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เด็กผอมไม่ยอมกินข้าว ยายพามาหาหมอ เจอหมอจัดเมนูพิเศษ กินเกลี้ยงจนรู้สาเหตุ

           หลายชายตัวผ่อมกะหร่อง ข้าวแทบไม่กิน ยายสุดห่วงพาหาหาหมอ เซอร์ไพรส์หมอลองสั่ง KFC มาให้ กลายเป็นกินเกลี้ยง พร้อมเฉลยสาเหตุที่แท้จริงที่พ่อแม่ควรรู้

ลูกกินยาก

           วันที่ 31 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป รายงานว่า เด็กชายคนหนึ่งในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ซึ่งมีรูปร่างผอมแห้งและไม่ยอมกินข้าว ถูกคุณยายพามาโรงพยาบาลเพื่อให้ตรวจดูว่ามีอาการป่วยหรือความผิดปกติใดหรือไม่ แต่ใครจะคิดว่าสาเหตุกลับไม่ใช่อาการป่วย แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ บ้าน โดยที่ผู้ปกครองไม่ทันสังเกตเห็น

ลูกกินยาก
ภาพจาก Weibo

           ที่ทำให้ครอบครัวเซอร์ไพรส์คือเด็กชายที่เป็นเด็กกินน้อยตอนอยู่บ้าน กลับกลายมาเป็นเด็กกินจุที่ซัดทุกอย่างเรียบ เมื่อคุณหมอตัดสินใจควักเงินสั่ง KFC มาเลี้ยง

           จากคลิปวิดีโอที่แชร์กันบนเว่ยป๋อ คุณยายบอกกับหมอว่าหลายชายมักจะกินน้อยเสมอ จึงมีร่างกายผอมโซอย่างมาก แต่หลังตรวจร่างกายแล้วไม่พบความผิดปกติใด หมอจึงสงสัยว่าเด็กอาจแค่ไม่ชอบอาหาร จึงแนะนำให้ลองเปลี่ยนเมนูที่ทำที่บ้าน เพื่อทดสอบดูว่าอาหารอร่อยหรือไม่ 

ลูกกินยาก
ภาพจาก Weibo

           หมอยังถามขึ้นอีกว่า ถ้าเป็นแมคโดนัลด์หรือ KFC จะดีกว่าหรือไม่ แล้วก็สั่ง KFC มาให้เด็กกินด้วยตัวเอง

           เมื่ออาหารมาถึง เด็กชายก็กินเบอร์เกอร์อย่างเอร็ดอร่อย ระหว่างกินยังบอกด้วยว่า "ผมกินจนหมดได้เลย" และกินอาหารจนหมดเกลี้ยงจริง ๆ ทำให้แพทย์สันนิษฐานว่าอาการกินน้อยของเด็ก อาจเกิดจากความชอบเรื่องอาหารมากกว่าปัญหาสุขภาพ

           แพทย์ยังแนะนำพ่อแม่ว่าไม่ต้องตื่นตระหนก หรือบังคับป้อนอาหารเด็กที่เลือกกิน พร้อมชี้ว่าผู้ใหญ่กับเด็กอาจชอบอาหารต่างกัน อาหารที่บ้านอาจแค่ไม่ถูกใจเด็กเท่านั้น

ลูกกินยาก
ภาพจาก Weibo

ลูกกินยาก
ภาพจาก Weibo


ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership


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