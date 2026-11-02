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เปิดภาพปลาหน้าตาแปลก ตาอยู่ข้างเดียวกัน ชาวเน็ตแซวตาเข เฉลยแล้วเป็นปลาอะไร

          สาวเจอปลาหน้าตาแปลก ตัวแบนลื่นเป็นเมือก ริมหาดเขาหลัก ผู้รู้เฉลยแล้ว แถมชาวเน็ตแซวตาเบี้ยวเหมือนหลุด QC

ปลาลิ้นหมา

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kanjana Saelim ได้โพสต์ลงกลุ่ม นี่ตัวอะไร เป็นภาพสัตว์ทะเลหน้าตาแปลก ตัวแบนแผ่ หัวมนท้ายเรียว ที่เจอนอนอยู่ริมชายหาดเขาหลัก พร้อมเล่าว่าลองจับดูแล้วผิวเป็นเมือก ลื่น ๆ ก่อนทิ้งคำถามสั้น ๆ ที่ตรงใจสายกินสุด ๆ ว่า กินได้ไหมคะ ?

ปลาลิ้นหมา

ปลาลิ้นหมา

          งานนี้ผู้รู้ก็ไม่ปล่อยให้รอนาน เข้ามาเฉลยว่าเจ้าตัวนี้คือ ปลาลิ้นหมาขอบขาว หรือปลาลิ้นหมาขอบครีบขาว ซึ่งน่าจะเป็นชนิด Synaptura commersonnii และที่สำคัญคือ "บริโภคได้จ้า"

ปลาลิ้นหมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanjana Saelim

ปลาลิ้นหมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanjana Saelim

ปลาลิ้นหมา

          แต่ที่ทำเอาคอมเมนต์คึกคักกว่าคำตอบก็คือ "ดวงตา" ของน้อง ที่ดูยังไงก็เหมือนอยู่ผิดที่ผิดทาง จนชาวเน็ตแซวกันว่าปลาลิ้นหมาตาเขแบบนี้ทุกตัวไหม หรือตัวนี้หลุด QC มา บางคนแซวต่อว่าไม่ต้องเรียกปลาลิ้นหมาแล้ว เรียกปลาตาเขน่าจะเหมาะกว่า ส่วนบางคนก็มาแนวฮา บอกว่าน้องแค่กำลังมองบนอยู่เฉย ๆ

ปลาลิ้นหมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanjana Saelim

          ก่อนที่ผู้รู้จะช่วยไขข้อสงสัยว่า นี่คือวิวัฒนาการของปลาลิ้นหมา ที่ปรับตัวมาให้นอนราบไปกับพื้นทะเล ดวงตาจึงเคลื่อนไปอยู่ด้านเดียวกัน โดยมีคนถามต่อว่า จริงไหมที่ตอนปลาลิ้นหมายังเป็นตัวอ่อน ตาจะอยู่คนละฝั่งเหมือนปลาทั่วไป แล้วพอโตขึ้นตาข้างหนึ่งจะค่อย ๆ ย้ายมาอยู่ข้างเดียวกัน ซึ่งก็มีหลายคนเข้ามายืนยันว่าเป็นเรื่องจริง

ปลาลิ้นหมา

ปลาลิ้นหมา

          ส่วนคำถามหลักอย่างกินได้ไหม ก็มีสายกินมาตอบเพียบ บอกว่าอร่อยด้วย เอาไปทอดได้ แต่ต้องล้างเกลือก่อน ราคาก็ไม่ใช่เล่น ๆ บางแหล่งขายกันกิโลกรัมละ 120 บาทขึ้นไป แม้บางคนจะแซวขำ ๆ ว่ารสชาติอร่อย แต่ดวงตาน้องดูไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่

ปลาลิ้นหมา

          อย่างไรก็ตาม ก็มีคนเข้ามาเตือนด้วยความหวังดีว่า ถ้าปลาตายมานานแล้วไม่ควรนำมากิน เพราะอาจทำให้อาหารเป็นพิษได้ งานนี้ได้ทั้งความรู้และเสียงหัวเราะไปเต็ม ๆ ใครเดินเล่นริมหาดแล้วเจอเจ้าปลาตาเขตัวนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะ
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เปิดภาพปลาหน้าตาแปลก ตาอยู่ข้างเดียวกัน ชาวเน็ตแซวตาเข เฉลยแล้วเป็นปลาอะไร โพสต์เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 17:03:04 1,209 อ่าน
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