หนุ่มต่างชาติใจบุญ แจกของงานทอดกฐินภูเก็ต ชาวเน็ตทักหน้าคุ้นมาก สรุปเขาคือใคร ?

ดูหน้าชัด ๆ แล้วถึงกับร้องอ๋อ หนุ่มหล่อต่างชาติใจบุญมาช่วยแจกของในงานทอดกฐินที่ภูเก็ต ชาวเน็ตแห่ทักว่าหน้าคุ้นมาก สรุปแล้วเขาคือใคร ?
เฟซบุ๊กเพจ หลวงพี่จัสติน วัดดูยูมีน ได้เผยนาทีหนุ่มชาวต่างชาติ ขนของมาที่วัดแห่งหนึ่งในไทย เพื่อเอามาแจกคนที่มาร่วมงาน ขนมาทั้งถุงข้าวสารและน้ำตาล ทั้งหล่อและใจบุญ แต่งานนี้ชาวเน็ตกลับโฟกัสไปที่หน้าตา พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หน้าพี่คนนี้คุ้น ๆ เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
งานนี้เฉลยกันเลย หนุ่มหล่อใจบุญคนนี้คือ ยูเซฟ เคลิล (Youssef Khelil) หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ เต๋า Gattouz0 นายแบบ ครีเอเตอร์ และอินฟลูเอนเซอร์สายผู้ใหญ่ชื่อดัง ลูกครึ่งตูนิเซีย-โปรตุเกส ในภาพเป็นตอนที่เขามาช่วยแจกข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นในงานทอดกฐินที่วัดพิทักษ์สมณกิจ ถนนรัษฎานุสรณ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เขาร่วมทำบุญและแบ่งปันให้ชาวบ้าน ซึ่งคนที่อยู่ในงานก็ปลื้มใจกันมาก
อย่างไรก็ตาม หลังภาพถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตหลายคนก็จำได้ทันทีว่าเขาคนนี้คือ เต๋า Gattouz0 คอมเมนต์แซวกันสนั่นจนภาพกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชียล และภาพดังกล่าวก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วย ก่อนหน้านี้ เต๋า Gattouz0 ก็เคยเป็นไวรัลมาแล้ว ตอนที่ช่วยเข็นรถที่ดับกลางน้ำท่วมแถวราไวย์ ภูเก็ต แบบนี้เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มหล่อใจบุญขวัญใจสาว ๆ ตัวจริง
ภาพจากเฟซบุ๊กเพจ หลวงพี่จัสติน วัดดูยูมีน