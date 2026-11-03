เปิดสาเหตุร้านชาบูปิดกิจการ เดือนนี้ทำไมปิดเพียบ ล่าสุดร้านดังแจ้งวัฒนะก็ไม่รอด

เปิดสาเหตุร้านชาบูทยอยปิดกิจการในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาเพียบ ล่าสุดเป็นร้าน Kinn’s The Buta ปิดสาขาแจ้งวัฒนะ เหตุผลคืออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kinn's The Buta แจ้งวัฒนะ
1. สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่หลายร้านมักกล่าวเอาไว้เสมอเวลาที่มีการปิดกิจการ
2. คู่แข่งร้านอาหารประเภทชาบูมีเจ้าใหญ่ลงตลาดกันเพียบ ทำให้แบรนด์ติดตลาด จนรายย่อยอยู่ลำบาก สายป่านสู้ไม่ไหว
3. ความอิ่มตัวของคนเกี่ยวกับอาหารประเภทนี้
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ร้าน Kinn’s The Buta ประกาศปิดสาขาแจ้งวัฒนะ โดยจะเปิดให้บริการวันสุดท้ายวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป พร้อมกับขอบคุณช่วงเวลาดี ๆ ที่มีร่วมกันตลอดมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kinn's The Buta แจ้งวัฒนะ
กระปุกดอทคอม ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2569 พบว่า ร้านอาหารจำพวกชาบู มีการปิดกิจการกันถี่มาก สามารถวิเคราะห์สาเหตุได้ดังนี้
1. สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่หลายร้านมักกล่าวเอาไว้เสมอเวลาที่มีการปิดกิจการ
2. คู่แข่งร้านอาหารประเภทชาบูมีเจ้าใหญ่ลงตลาดกันเพียบ ทำให้แบรนด์ติดตลาด จนรายย่อยอยู่ลำบาก สายป่านสู้ไม่ไหว
3. ความอิ่มตัวของคนเกี่ยวกับอาหารประเภทนี้