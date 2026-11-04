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เปิดคำตอบหมวย อริสรา หลังหนุ่ม กรรชัย เสนอให้จัดโหนกระแสแทน เพราะอยากเป็นแขกเทปนี้

           หนุ่ม กรรชัย เสนอให้หมวย อริสรา จัดโหนกระแสแทน เพราะอยากนั่งเป็นแขกรับเชิญ สุดท้ายพี่หมวย ตอบว่าอะไร แม้ผู้ร่วมรายการร่วมเชียร์ด้วย

หนุ่ม กรรชัย

          รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เป็นวันที่หลายคนจับตาดูมากเป็นพิเศษ เนื่องจากหนุ่ม กรรชัย เพิ่งไปพบตำรวจในคดีบุ๋ม ปนัดดา

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ทั้งนี้ ในช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย เสนอให้หมวย อริสรา มาเป็นพิธีกรในรายการโหนกระแสแทนตัวเอง แล้วตัวเองจะไปเป็นผู้ร่วมรายการ เพื่อที่จะสามารถพูดเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ โดยที่ไม่มีหัวโขนของพิธีกร

          โดยแขกรับเชิญในรายการวันนี้มีทั้ง เอก สายไหมต้องรอด, ตฤณ, ทนายแก้ว เป็นต้น


          สุดท้ายตอนท้ายรายการ หมวย อริสรา ปฏิเสธข้อเสนอของหนุ่ม กรรชัย แต่ผู้ร่วมรายการก็อยากให้พี่หมวยมาเป็นพิธีกร พี่หมวยก็ยังปฏิเสธ และขอนั่งดูเท่านั้น ทางหนุ่ม กรรชัย จึงบอกว่า ถ้ามีคำถามอะไร สามารถถามเข้ามาได้เลยระหว่างที่จัดรายการ

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์


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เปิดคำตอบหมวย อริสรา หลังหนุ่ม กรรชัย เสนอให้จัดโหนกระแสแทน เพราะอยากเป็นแขกเทปนี้ โพสต์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13:28:33 5,332 อ่าน
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