คนอุดรธานีถึงกับไปไม่เป็น ซุ้มประตูอุดรธานี ใช้งบสร้าง 39 ล้านบาท สิ่งที่คิด VS สิ่งที่ได้ ทำชาวเน็ตขยี้ตาแรง
เฟซบุ๊ก Udonthani Update ได้เผยภาพซุ้มประตูอุดรธานี ที่ประกาศสร้างด้วยงบประมาณ 39 ล้านบาท จนชาวเน็ตเอาไปเจนภาพ AI ตามจินตนาการของตัวเอง มันต้องงดงามและอลังการแบบนี้แน่นอน จนกระทั่งคนอุดรธานีได้มาเห็นหน้างานตอนสร้างเสร็จ งานนี้ถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียว เพราะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้ มันช่างต่างกันซะเหลือเกิน แถมยังมีกำหนดการเปิดตัวในงานงานพืชสวนโลก วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 แต่ชาวอุดรธานีกลับไม่ถูกใจสิ่งนี้อย่างแรง
ภาพจากเฟซบุ๊ก Udonthani Update