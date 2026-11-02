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สาวใจกล้าเดินชิล คนช็อกสภาพล้อนจ้อน มีแค่กระเป๋า อึ้งกว่าคือไม่มีใครห้าม

          สาวเดินชิลริมถนน คนช็อกสภาพล่อนจ้อน ไม่แคร์ใคร อึ้งกว่าคือไม่มีใครห้าม คนแห่เดาสาเหตุ ทำไมใจกล้าเบอร์นี้

สาวเปลือย
ภาพจาก HK01

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ HK01 รายงานว่า ในโลกออนไลน์ของฮ่องกงมีการแชร์คลิปวิดีโอ "หญิงเปลือยเดินถนน" ที่ย่านหลานไกวฟง (Lan Kwai Fong) เขตเซ็นทรัล เผยให้เห็นหญิงสาวเปลือยกายเดินกลางที่สาธารณะแบบไม่แคร์สายตาใคร ไม่สนว่าจะมีใครเดินผ่าน แถมยังยิ้มอย่างอารมณ์ดี จนสร้างความตกตะลึงให้คนที่เห็นเป็นอย่างมาก

          คลิปดังกล่าวมีความยาว 21 วินาที เป็นช่วงกลางคืน บนทางเท้าของถนนดากีลาร์ (D’Aguilar Street) ปรากฏภาพหญิงผมยาวคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพเปลือยกายทั้งตัว ใส่เพียงรองเท้ากับถุงเท้า และถือกระเป๋าถือไว้ 1 ใบ

สาวเปลือย
ภาพจาก HK01

          หญิงสาวไม่สนใจทั้งคนเดินถนนและรถที่ผ่านไปมาข้างตัว เธอยกมือทั้ง 2 ข้างขึ้นมัดผม ก่อนจะยิ้มแล้วค่อย ๆ เดินไปตามถนนด้วยท่าทีสบาย ๆ ขณะที่ในคลิปได้ยินเสียงผู้ชายอุทานว่า "โป๊ทั้งตัวเลย" ที่น่าตกใจคือแม้จะมีคนเดินผ่านเธอหลายคน แต่กลับไม่มีใครเข้าไปห้าม หรือช่วยหาอะไรปิดบังร่างกายเธอแต่อย่างใด

          หลังคลิปถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างพากันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น และร่วมเดาสาเหตุกันไปต่าง ๆ นานา เช่น 

          "แค่เจ้านายสั่งภารกิจให้เธอทำเท่านั้นแหละ" 

          "เสพยามาหรือเปล่า" 

          "เล่นเกมแพ้หรือเปล่า" 

          "แค่การแสดงหรือเปล่า" 

          "จัดฉากเรียกยอดวิวไหมนะ" 

          "หรือจะประชดชีวิตเพราะเพิ่งเลิกกับแฟน" 

          ขณะที่บางคนก็โฟกัสผิดจุด สงสัยว่า "ทำไมใส่แค่รองเท้ากับถุงเท้า"

สาวเปลือย
ภาพจาก HK01

          ด้านชาวเน็ตอีกส่วนวิจารณ์ว่าหญิงสาวทำเกินงามไปมาก ซึ่งควรแจ้งตำรวจเข้ามาจัดการ หลายคนยังรับไม่ได้กับพฤติกรรมเสื่อมศีลธรรมนี้
 
          ทั้งนี้ ตามกฎหมายอาญาของฮ่องกง มาตรา 148 ว่าด้วยการกระทำอนาจารในที่สาธารณะ ผู้ใดไม่มีอำนาจหรือเหตุอันสมควรตามกฎหมาย เปิดเผยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอย่างอนาจารในที่สาธารณะหรือในที่ที่สาธารณชนมองเห็นได้ ถือว่ามีความผิด มีโทษปรับ 2,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 8,600 บาท) และจำคุก 6 เดือน


ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ HK01

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สาวใจกล้าเดินชิล คนช็อกสภาพล้อนจ้อน มีแค่กระเป๋า อึ้งกว่าคือไม่มีใครห้าม โพสต์เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15:31:48 1,664 อ่าน
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