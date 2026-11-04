นักแสดง AV น้องใหม่ เล่าสิ่งที่เจอในกอง แต่ละข้อชวนอึ้ง ดูแลความฟิตระดับนักกีฬา

นักแสดง AV น้องใหม่ เล่าสิ่งที่เจอในกองถ่ายตลอด 3 ปีในวงการ แต่ละข้อระดับยอดมนุษย์ บอกเลยงานนี้ไม่ง่าย ต้องดูแลร่างกายไม่ต่างจากนักกีฬา ชาวเน็ตแห่ดูกว่า 9.6 ล้านวิว
ภาพจาก X @hosomitatsuya
เป็นโพสต์ไวรัลที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อล่าสุด (2 พฤศจิกายน 2569) โฮโซมิ ทัตสึยะ (Hosomi Tatsuya) ซึ่งแนะนำตัวว่าเป็นนักแสดง AV น้องใหม่ ที่อยู่ในวงการมาได้ 3 ปี โพสต์ข้อความผ่าน X @hosomitatsuya บอกเล่าถึงสิ่งที่ตัวเองเห็นมากับตาในกองถ่าย ซึ่งแต่ละข้อทำเอาชาวเน็ตทึ่งไปตาม ๆ กัน จนโพสต์มียอดเข้าชมกว่า 9.6 ล้านวิว นับจาก
ภาพจาก X @hosomitatsuya
โดยสิ่งที่เขาเคยเห็นในกองถ่าย AV มีทั้ง
- คนที่เสร็จได้ 6 ครั้งภายใน 30 นาที
- คนที่เสร็จได้ แม้จะไม่แข็งตัว
- คนที่แข็ง ตั้งแต่ยังนั่งรออยู่ในห้องพัก
- คนที่เสร็จต่อเนื่องกับนักแสดงหญิง 5 คนรวด
- คนที่ถูกสั่งให้เสร็จภายใน 1 นาที แล้วก็ทำได้ตามนั้นเป๊ะ
- คนที่เพิ่งเสร็จไปหมาด ๆ แต่ต้องเสร็จอีกรอบ แทนรุ่นน้องที่ยังทำไม่ได้
โฮโซมิ ยืนยันว่าเขาไม่ได้พูดเกินจริงเลย พร้อมอธิบายว่า คำสั่ง "อีก 1 นาทีเสร็จนะ" เป็นสิ่งที่นักแสดงชายจะทำได้ เมื่อผ่านงานมามากพอ หรือถ้าพูดให้ถูกคือ ถ้าทำไม่ได้ ก็ทำงานนี้ไม่ได้
ภาพจาก X @hosomitatsuya
เขากล่าวย้ำอีกว่า การทำงานนี้ต้องรู้จักจัดการร่างกายตัวเอง และฝึกฝนร่างกายในระดับเดียวกับนักกีฬาเลยทีเดียว
ไม่เพียงเท่านั้น เขายังเล่าถึงสิ่งที่นักแสดง AV ชาย คิดในใจระหว่างทำงาน ซึ่งมีตั้งแต่เรื่องธรรมดาอย่าง "ข้าวกล่องอร่อยจัง !" หรือ "จะทันรถไฟเที่ยวสุดท้ายไหมนะ" ไปจนถึง "วันนี้ร่างกายไม่ค่อยพร้อมเลยแฮะ", "รุ่นพี่คนนี้ฟิตเกินไปแล้ว", "ฉากเล่นกับอุปกรณ์ 40 นาทีเลยเหรอ !?", "คนนี้ฉากเดียวเสร็จกี่รอบเนี่ย" และ "ทำไมเดือนหน้าคิวถ่ายมากองรวมอยู่วันเดียว"
ภาพจาก X @hosomitatsuya
ส่วนอีกข้อที่หลายคนอาจคิดว่าน่าสนุกอย่าง "ถ่ายทำที่บ่อน้ำพุร้อนกลางหน้าร้อน" โฮโซมิ เผยว่าความจริงแล้วถ่ายที่ออนเซ็นนั้นเหนื่อยทุกฤดู ไม่ใช่แค่หน้าร้อน เพราะแช่นาน ๆ ก็มึนหัวแล้ว ส่วนหน้าหนาวก็ร้อนแค่เท้า แต่ตัวท่อนบนหนาวจนแทบแข็ง
ขณะที่การปิดจ็อบบนใบหน้านักแสดงหญิง ปกติมักถ่ายไว้เป็นฉากสุดท้าย เพราะนักแสดงหญิงต้องใช้เวลาแต่งหน้าใหม่นาน เขาจึงแอบขำแห้งเมื่อเจอคิวให้ถ่ายฉากนี้ตั้งแต่ช่วงกลางเรื่อง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงว่าหากเข้าตา ก็อาจถ่ายทำต่อไม่ได้