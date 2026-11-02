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เปิดวาร์ป สาวจีนชุดขาวพลิ้วลม จนเป็นไวรัลสนั่นโซเชียล กับความสวยไม่ธรรมดา

          สาวจีนในชุดเดรสขาวพลิ้วลม ไวรัลไปทั่วโซเชียล บอกเลยสวยระดับนางงาม เปิดวาร์ปให้แล้วเธอคือใคร 

สาวจีนชุดขาว

          เป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงกันสนั่นโซเชียล สำหรับสาวในชุดเดรสขาวแหวกลึก ที่ชุดของเธอพลิ้วไหวไปตามลมระหว่างงานแถลงข่าว Miss Intercontinental (洲际小姐) ประจำปี 2026 ภูมิภาคเกรเทอร์ไชน่า ซึ่งจัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

สาวจีนชุดขาว
ภาพจาก Douyin 恒星 品摄

          สาวคนดังกล่าวคือ เฉินจิ่งเหอ (Chen JingHe) นางแบบสาวชาวจีน คลิปของเธอถูกแชร์ต่อกันทั้งใน Weibo, Toutiao, Bilibili ไปจนถึง X โดยผู้ใช้ Weibo รายหนึ่งโพสต์คลิปที่เธอสวมชุดยาวสีขาวเปิดหลังมาร่วมงานแถลงข่าว Miss Intercontinental 2026 พร้อมโชว์ลุคทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ขณะที่บางคนตั้งฉายาให้เธอว่า "นางฟ้าชุดขาว" จนคลิปหนึ่งใน Toutiao มียอดเข้าชมราว 4.4 หมื่นครั้ง 

สาวจีนชุดขาว
ภาพจาก Douyin @Magic陈憬禾 

          เมื่อกระแสแรงขึ้น หลายคนก็อยากรู้ว่าเธอคือใคร และต่างเซอร์ไพรส์เมื่อพบว่าจริง ๆ แล้วพบว่าเธอคือสาวงามผู้เข้าประกวดหมายเลข 17 ที่เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดด้านการท่องเที่ยวและแฟชั่น ระดับภูมิภาคในเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2569

          ทั้งนี้ ใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ เฉินจิ่งเหอ ตามไปส่องได้ที่ Douyin @Magic陈憬禾

สาวจีนชุดขาว
ภาพจาก Douyin 恒星 品摄

สาวจีนชุดขาว
ภาพจาก Douyin @Magic陈憬禾 

สาวจีนชุดขาว
ภาพจาก Douyin @Magic陈憬禾 


ขอบคุณข้อมูลจาก


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