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เปิดสาเหตุร้านชาบูปิดกิจการ เดือนนี้ทำไมปิดเพียบ ล่าสุดร้านดังแจ้งวัฒนะก็ไม่รอด

          เปิดสาเหตุร้านชาบูทยอยปิดกิจการในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาเพียบ ล่าสุดเป็นร้าน Kinn’s The Buta ปิดสาขาแจ้งวัฒนะ เหตุผลคืออะไร

เปิดสาเหตุร้านชาบูทยอยปิดกิจการ

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ร้าน Kinn’s The Buta ประกาศปิดสาขาแจ้งวัฒนะ โดยจะเปิดให้บริการวันสุดท้ายวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป พร้อมกับขอบคุณช่วงเวลาดี ๆ ที่มีร่วมกันตลอดมา

เปิดสาเหตุร้านชาบูทยอยปิดกิจการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kinn's The Buta แจ้งวัฒนะ

          กระปุกดอทคอม ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2569 พบว่า ร้านอาหารจำพวกชาบู มีการปิดกิจการกันถี่มาก สามารถวิเคราะห์สาเหตุได้ดังนี้

          1. สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่หลายร้านมักกล่าวเอาไว้เสมอเวลาที่มีการปิดกิจการ

          2. คู่แข่งร้านอาหารประเภทชาบูมีเจ้าใหญ่ลงตลาดกันเพียบ ทำให้แบรนด์ติดตลาด จนรายย่อยอยู่ลำบาก สายป่านสู้ไม่ไหว

          3. ความอิ่มตัวของคนเกี่ยวกับอาหารประเภทนี้
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เปิดสาเหตุร้านชาบูปิดกิจการ เดือนนี้ทำไมปิดเพียบ ล่าสุดร้านดังแจ้งวัฒนะก็ไม่รอด อัปเดตล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 17:04:30 2,077 อ่าน
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