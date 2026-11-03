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อ.เจษฎา เตือนภัยตีกอล์ฟกลางฝน ทำไมเสี่ยงฟ้าผ่า ? แม่น้องเอย่า เล่านาทีก่อนเกิดเหตุเศร้า

           อ.เจษฎา เผยเหตุผลทำไมการตีกอล์ฟกลางฝนตกจึงเสี่ยงถูกฟ้าผ่า หลังเกิดเหตุสูญเสียน้อง เอย่า ด้านครอบครัว เผยก่อนเกิดเหตุมีเสียงฟ้าผ่าแล้ว 2 รอบ แต่การแข่งขันยังไม่หยุด


น้องเอย่า


          กลายเป็นข่าวเศร้าวงการกีฬาไทย กรณี น้องเอย่า เอยาวรินทร์ ประดับญาติ นักกอล์ฟเยาวชนวัย 15 ปี เสียชีวิตหลังถูกฟ้าผ่าขณะแข่งขันกลางสนามกอล์ฟ 

น้องเอย่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สอนกอล์ฟ พัทยา โปรเพชร 

          ล่าสุด (2 พฤศจิกายน 2569) อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมออกมาเตือนถึงอันตรายของการตีกอล์ฟในช่วงฝนฟ้าคะนอง  

          โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ เคยโพสต์เตือนแล้วเรื่อง ไม่ควรตีกอล์ฟ ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองครับ  เพราะจะมีความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่าค่อนข้างสูง เนื่องจากยืนโดดเดี่ยวในพื้นที่โล่ง และเมื่อชูไม้กอล์ฟขึ้นสูง ก็ยิ่งทำให้ตัวเองเป็นจุดสูงเด่นมากขึ้น  ความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่าก็เพิ่มมากขึ้น

น้องเอย่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  Jessada Denduangboripant



          ขณะที่คุณย่าของน้องเอย่า เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุมีฟ้าผ่าแล้ว 2 รอบ แต่การแข่งขันยังดำเนินต่อไป กระทั่งเกิดฟ้าผ่ารอบที่ 3 ขณะน้องกำลังเล่นอยู่บริเวณหลุมที่ 11 ส่งผลให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังระบุว่าภายในสนามไม่มีรถพยาบาล ทำให้ต้องรออยู่นานกว่าจะนำตัวน้องส่งโรงพยาบาล

          สำหรับ น้องเอย่า เป็นนักกอล์ฟเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่น จากการคว้าแชมป์ Junior Asian Tour 2026 สนามแรก ที่สนามระยอง กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และได้รับการพิจารณาเป็นนักกีฬาสำรองกอล์ฟจังหวัดชลบุรี 

น้องเอย่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Trang An Golf & Resort


น้องเอย่า
ภาพจาก  Thai PBS Sport


ขอบคุณข้อมูลจาก



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