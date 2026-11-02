HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ร้านปิ้งย่างดังหาดใหญ่ ประกาศปิดกิจการ 16 พ.ย. คนวิเคราะห์สาเหตุอร่อย แต่จุดอ่อนตรงไหน

          ชงเจริญ ปิ้งย่าง ประกาศปิดร้าน 16 พ.ย. พร้อมขอบคุณทุกการสนับสนุน ด้านลูกค้าเสียดาย เพิ่งมาอุดหนุน อร่อยมาก ไม่คิดว่าจะปิดกิจการ



ชงเจริญ ปิ้งย่าง

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก ชงเจริญ ปิ้งย่าง มีการประกาศปิดร้าน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 พร้อมข้อความทั้งหมด ดังนี้

          ประกาศปิดให้บริการ ร้านชงเจริญ ปิ้งย่าง

          ชงเจริญ ปิ้งย่าง จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 และปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายนเป็นต้นไป

          ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ร้านเดินหน้าต่อ แต่ด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งวัตถุดิบ ค่าเช่า ค่าไฟ รวมถึงการแข่งขันที่เปลี่ยนไป ทำให้การไปต่อไม่ใช่เรื่องง่าย

          แม้จะเป็นการตัดสินใจที่ยาก แต่เราก็ต้องยอมรับว่าถึงเวลาที่ต้องหยุดลง



          ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เคยแวะมาอุดหนุน ทุกมื้ออาหาร ทุกเสียงหัวเราะ และทุกช่วงเวลาดี ๆ ที่เกิดขึ้นที่ร้านของเรา

          เราดีใจที่ครั้งหนึ่ง ชงเจริญได้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของทุกคน
แล้วพบกันเป็นครั้งสุดท้ายได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้

          ด้วยรักและขอบคุณจากใจ

          ด้านลูกค้าต่างเสียดาย ยอมรับว่า เป็นร้านที่อร่อย แต่อาจจะสู้สายป่านแบรนด์ดังที่ราคาใกล้เคียงไม่ได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปิดกิจการ

ชงเจริญ ปิ้งย่าง


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ร้านปิ้งย่างดังหาดใหญ่ ประกาศปิดกิจการ 16 พ.ย. คนวิเคราะห์สาเหตุอร่อย แต่จุดอ่อนตรงไหน โพสต์เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 20:49:56 1,794 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด โซลาร์เซลล์ภาคประชาชน ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว ปฏิทินช่อง 3 ปี 2570 ปฏิทินวันหยุด 2570 เกีย เจ้าสาว ทอย บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 THE TOYS แต่งงาน ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา แบมบี้ เดอะสตาร์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย