หนุ่ม กรรชัย ให้ปากคำปมเงินบริจาค เห็นข้อมูลจริงถึงกับเข่าทรุด ลั่น จากหน้ามือเป็นหลังเท้า

หนุ่ม กรรชัย เข้าให้ปากคำ ปมบริจาคเงิน 1 ล้านบาทให้มูลนิธิองค์กรทำดี เผยข้อมูลที่ได้ฟังทำให้ความเชื่อที่มี กลับตาลปัตร ส่อเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เสียหาย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า นายภูดิษ กำเนิดพลอย หรือ หนุ่ม กรรชัย เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อให้ปากคำในฐานะพยาน กรณีบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิองค์กรทำดี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567
หลังให้ปากคำนานกว่า 1 ชั่วโมง หนุ่ม กรรชัย เปิดใจกับสื่อมวลชน ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวัง ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้รับฟังในวันนี้ หักล้างความเชื่อเกือบทั้งหมดที่ตนเคยมีต่อ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี มุมมองความคิดตอนที่เดินเข้าไปกับตอนที่ออกมา เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังเท้า ข้อมูลที่เขาเล่าให้เราฟังกับสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นนั้น คงต้องถามว่ามีอะไรตรงกันบ้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้
หนุ่ม กรรชัย ยังฝากเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เคยบริจาคเงินทั้งหมด ให้เดินทางมาให้ปากคำและชี้แจงข้อเท็จจริงกับตำรวจ รวมถึงใครที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียหาย ก็ควรมาพบตำรวจด้วยเช่นกัน
ส่วนสถานะของตนเองในคดีขณะนี้ หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า ยังมาในฐานะพยาน แต่ในอนาคตอาจเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เสียหายหรือผู้แจ้งความเอาผิดได้ ขึ้นอยู่กับแนวทางการทำงานของตำรวจ แต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นเมื่อไร
สำหรับเงินที่เสียไป หนุ่ม กรรชัย ระบุว่าไม่ได้รู้สึกเสียดายหรือเสียใจ เพียงแค่ต้องการคำตอบที่ชัดเจนว่าความจริงคืออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้
ส่วนประเด็นที่สังคมมองว่า เป็นถึงคนข่าวระดับแถวหน้า แต่ทำไมถึงตกเป็นเหยื่อ หนุ่ม กรรชัย เผยว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากความไว้วางใจ และตนเองก็เป็นหนึ่งใน 1,800,000 บัญชี ที่โอนเงินร่วมทำบุญหรือบริจาค ทั้งนี้ ยังไม่สามารถตอบได้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อใด ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว