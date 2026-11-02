เปิดถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เห็นเม็ด ๆ เต็มไปหมด แวบแรกคิดดีไม่ได้ มันคืออะไร

เปิดถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เห็นเม็ด ๆ เต็มไปหมด แวบแรกคิดดีไม่ได้ สุดท้ายเฉลย มันคืออะไร เป็นพัฒนาการใหม่ที่ไม่เคยรู้เลย หากไม่ได้กินนาน ๆ
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตเห็นแวบแรกต่างไม่คิดว่าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แต่คิดว่าเป็นอย่างอื่น เช่น อาหารปลา อาหารสุนัข อาหารแมว ต้องใจเย็นในการดูรูปพอสมควร
สุดท้าย เม็ด ๆ ที่ว่าคือเครื่องปรุงที่พัฒนาจากการที่เมื่อก่อนใส่ซอง ตอนนี้อัดเม็ด จะได้ลดขยะโลก
แล้วคุณมองเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไหมในแวบแรก
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการโพสต์รูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย ยังไม่ได้เติมน้ำ พร้อมตั้งคำถามว่า ปกติกินแต่แบบซอง ไม่ค่อยได้กินแบบถ้วยเลยสงสัยว่า มันเป็นเม็ดเหมือนอาหารปลาแบบนี้มั้ยคะ เคยกินเป็นถ้วยไม่บ่อยปกติก็เป็นผงมาในถ้วย เลยสงสัยว่าเขาเปลี่ยนเป็นแบบก้อนเล็ก ๆ แบบนี้ แปลกตาดีค่ะ
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตเห็นแวบแรกต่างไม่คิดว่าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แต่คิดว่าเป็นอย่างอื่น เช่น อาหารปลา อาหารสุนัข อาหารแมว ต้องใจเย็นในการดูรูปพอสมควร
สุดท้าย เม็ด ๆ ที่ว่าคือเครื่องปรุงที่พัฒนาจากการที่เมื่อก่อนใส่ซอง ตอนนี้อัดเม็ด จะได้ลดขยะโลก
แล้วคุณมองเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไหมในแวบแรก