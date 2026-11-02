ร้านปิ้งย่างดังหาดใหญ่ ประกาศปิดกิจการ 16 พ.ย. คนวิเคราะห์สาเหตุอร่อย แต่จุดอ่อนตรงไหน

ชงเจริญ ปิ้งย่าง ประกาศปิดร้าน 16 พ.ย. พร้อมขอบคุณทุกการสนับสนุน ด้านลูกค้าเสียดาย เพิ่งมาอุดหนุน อร่อยมาก ไม่คิดว่าจะปิดกิจการ
ประกาศปิดให้บริการ ร้านชงเจริญ ปิ้งย่าง
ชงเจริญ ปิ้งย่าง จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 และปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายนเป็นต้นไป
ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ร้านเดินหน้าต่อ แต่ด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งวัตถุดิบ ค่าเช่า ค่าไฟ รวมถึงการแข่งขันที่เปลี่ยนไป ทำให้การไปต่อไม่ใช่เรื่องง่าย
แม้จะเป็นการตัดสินใจที่ยาก แต่เราก็ต้องยอมรับว่าถึงเวลาที่ต้องหยุดลง
ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เคยแวะมาอุดหนุน ทุกมื้ออาหาร ทุกเสียงหัวเราะ และทุกช่วงเวลาดี ๆ ที่เกิดขึ้นที่ร้านของเรา
เราดีใจที่ครั้งหนึ่ง ชงเจริญได้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของทุกคน
แล้วพบกันเป็นครั้งสุดท้ายได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้
ด้วยรักและขอบคุณจากใจ
ด้านลูกค้าต่างเสียดาย ยอมรับว่า เป็นร้านที่อร่อย แต่อาจจะสู้สายป่านแบรนด์ดังที่ราคาใกล้เคียงไม่ได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปิดกิจการ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก ชงเจริญ ปิ้งย่าง มีการประกาศปิดร้าน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 พร้อมข้อความทั้งหมด ดังนี้
ประกาศปิดให้บริการ ร้านชงเจริญ ปิ้งย่าง
ชงเจริญ ปิ้งย่าง จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 และปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายนเป็นต้นไป
ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ร้านเดินหน้าต่อ แต่ด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งวัตถุดิบ ค่าเช่า ค่าไฟ รวมถึงการแข่งขันที่เปลี่ยนไป ทำให้การไปต่อไม่ใช่เรื่องง่าย
แม้จะเป็นการตัดสินใจที่ยาก แต่เราก็ต้องยอมรับว่าถึงเวลาที่ต้องหยุดลง
ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เคยแวะมาอุดหนุน ทุกมื้ออาหาร ทุกเสียงหัวเราะ และทุกช่วงเวลาดี ๆ ที่เกิดขึ้นที่ร้านของเรา
เราดีใจที่ครั้งหนึ่ง ชงเจริญได้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของทุกคน
แล้วพบกันเป็นครั้งสุดท้ายได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้
ด้วยรักและขอบคุณจากใจ
ด้านลูกค้าต่างเสียดาย ยอมรับว่า เป็นร้านที่อร่อย แต่อาจจะสู้สายป่านแบรนด์ดังที่ราคาใกล้เคียงไม่ได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปิดกิจการ