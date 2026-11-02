แม่ยุคใหม่ขอพักร่าง แอบจอง รร. นอนคนเดียว ใช้เงินซื้ออิสระ พักงานบ้าน-เลี้ยงลูก

คุณแม่วัยทำงานในจีน ผุดเทรนด์จองโรงแรมไปพักคนเดียว แค่อยากนอนให้เต็มอิ่มและมีเวลส่วนตัว ขอพักร่าง พักใจ หลังแบกทั้งงานประจำ งานบ้าน เลี้ยงลูก
หนึ่งในเรื่องที่ถูกพูดถึงคือคุณแม่วัย 34 ปี ที่อาศัยอยู่กับสามี พ่อแม่สามี และลูกสาววัยอนุบาล เธอเล่าผ่าน RedNote ว่าไม่มีพื้นที่ส่วนตัวที่บ้านเลย แม้สามีจะคอยสนับสนุน แต่เธอยังรู้สึกอึดอัด เพราะชีวิตส่วนตัวที่เคยสดใสหายไป เย็นวันหนึ่งเธอจึงจองโรงแรมหลังเลิกงาน โดยบอกครอบครัวว่าต้องทำโอที ก่อนใช้เวลา 4 ชั่วโมง อาบน้ำ กินข้าว อ่านหนังสือ และดูทีวีอย่างสงบ
"จ่ายไปแค่ร้อยกว่าหยวน (ราว 500 บาท) แลกกับอิสระ 4 ชั่วโมง คุ้มค่าสุด ๆ ตอนนั้นรู้สึกเหมือนได้ออกเดตกับตัวเอง" เธอเขียนไว้ในโพสต์ที่มียอดไลก์เกือบ 20,000 ครั้ง
เรื่องนี้โดนใจคนจำนวนมาก จนคุณแม่วัยทำงานหลายคนพากันแชร์ "ไดอารี่หนีไปพักโรงแรม" ของตัวเอง หนึ่งในนั้นคือคุณแม่ที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารฝ่ายธุรการในเมืองฉางซา ที่จองห้องรายชั่วโมงใกล้ที่ทำงานทุก ๆ บ่ายวันพฤหัสบดี เพื่อเปิดเพลงร็อกดัง ๆ และกินก๋วยเตี๋ยวหลัวซือเฝิ่น ซึ่งเป็นเมนูที่คนอื่น ๆ ในบ้านไม่ชอบ
คุณแม่อีกรายจากเมืองหางโจว ยอมรับว่าการไปทำงานต่างเมืองคือโอกาสล้ำค่าสำหรับเธอที่จะได้เดินเล่น มาสก์หน้า และดูซีรีส์รวดเดียว โดยไม่ต้องได้ยินคำว่า "แม่" ตลอดเวลา
แม้บางคนจะใช้เวลานี้ไปออกกำลังกาย อ่านหนังสือ หรือนั่งสมาธิ แต่ส่วนใหญ่แค่อยากนอนชดเชย หลังถูกรบกวนทั้งคืนจากเสียงกรนของสามีและเสียงร้องไห้ของลูก ๆ
ขณะที่บางคนยอมรับว่าต้องแอบไปอย่างลับ ๆ เพื่อหลบคำตำหนิจากญาติผู้ใหญ่ และคำบ่นจากสามีกับลูก ผู้หญิงอีกคนชี้ถึงความไม่เท่าเทียมในบ้านว่า สามีของเธอสามารถไปสูบบุหรี่ที่ระเบียง หรือใช้เวลาในห้องน้ำนานแค่ไหนก็ได้ ขณะที่เธอแม้แต่จะแอบร้องไห้ในตู้เสื้อผ้ายังทำไม่ได้ เพราะกลัวลูกจะเห็นเข้า
ความเหนื่อยล้านี้ยังสะท้อนให้เห็นงานวิจัยเมื่อปี 2568 ของสถาบันวิจัย Zhaopin พบว่า แม่ชาวจีนที่ต้องทำงานจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ใช้เวลาทำงานบ้านมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมากกว่าคุณพ่อที่มีงานทำอย่างมาก
ด้านชาวเน็ตต่างแสดงความเห็น อาทิ "ต่อให้คนในครอบครัวช่วย แต่เด็ก ๆ ก็มักจะเรียกหาแม่ก่อนเสมอ" และ "พวกเธอเป็นมนุษย์ แล้วจึงค่อยเป็นแม่ คนทำงาน และภรรยา สำหรับผู้หญิงบางคน งานคือช่วงเวลาพักเดียวที่มี ส่วนบ้านคือสารพัดสิ่งที่ต้องทำไม่มีวันจบ"
ปัญหานี้ไม่ได้เกิดแค่ในจีน แต่ขยายไปทั่วเอเชียตะวันออก โดยในญี่ปุ่นมีรายงานว่าหลายภูมิภาคเปิด "คาเฟ่สำหรับยามค่ำคืนที่ลูกร้องไห้" ให้คุณแม่ที่อดนอนได้พักชั่วคราว รวมถึงที่ฮอกไกโด ร้านเบเกอรี่ Creative French Toast ในโทคาจิ เปิดให้ใช้บริการฟรีทุกคืนวันอาทิตย์ มีมุมให้นมลูกและอาสาสมัครหญิงคอยดูแล เพื่อให้คุณแม่ได้พักผ่อนและมีคนรับฟัง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่าถึงเทรนด์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่คุณแม่วัยทำงานของจีน ที่ต้องทำงานประจำไปพร้อม ๆ กับทำหน้าที่แม่บ้าน คอยดูแลงานบ้านและเลี้ยงลูก โดยพวกเธอเหล่านี้จะแอบไปเช็กอินโรงแรมคนเดียว ขออยู่เงียบ ๆ เพื่อนอนหลับให้เต็มอิ่มสัก 2-3 ชั่วโมง ใช้เวลาส่วนตัวให้เต็มที่ หลังแบกรับทั้งงานประจำตอนกลางวันและงานที่ไม่รู้จบในบ้าน
