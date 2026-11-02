สรุปคำพูด บุ๋ม ปนัดดา โฟนอินเข้าโหนกระแสเสียงสั่น ลั่นแจ้งความก๊อต อธิป แน่

บุ๋ม ปนัดดา โฟนอินเข้าโหนกระแสเสียงสั่น หลังก๊อต อธิป รับจบ ยืนยันไม่รู้เรื่องพูลวิลล่า สุดท้ายบอกแล้วว่าจะทำอย่างไรต่อ
จากกรณีที่ก๊อต อธิป ออกรายการโหนกระแส พร้อมยอมรับว่า บุ๋ม ปนัดดา ไม่รู้เรื่องพูลวิลล่า ทุกครั้งที่มีการโอนเงินมา คิดว่าไปก่อสร้างอย่างอื่น
ล่าสุด วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 บุ๋ม ปนัดดา โฟนอินเข้ารายการโหนกระแส โดยระบุว่าไม่รู้เรื่องพูลวิลล่าที่เคยโอนเงิน 9 แสนบาทเพื่อสร้างบ้านส่วนตัว และไม่ทราบว่าตอนนี้บ้านอยู่ที่ไหน ไม่เคยพูดคุยกับช่างก่อสร้างมูลนิธิคนใดเลย เพราะก๊อตเป็นผู้พูดคุยมาโดยตลอด เข้าใจว่าเงินที่โอนไปทุกครั้งคือเพื่อสร้างมูลนิธิ ส่วนการทำสัญญากับบริษัทผู้รับเหมาหลัก 2-3 บริษัท มีทั้งโอนตรงและโอนผ่านก๊อต ก๊อตไม่ได้เป็นกรรมการมูลนิธิ แต่ดูแลหลังบ้านเหมือนผู้รับเหมา ซึ่งบุ๋มไว้ใจมาก
บุ๋ม ปนัดดา ยอมรับว่าเป็นคนกดโอนเงินเองจากบัญชีแรก มีการสแกนใบหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ ขณะที่ พี่หนุ่ม แนะนำให้แจ้งความก๊อต เพราะเจ้าตัวรับแล้ว บุ๋มยืนยันว่าแจ้งแน่ แต่ขอคุยกับทนายก่อน (พี่หนุ่มแนะนำให้แจ้งความภายในวันนี้) และที่ผ่านมาไม่ได้แจ้งความเพราะทำตามคำแนะนำของทนาย พร้อมยืนยันว่าไม่หนีไปไหนและพร้อมเข้าสู่กระบวนการ
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส