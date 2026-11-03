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นางเอก AV ไขความลับ ตอนเข้าฉากจริง ๆ ในหัวคิดอะไรอยู่ คำตอบไม่ใช่อย่างที่คิด
           โมโมะ มิโซโนะ นางเอก AV เปิดใจ คิดอะไรในหัวตอนถ่ายงาน ไม่ได้หวือหวาอย่างที่หลายคนจินตนาการ มีความเรียลไม่ต่างจากมนุษย์เงินเดือน

โมโมะ มิโซโนะ นางเอก AV

           เคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่านักแสดง AV ที่กำลังถ่ายทำฉากวาบหวิวโลดโผนต่าง ๆ คิดอะไรในหัวระหว่างเข้าฉาก จะแฝงความซุกซนหรือเสียวซ่าน หรือเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำขณะนั้นหรือไม่ ล่าสุด พบว่ามีนางเอก AV ออกมาเผยแล้ว บอกเลยว่าคำตอบนั้นทำเอาชาวเน็ตต่างประหลาดใจ
           
           โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า ช่วงนี้โลกออนไลน์ญี่ปุ่นกำลังฮิตมีม "พนักงานร้านไซเซริยะ คิดอะไรอยู่ระหว่างทำงาน" จนกลายเป็นกระแสไวรัล ด้วยเหตุนี้ โมโมะ มิโซโนะ (Momo Misono) นางเอก AV สาวสวย จึงขอเกาะกระแสด้วย แต่เปลี่ยนหัวข้อมาเป็น "สิ่งที่นักแสดง AV คิดระหว่างทำงาน" เปิดเบื้องหลังกองถ่ายที่คนนอกไม่เคยรู้มาก่อน
           
           จากโพสต์ของ โมโมะ มิโซโนะ เธอได้ลิสต์สิ่งที่คิดในหัวระหว่างเข้าฉากมาเป็นข้อ ๆ เช่น

โมโมะ มิโซโนะ นางเอก AV
ภาพจาก X @misono_cm

           - "ง่วงจัง" 
           
           - "ห้องหนาวจัง" 
           
           - "ท่านี้ทรมานเกินไปแล้ว อะไรเนี่ย" 
           
           - "ร้อน ร้อน ร้อน ร้อน" 
           
           - "เหงื่อไหลไม่หยุด"
           
           - "กล้องอยู่ไหนนะ"
           
           - "ต้องมองไปทางไหนล่ะ"
           
           - "ปวดไปทั้งตัวเลย"
           
           บางจังหวะยังงงว่าท่าที่ถ่ายอยู่คือท่าอะไร และเพราะต้องแสดงซ้ำไปซ้ำมา ทำให้เธอหอบจนไม่เหลือเสียงแล้ว แต่ที่พีคคือเธอยังไม่ลืมชมว่าข้าวกล่องในกองอร่อย ก่อนปิดท้ายด้วยการพูดซ้ำหลายรอบว่า "กลับบ้าน กลับบ้าน กลับบ้าน" ฟีลเดียวกับคนทำงานทั่ว ๆ ไปที่รอเวลาเลิกงาน
           
โมโมะ มิโซโนะ นางเอก AV
ภาพจาก X @misono_cm

           นอกจากนี้ เธอเล่าถึงสถานการณ์ระหว่างถ่ายทำ เช่น ไม่รู้ว่าควรมองไปทางไหน อยากดื่มน้ำ หากล้องไม่เจอ ภาวนาว่าอย่าให้เลอะผม รวมถึงกังวลว่าการแสดงออกยังไม่หลากหลายพอ และการถ่ายทำที่ลากยาวจนชวนอ่อนใจ 
           
           เว็บไซต์ NOWnews รายงานว่า โมโมะ มิโซโนะ ยังโพสต์เพิ่มเติมหลังมีคนแซวให้ "ตั้งใจทำงานหน่อย" เธอจึงจัดเวอร์ชันจริงจังมาให้ เช่น "บทพูดประโยคต่อไปคืออะไร" "ขออย่าให้ผมบังหน้า" และ "กล้องอยู่ตรงไหน" พร้อมขอบคุณนักแสดงชายที่ช่วยปัดผมออกจากหน้า และขอบคุณทีมงานทุกคนที่เหนื่อยด้วยกัน 

โมโมะ มิโซโนะ นางเอก AV
ภาพจาก X @misono_cm
           
           ด้านอีเจี้ยนหว่านชุนชิว กูรูวงการ AV ไต้หวัน มองว่าเนื้อหาเหล่านี้น่าสนใจมาก เพราะสะท้อนให้เห็นว่าการปรับอุณหภูมิในกองถ่าย ชั่วโมงทำงาน และเวลาพัก ล้วนมีความสำคัญ ไม่ว่าจะหนาวไป ร้อนไป รอนานไป หรือถ่ายเกินเวลา ก็กระทบอารมณ์ในการทำงานได้ทั้งนั้น
           
           เขายังสังเกตว่า ความในใจขำ ๆ เหล่านี้ทำให้คนภายนอกได้เห็นว่า นอกกล้องแล้ว นักแสดง AV ก็เหนื่อย ต้องรอ และอยากเลิกงานไม่ต่างจากพนักงานออฟฟิศทั่วไป

โมโมะ มิโซโนะ นางเอก AV
ภาพจาก X @misono_cm

โมโมะ มิโซโนะ นางเอก AV
ภาพจาก X @misono_cm
           
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, NOWnews

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นางเอก AV ไขความลับ ตอนเข้าฉากจริง ๆ ในหัวคิดอะไรอยู่ คำตอบไม่ใช่อย่างที่คิด โพสต์เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 20:45:23 1,216 อ่าน
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