หนึ่งในเรื่องที่ถูกพูดถึงคือคุณแม่วัย 34 ปี ที่อาศัยอยู่กับสามี พ่อแม่สามี และลูกสาววัยอนุบาล เธอเล่าผ่าน RedNote ว่าไม่มีพื้นที่ส่วนตัวที่บ้านเลย แม้สามีจะคอยสนับสนุน แต่เธอยังรู้สึกอึดอัด เพราะชีวิตส่วนตัวที่เคยสดใสหายไป เย็นวันหนึ่งเธอจึงจองโรงแรมหลังเลิกงาน โดยบอกครอบครัวว่าต้องทำโอที ก่อนใช้เวลา 4 ชั่วโมง อาบน้ำ กินข้าว อ่านหนังสือ และดูทีวีอย่างสงบ
"จ่ายไปแค่ร้อยกว่าหยวน (ราว 500 บาท) แลกกับอิสระ 4 ชั่วโมง คุ้มค่าสุด ๆ ตอนนั้นรู้สึกเหมือนได้ออกเดตกับตัวเอง" เธอเขียนไว้ในโพสต์ที่มียอดไลก์เกือบ 20,000 ครั้ง
เรื่องนี้โดนใจคนจำนวนมาก จนคุณแม่วัยทำงานหลายคนพากันแชร์ "ไดอารี่หนีไปพักโรงแรม" ของตัวเอง หนึ่งในนั้นคือคุณแม่ที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารฝ่ายธุรการในเมืองฉางซา ที่จองห้องรายชั่วโมงใกล้ที่ทำงานทุก ๆ บ่ายวันพฤหัสบดี เพื่อเปิดเพลงร็อกดัง ๆ และกินก๋วยเตี๋ยวหลัวซือเฝิ่น ซึ่งเป็นเมนูที่คนอื่น ๆ ในบ้านไม่ชอบ
คุณแม่อีกรายจากเมืองหางโจว ยอมรับว่าการไปทำงานต่างเมืองคือโอกาสล้ำค่าสำหรับเธอที่จะได้เดินเล่น มาสก์หน้า และดูซีรีส์รวดเดียว โดยไม่ต้องได้ยินคำว่า "แม่" ตลอดเวลา
แม้บางคนจะใช้เวลานี้ไปออกกำลังกาย อ่านหนังสือ หรือนั่งสมาธิ แต่ส่วนใหญ่แค่อยากนอนชดเชย หลังถูกรบกวนทั้งคืนจากเสียงกรนของสามีและเสียงร้องไห้ของลูก ๆ
โดยคุณแม่รายหนึ่งที่ขอลางาน 1 วัน เพื่อไปพักโรงแรม เล่าว่า "ฉันแค่อยากนอนและชาร์จพลัง พรุ่งนี้ฉันจะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง"
ขณะที่บางคนยอมรับว่าต้องแอบไปอย่างลับ ๆ เพื่อหลบคำตำหนิจากญาติผู้ใหญ่ และคำบ่นจากสามีกับลูก ผู้หญิงอีกคนชี้ถึงความไม่เท่าเทียมในบ้านว่า สามีของเธอสามารถไปสูบบุหรี่ที่ระเบียง หรือใช้เวลาในห้องน้ำนานแค่ไหนก็ได้ ขณะที่เธอแม้แต่จะแอบร้องไห้ในตู้เสื้อผ้ายังทำไม่ได้ เพราะกลัวลูกจะเห็นเข้า
ความเหนื่อยล้านี้ยังสะท้อนให้เห็นงานวิจัยเมื่อปี 2568 ของสถาบันวิจัย Zhaopin พบว่า แม่ชาวจีนที่ต้องทำงานจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ใช้เวลาทำงานบ้านมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมากกว่าคุณพ่อที่มีงานทำอย่างมาก
ด้านชาวเน็ตต่างแสดงความเห็น อาทิ "ต่อให้คนในครอบครัวช่วย แต่เด็ก ๆ ก็มักจะเรียกหาแม่ก่อนเสมอ" และ "พวกเธอเป็นมนุษย์ แล้วจึงค่อยเป็นแม่ คนทำงาน และภรรยา สำหรับผู้หญิงบางคน งานคือช่วงเวลาพักเดียวที่มี ส่วนบ้านคือสารพัดสิ่งที่ต้องทำไม่มีวันจบ"
ปัญหานี้ไม่ได้เกิดแค่ในจีน แต่ขยายไปทั่วเอเชียตะวันออก โดยในญี่ปุ่นมีรายงานว่าหลายภูมิภาคเปิด "คาเฟ่สำหรับยามค่ำคืนที่ลูกร้องไห้" ให้คุณแม่ที่อดนอนได้พักชั่วคราว รวมถึงที่ฮอกไกโด ร้านเบเกอรี่ Creative French Toast ในโทคาจิ เปิดให้ใช้บริการฟรีทุกคืนวันอาทิตย์ มีมุมให้นมลูกและอาสาสมัครหญิงคอยดูแล เพื่อให้คุณแม่ได้พักผ่อนและมีคนรับฟัง
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์