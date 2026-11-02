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ซุ้มประตูอุดรธานี ใช้งบสร้าง 39 ล้านบาท สิ่งที่คิด VS สิ่งที่ได้ ทำชาวเน็ตขยี้ตาแรง

       คนอุดรธานีถึงกับไปไม่เป็น ซุ้มประตูอุดรธานี ใช้งบสร้าง 39 ล้านบาท สิ่งที่คิด VS สิ่งที่ได้ ทำชาวเน็ตขยี้ตาแรง
           เฟซบุ๊ก Udonthani Update ได้เผยภาพซุ้มประตูอุดรธานี ที่ประกาศสร้างด้วยงบประมาณ 39 ล้านบาท จนชาวเน็ตเอาไปเจนภาพ AI ตามจินตนาการของตัวเอง มันต้องงดงามและอลังการแบบนี้แน่นอน จนกระทั่งคนอุดรธานีได้มาเห็นหน้างานตอนสร้างเสร็จ งานนี้ถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียว เพราะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้ มันช่างต่างกันซะเหลือเกิน แถมยังมีกำหนดการเปิดตัวในงานงานพืชสวน​โลก วันที่ 2 พฤศจิกายน​ 2569 แต่ชาวอุดรธานีกลับไม่ถูกใจสิ่งนี้อย่างแรง
ซุ้มประตูอุดรธานี

ซุ้มประตูอุดรธานี

ซุ้มประตูอุดรธานี

ภาพจากเฟซบุ๊ก Udonthani Update
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ซุ้มประตูอุดรธานี ใช้งบสร้าง 39 ล้านบาท สิ่งที่คิด VS สิ่งที่ได้ ทำชาวเน็ตขยี้ตาแรง อัปเดตล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15:42:14 2,016 อ่าน
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