HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่ม กรรชัย ให้ปากคำปมเงินบริจาค เห็นข้อมูลจริงถึงกับเข่าทรุด ลั่น จากหน้ามือเป็นหลังเท้า
            หนุ่ม กรรชัย เข้าให้ปากคำ ปมบริจาคเงิน 1 ล้านบาทให้มูลนิธิองค์กรทำดี เผยข้อมูลที่ได้ฟังทำให้ความเชื่อที่มี กลับตาลปัตร ส่อเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เสียหาย

หนุ่ม กรรชัย

            วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า นายภูดิษ กำเนิดพลอย หรือ หนุ่ม กรรชัย เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อให้ปากคำในฐานะพยาน กรณีบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิองค์กรทำดี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567
            
            หลังให้ปากคำนานกว่า 1 ชั่วโมง หนุ่ม กรรชัย เปิดใจกับสื่อมวลชน ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวัง ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้รับฟังในวันนี้ หักล้างความเชื่อเกือบทั้งหมดที่ตนเคยมีต่อ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี มุมมองความคิดตอนที่เดินเข้าไปกับตอนที่ออกมา เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังเท้า ข้อมูลที่เขาเล่าให้เราฟังกับสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นนั้น คงต้องถามว่ามีอะไรตรงกันบ้าง
            
หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้

            หนุ่ม กรรชัย ยังฝากเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เคยบริจาคเงินทั้งหมด ให้เดินทางมาให้ปากคำและชี้แจงข้อเท็จจริงกับตำรวจ รวมถึงใครที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียหาย ก็ควรมาพบตำรวจด้วยเช่นกัน

            ส่วนสถานะของตนเองในคดีขณะนี้ หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า ยังมาในฐานะพยาน แต่ในอนาคตอาจเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เสียหายหรือผู้แจ้งความเอาผิดได้ ขึ้นอยู่กับแนวทางการทำงานของตำรวจ แต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นเมื่อไร
            
            สำหรับเงินที่เสียไป หนุ่ม กรรชัย ระบุว่าไม่ได้รู้สึกเสียดายหรือเสียใจ เพียงแค่ต้องการคำตอบที่ชัดเจนว่าความจริงคืออะไร 

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้
            
            ส่วนประเด็นที่สังคมมองว่า เป็นถึงคนข่าวระดับแถวหน้า แต่ทำไมถึงตกเป็นเหยื่อ หนุ่ม กรรชัย เผยว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากความไว้วางใจ และตนเองก็เป็นหนึ่งใน 1,800,000 บัญชี ที่โอนเงินร่วมทำบุญหรือบริจาค ทั้งนี้ ยังไม่สามารถตอบได้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อใด ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนต่อไป


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่ม กรรชัย ให้ปากคำปมเงินบริจาค เห็นข้อมูลจริงถึงกับเข่าทรุด ลั่น จากหน้ามือเป็นหลังเท้า โพสต์เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 20:11:04 1,321 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด เด่นคุณ ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว ปฏิทินช่อง 3 ปี 2570 ปฏิทินวันหยุด 2570 เกีย เจ้าสาว ทอย บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 THE TOYS แต่งงาน ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา แบมบี้ เดอะสตาร์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย