HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เห็นเม็ด ๆ เต็มไปหมด แวบแรกคิดดีไม่ได้ มันคืออะไร

          เปิดถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เห็นเม็ด ๆ เต็มไปหมด แวบแรกคิดดีไม่ได้ สุดท้ายเฉลย มันคืออะไร เป็นพัฒนาการใหม่ที่ไม่เคยรู้เลย หากไม่ได้กินนาน ๆ



บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการโพสต์รูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย ยังไม่ได้เติมน้ำ พร้อมตั้งคำถามว่า ปกติกินแต่แบบซอง ไม่ค่อยได้กินแบบถ้วยเลยสงสัยว่า มันเป็นเม็ดเหมือนอาหารปลาแบบนี้มั้ยคะ เคยกินเป็นถ้วยไม่บ่อยปกติก็เป็นผงมาในถ้วย เลยสงสัยว่าเขาเปลี่ยนเป็นแบบก้อนเล็ก ๆ แบบนี้ แปลกตาดีค่ะ



          อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตเห็นแวบแรกต่างไม่คิดว่าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แต่คิดว่าเป็นอย่างอื่น เช่น อาหารปลา อาหารสุนัข อาหารแมว ต้องใจเย็นในการดูรูปพอสมควร

          สุดท้าย เม็ด ๆ ที่ว่าคือเครื่องปรุงที่พัฒนาจากการที่เมื่อก่อนใส่ซอง ตอนนี้อัดเม็ด จะได้ลดขยะโลก

          แล้วคุณมองเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไหมในแวบแรก



บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เห็นเม็ด ๆ เต็มไปหมด แวบแรกคิดดีไม่ได้ มันคืออะไร โพสต์เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19:16:43 1,089 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด โซลาร์เซลล์ภาคประชาชน ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว ปฏิทินช่อง 3 ปี 2570 ปฏิทินวันหยุด 2570 เกีย เจ้าสาว ทอย บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 THE TOYS แต่งงาน ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา แบมบี้ เดอะสตาร์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย