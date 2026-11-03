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ต๊ะ นารากร ขอตัดความเป็นเพื่อนไปก่อน วิเคราะห์ชัด ๆ คำตอบ ก๊อต - บุ๋ม ปนัดดา ที่ชวนจับตา


          ต๊ะ นารากร ขอตัดความเป็นเพื่อนออกไปก่อน วิเคราะห์ปม ก๊อต-บุ๋ม ปนัดดา โฟนอินโหนกระแส ชี้ 3 จุดชวนสงสัย พร้อมตั้งคำถามถึงคำชี้แจงและท่าทีของแต่ละฝ่าย

บุ๋ม ปนัดดา


          จากประเด็นร้อนกรณีตรวจสอบเส้นทางการเงินของ มูลนิธิองค์กรทำดี ที่มี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นประธาน หลังพบความเคลื่อนไหวของเงินบริจาคจากประชาชนถูกโอนไปยังบริษัทรับเหมาพูลวิลล่า จ.ภูเก็ต ก่อนจะมีการโอนต่อไปยัง ก๊อต อธิป สามีของบุ๋ม จนกลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตา 

          ต่อมา ก๊อต อธิป ได้ติดต่อโฟนอินเข้าชี้แจงกลางรายการ โหนกระแส ยอมรับว่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการก่อสร้างมูลนิธิที่คลอง 8 ด้วยตัวเอง พร้อมยืนยันว่าได้แจ้งค่าใช้จ่ายกับ บุ๋ม ปนัดดา ทุกครั้งว่าเป็นเงินสำหรับก่อสร้างมูลนิธิ บุ๋ม ไม่ทราบเรื่องการก่อสร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต แต่ไม่ขอตอบเรื่องอื่น เพราะกังวลว่าจะมีผลกระทบกับคนอื่นและรูปคดี

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก โหนกระแส


          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก วิเคราะห์การโฟนอินของ บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต ในรายการโหนกระแส โดยตั้งข้อสังเกตถึงคำชี้แจงของแต่ละฝ่าย รวมถึงท่าทีระหว่างการตอบคำถาม จนกลายเป็นอีกมุมมองที่ได้รับความสนใจไม่น้อย

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน

          โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า "ตัดความเป็นเพื่อนออกไปก่อน คิดแบบปุถุชนคนธรรมดา"

          1) ก๊อตโฟนอินเข้ามาในโหนกระแส จุดประสงค์เดียวคือเพื่อบอกว่าบุ๋มไม่รู้เรื่องพูลวิลล่าที่ภูเก็ต โดยก๊อตยอมรับว่าตนเองหลอกบุ๋มว่า  เงินที่โอนไปคือก่อสร้างมูลนิธิที่คลองแปด ปทุมธานี เท่านั้น
แต่พอซักเรื่องอื่น ๆ ก๊อตไม่ยอมตอบสักคำถาม ย้ำแต่คำว่าตั้งใจตอบเรื่องเดียว  เพราะกลัวมีผลกระทบกับคนอื่น (น่าสงสัยว่าคนอื่นคือใคร ?)

          2) หนุ่มโทร.ไปหาบุ๋ม  บุ๋มร้องไห้ ยืนยันคำพูดของก๊อตว่าตนเองไม่รู้เรื่องการสร้างพูลวิลล่า  

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          3) เพชร ทนายความของบุ๋มโฟนอินในรายการหลังจากบุ๋ม  ทนายเพชรเสียงเข้ม  น้ำเสียงดูไม่พอใจที่บุ๋มคุยกับรายการ  ทนายบอกว่าได้ย้ำกับบุ๋มแล้วว่า อย่าให้สัมภาษณ์รายการ 
ทนายใช้คำว่าบุ๋มเป็นคนป่วยก็ควรต้องเชื่อหมอ

          ที่น่าสงสัย - ก๊อตตอบคุณหนุ่มว่าที่ไม่พูดก่อนหน้านี้เพราะเครียดมาก   

          ฉันคิดว่า คนที่พูดตามความจริงทุกเรื่อง ไม่เห็นต้องเครียด  พูดความจริงกี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะก๊อต

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก โหนกระแส

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก โหนกระแส


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ต๊ะ นารากร ขอตัดความเป็นเพื่อนไปก่อน วิเคราะห์ชัด ๆ คำตอบ ก๊อต - บุ๋ม ปนัดดา ที่ชวนจับตา โพสต์เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08:42:17 4,680 อ่าน
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