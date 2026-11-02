HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สรุปคำพูด บุ๋ม ปนัดดา โฟนอินเข้าโหนกระแสเสียงสั่น ลั่นแจ้งความก๊อต อธิป แน่

          บุ๋ม ปนัดดา โฟนอินเข้าโหนกระแสเสียงสั่น หลังก๊อต อธิป รับจบ ยืนยันไม่รู้เรื่องพูลวิลล่า สุดท้ายบอกแล้วว่าจะทำอย่างไรต่อ

บุ๋ม ปนัดดา

          จากกรณีที่ก๊อต อธิป ออกรายการโหนกระแส พร้อมยอมรับว่า บุ๋ม ปนัดดา ไม่รู้เรื่องพูลวิลล่า ทุกครั้งที่มีการโอนเงินมา คิดว่าไปก่อสร้างอย่างอื่น

          ล่าสุด วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 บุ๋ม ปนัดดา โฟนอินเข้ารายการโหนกระแส โดยระบุว่าไม่รู้เรื่องพูลวิลล่าที่เคยโอนเงิน 9 แสนบาทเพื่อสร้างบ้านส่วนตัว และไม่ทราบว่าตอนนี้บ้านอยู่ที่ไหน ไม่เคยพูดคุยกับช่างก่อสร้างมูลนิธิคนใดเลย เพราะก๊อตเป็นผู้พูดคุยมาโดยตลอด เข้าใจว่าเงินที่โอนไปทุกครั้งคือเพื่อสร้างมูลนิธิ ส่วนการทำสัญญากับบริษัทผู้รับเหมาหลัก 2-3 บริษัท มีทั้งโอนตรงและโอนผ่านก๊อต ก๊อตไม่ได้เป็นกรรมการมูลนิธิ แต่ดูแลหลังบ้านเหมือนผู้รับเหมา ซึ่งบุ๋มไว้ใจมาก

บุ๋ม ปนัดดา

          บุ๋ม ปนัดดา ยอมรับว่าเป็นคนกดโอนเงินเองจากบัญชีแรก มีการสแกนใบหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ ขณะที่ พี่หนุ่ม แนะนำให้แจ้งความก๊อต เพราะเจ้าตัวรับแล้ว บุ๋มยืนยันว่าแจ้งแน่ แต่ขอคุยกับทนายก่อน (พี่หนุ่มแนะนำให้แจ้งความภายในวันนี้) และที่ผ่านมาไม่ได้แจ้งความเพราะทำตามคำแนะนำของทนาย พร้อมยืนยันว่าไม่หนีไปไหนและพร้อมเข้าสู่กระบวนการ

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก โหนกระแส

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก โหนกระแส



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สรุปคำพูด บุ๋ม ปนัดดา โฟนอินเข้าโหนกระแสเสียงสั่น ลั่นแจ้งความก๊อต อธิป แน่ โพสต์เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16:41:45 1,763 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด โซลาร์เซลล์ภาคประชาชน ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว ปฏิทินช่อง 3 ปี 2570 ปฏิทินวันหยุด 2570 เกีย เจ้าสาว ทอย บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 THE TOYS แต่งงาน ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา แบมบี้ เดอะสตาร์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย