สาวใจกล้าเดินชิล คนช็อกสภาพล้อนจ้อน มีแค่กระเป๋า อึ้งกว่าคือไม่มีใครห้าม

สาวเดินชิลริมถนน คนช็อกสภาพล่อนจ้อน ไม่แคร์ใคร อึ้งกว่าคือไม่มีใครห้าม คนแห่เดาสาเหตุ ทำไมใจกล้าเบอร์นี้
ภาพจาก HK01
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ HK01 รายงานว่า ในโลกออนไลน์ของฮ่องกงมีการแชร์คลิปวิดีโอ "หญิงเปลือยเดินถนน" ที่ย่านหลานไกวฟง (Lan Kwai Fong) เขตเซ็นทรัล เผยให้เห็นหญิงสาวเปลือยกายเดินกลางที่สาธารณะแบบไม่แคร์สายตาใคร ไม่สนว่าจะมีใครเดินผ่าน แถมยังยิ้มอย่างอารมณ์ดี จนสร้างความตกตะลึงให้คนที่เห็นเป็นอย่างมาก
คลิปดังกล่าวมีความยาว 21 วินาที เป็นช่วงกลางคืน บนทางเท้าของถนนดากีลาร์ (D’Aguilar Street) ปรากฏภาพหญิงผมยาวคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพเปลือยกายทั้งตัว ใส่เพียงรองเท้ากับถุงเท้า และถือกระเป๋าถือไว้ 1 ใบ
ภาพจาก HK01
หญิงสาวไม่สนใจทั้งคนเดินถนนและรถที่ผ่านไปมาข้างตัว เธอยกมือทั้ง 2 ข้างขึ้นมัดผม ก่อนจะยิ้มแล้วค่อย ๆ เดินไปตามถนนด้วยท่าทีสบาย ๆ ขณะที่ในคลิปได้ยินเสียงผู้ชายอุทานว่า "โป๊ทั้งตัวเลย" ที่น่าตกใจคือแม้จะมีคนเดินผ่านเธอหลายคน แต่กลับไม่มีใครเข้าไปห้าม หรือช่วยหาอะไรปิดบังร่างกายเธอแต่อย่างใด
หลังคลิปถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างพากันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น และร่วมเดาสาเหตุกันไปต่าง ๆ นานา เช่น
"แค่เจ้านายสั่งภารกิจให้เธอทำเท่านั้นแหละ"
"เสพยามาหรือเปล่า"
"เล่นเกมแพ้หรือเปล่า"
"แค่การแสดงหรือเปล่า"
"จัดฉากเรียกยอดวิวไหมนะ"
"หรือจะประชดชีวิตเพราะเพิ่งเลิกกับแฟน"
ขณะที่บางคนก็โฟกัสผิดจุด สงสัยว่า "ทำไมใส่แค่รองเท้ากับถุงเท้า"
ภาพจาก HK01
ด้านชาวเน็ตอีกส่วนวิจารณ์ว่าหญิงสาวทำเกินงามไปมาก ซึ่งควรแจ้งตำรวจเข้ามาจัดการ หลายคนยังรับไม่ได้กับพฤติกรรมเสื่อมศีลธรรมนี้
ทั้งนี้ ตามกฎหมายอาญาของฮ่องกง มาตรา 148 ว่าด้วยการกระทำอนาจารในที่สาธารณะ ผู้ใดไม่มีอำนาจหรือเหตุอันสมควรตามกฎหมาย เปิดเผยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอย่างอนาจารในที่สาธารณะหรือในที่ที่สาธารณชนมองเห็นได้ ถือว่ามีความผิด มีโทษปรับ 2,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 8,600 บาท) และจำคุก 6 เดือน
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ HK01