เจ้าบ่าวพูดผิดคำเดียวตอนเข้าพิธี หวิดเป็นเรื่อง คนมองส่อพิรุธ เผยท่าทีเจ้าสาวกับเรื่องนี้

เจ้าบ่าวตื่นเต้นจนพูดผิด แค่คำเดียวเกือบเป็นเรื่อง เรียกชื่อน้องเมีย แทนชื่อเมีย ชาวเน็ตเดือดจัดมองเป็นธงแดง ก่อนเจ้าสาวออกมาตอบชัด
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานถึงคลิปไวรัลที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ เมื่อ เอ็มมา เจ้าสาวป้ายแดงจากเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ได้โพสต์คลิปบรรยากาศในพิธีแต่งงานของตัวเอง พร้อมแคปชันว่า "เมื่อคุณยืนอยู่หน้าแท่นพิธี แล้วสามีของคุณเรียกคุณผิดชื่อ"
ในคลิปซึ่งมียอดวิวกว่า 2.2 ล้านครั้ง เผยให้เห็นจังหวะที่เจ้าบ่าวกำลังกล่าวคำสาบานรัก เพื่อมอบชีวิตและความรักนิรันดร์ให้กับเจ้าสาว แต่แทนที่เขาจะพูดชื่อ "เอ็มมา" ซึ่งเป็นเจ้าสาว กลับหลุดปากพูดชื่อ "เอมิลี่" ที่เป็นน้องเจ้าสาวแทนซะงั้น
ภาพจาก TikTok @emmagraceshay
ขณะที่คนในงานต่างหัวเราะขำที่เจ้าบ่าวประหม่าจนพูดผิด แต่ชาวเน็ตต่างพากันเดือดแทนเจ้าสาว บางรายคอมเมนต์ว่า "เป็นฉันคงเชือดเขาแล้ว" และ "ถ้านี่เป็นฉัน คงเดินออกจากงานแล้วขอยกเลิกงานแต่งเลย"
ด้านชาวเน็ตอีกรายแสดงความเป็นห่วงว่า "ถ้ามีส่วนไหนในใจคุณที่คิดว่าเรื่องนี้แปลก ๆ คุณคิดถูกแล้ว เรื่องนี้แปลกมากจริง ๆ และบางครั้งสัญญาณที่เล็กที่สุดก็เปิดโปงคำโกหกที่ใหญ่ที่สุด"
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ก็เคยมีกรณีพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าบ่าวในวันแต่งงาน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอาจเป็นลางบอกเหตุของปัญหาที่ร้ายแรงกว่าในอนาคต
ภาพจาก TikTok @emmagraceshay
อย่างไรก็ตาม ฝั่งเจ้าสาวกลับมองต่างออกไป โดยเอ็มมามองว่านี่เป็นเพียงการพูดพลาดขำ ๆ ไม่ใช่การไม่ให้เกียรติโดยเจตนา และได้ตอบกลับคอมเมนต์ชาวเน็ตว่า "ถ้าเป็นชื่อใครก็ไม่รู้ ฉันคงมีคำถามเพียบ แต่น้องสาวคือเพื่อนสนิทที่สุดของฉัน ฉันไม่มีอะไรต้องกังวลเลย"
ประเด็นนี้นำมาสู่การตั้งคำถามว่า ถ้าเจ้าสาวเป็นคุณจะคิดยังไงกับเรื่องนี้ จะเดินหน้าเข้าพิธีต่อแบบเอ็มมา หรือจะโบกมือลาแบบที่ชาวเน็ตคอมเมนต์
ขอบคุณข้อมูลจาก นิวยอร์กโพสต์