อ.เจษฎา เตือนภัยตีกอล์ฟกลางฝน ทำไมเสี่ยงฟ้าผ่า ? แม่น้องเอย่า เล่านาทีก่อนเกิดเหตุเศร้า

อ.เจษฎา เผยเหตุผลทำไมการตีกอล์ฟกลางฝนตกจึงเสี่ยงถูกฟ้าผ่า หลังเกิดเหตุสูญเสียน้อง เอย่า ด้านครอบครัว เผยก่อนเกิดเหตุมีเสียงฟ้าผ่าแล้ว 2 รอบ แต่การแข่งขันยังไม่หยุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สอนกอล์ฟ พัทยา โปรเพชร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant
ภาพจาก Thai PBS Sport
กลายเป็นข่าวเศร้าวงการกีฬาไทย กรณี น้องเอย่า เอยาวรินทร์ ประดับญาติ นักกอล์ฟเยาวชนวัย 15 ปี เสียชีวิตหลังถูกฟ้าผ่าขณะแข่งขันกลางสนามกอล์ฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สอนกอล์ฟ พัทยา โปรเพชร
ล่าสุด (2 พฤศจิกายน 2569) อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมออกมาเตือนถึงอันตรายของการตีกอล์ฟในช่วงฝนฟ้าคะนอง
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ เคยโพสต์เตือนแล้วเรื่อง ไม่ควรตีกอล์ฟ ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองครับ เพราะจะมีความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่าค่อนข้างสูง เนื่องจากยืนโดดเดี่ยวในพื้นที่โล่ง และเมื่อชูไม้กอล์ฟขึ้นสูง ก็ยิ่งทำให้ตัวเองเป็นจุดสูงเด่นมากขึ้น ความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่าก็เพิ่มมากขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant
ขณะที่คุณย่าของน้องเอย่า เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุมีฟ้าผ่าแล้ว 2 รอบ แต่การแข่งขันยังดำเนินต่อไป กระทั่งเกิดฟ้าผ่ารอบที่ 3 ขณะน้องกำลังเล่นอยู่บริเวณหลุมที่ 11 ส่งผลให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังระบุว่าภายในสนามไม่มีรถพยาบาล ทำให้ต้องรออยู่นานกว่าจะนำตัวน้องส่งโรงพยาบาล
สำหรับ น้องเอย่า เป็นนักกอล์ฟเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่น จากการคว้าแชมป์ Junior Asian Tour 2026 สนามแรก ที่สนามระยอง กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และได้รับการพิจารณาเป็นนักกีฬาสำรองกอล์ฟจังหวัดชลบุรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Trang An Golf & Resort
ภาพจาก Thai PBS Sport
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