป็นแมคโดนัลด์หรือ KFC จะดีกว่าหรือไม่ แล้วก็สั่ง KFC มาให้เด็กกินด้วยตัวเอง
เมื่ออาหารมาถึง เด็กชายก็กินเบอร์เกอร์อย่างเอร็ดอร่อย ระหว่างกินยังบอกด้วยว่า "ผมกินจนหมดได้เลย" และกินอาหารจนหมดเกลี้ยงจริง ๆ ทำให้แพทย์สันนิษฐานว่าอาการกินน้อยของเด็ก อาจเกิดจากความชอบเรื่องอาหารมากกว่าปัญหาสุขภาพ
แพทย์ยังแนะนำพ่อแม่ว่าไม่ต้องตื่นตระหนก หรือบังคับป้อนอาหารเด็กที่เลือกกิน พร้อมชี้ว่าผู้ใหญ่กับเด็กอาจชอบอาหารต่างกัน อาหารที่บ้านอาจแค่ไม่ถูกใจเด็กเท่านั้น
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership