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อดีตดาว AV ผันตัวเป็นดีเจ เล่านาทีช็อกถูกวางยากลางปาร์ตี้ รู้ตัวอีกทีอยู่บนรถพยาบาล

           ดีเจมาโอะ อดีตนักแสดง AV ญี่ปุ่น ร่างกายแข็งเกร็งจนชักหมดสติกลางงานปาร์ตี้ คาดถูกวางยา ล่าสุดตำรวจฮ่องกงจับผู้ต้องสงสัยแล้ว

มาโอะ ฮามาซากิ

           วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป รายงานข่าวซึ่งเป็นกระแสร้อนแรงในฮ่องกง กรณี มาโอะ ฮามาซากิ (Mao Hamasaki) หรือ DJ Mao อดีตนางเอก AV สาววัย 33 ปี ชาวญี่ปุ่น ที่ผันตัวมาเป็นดีเจ ถูกวางยาในงานปาร์ตี้ส่วนตัวย่านจิมซาจุ่ย อาการหนักจนต้องหามส่งโรงพยาบาล ซึ่งล่าสุดผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมแล้ว

มาโอะ ฮามาซากิ
ภาพจาก X @Hamasaki_mao

           เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ขณะ มาโอะ ฮามาซากิ รับงานที่อีเวนต์ฮาโลวีน ก่อนย้ายไปเปิดแผ่นรอบที่ 2 ในอีกสถานที่หนึ่ง โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ฮ่องกง (RTHK) ระบุว่า ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก่อนเวลา 05.00 น. เล็กน้อย ว่ามีผู้หญิงเกิดอาการไม่สบาย หลังดื่มเครื่องดื่มที่บาร์แห่งหนึ่งริมถนนโมดี้ ย่านจิมซาจุ่ย ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลควีนเอลิซาเบธ ขณะที่เจ้าตัวยังมีสติ

           ด้าน มาโอะ ฮามาซากิ ได้โพสต์เล่าเหตุการณ์ผ่าน X @Hamasaki_mao เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ซึ่งขณะนี้มียอดวิวกว่า 4 ล้านครั้ง โดยระบุว่า ก่อนขึ้นไปทำงานดีเจในสถานที่ 2 เธอดื่มเครื่องดื่มช็อตที่น่าจะเป็นค็อกเทลรสน้ำส้มไปประมาณ 2 แก้ว ตอนนั้นเห็นว่ามีอะไรขุ่น ๆ ตกค้างอยู่ที่ก้นแก้ว แต่เข้าใจไปเองว่าคงเป็นเนื้อส้ม ซึ่งเธอยอมรับว่าตัวเองประมาทมาก

มาโอะ ฮามาซากิ
ภาพจาก X @Hamasaki_mao

           ผ่านไปราว 40 นาทีถึง 1 ชั่วโมง เธอก็เริ่มเปิดแผ่น ซึ่งตอนนั้นยังสนุกกับการดื่มตามปกติ แต่หลังจากนั้นความทรงจำเริ่มเลือนราง จำได้เพียงว่ารู้สึกตาแห้งมาก ก่อนจะชนแก้วกับลูกค้าด้วยเครื่องดื่มรสส้มตัวเดิมอีกครั้ง และทันทีที่ดื่มหมด ร่างกายก็เริ่มแข็งเกร็ง ขยับแขนขาไม่ได้ทั้งตัว จากนั้นก็ภาพตัด จำอะไรไม่ได้อีกเลย มารู้ตัวอีกทีก็อยู่บนรถพยาบาลแล้ว โดยได้ยินว่าตัวเองมีอาการชักด้วย

           ดีเจสาวเผยว่า ผลตรวจหาสารเสพติดของโรงพยาบาลเป็นบวกถึง 4 รายการ แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นสารชนิดใด ซึ่งทางโรงพยาบาลบอกว่าอันตรายมาก และแม้หลังถึงโรงพยาบาลเธอจะได้สติกลับมาแล้ว แต่ก็รู้สึกกังวลและทรมานมาก ทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทรมานเพราะอะไร ได้แต่พูดซ้ำ ๆ ว่าเหนื่อย ทรมาน

มาโอะ ฮามาซากิ
ภาพจาก X @Hamasaki_mao

           ทั้งนี้ มาโอะ ฮามาซากิ ยอมรับว่าเรื่องนี้เกิดจากความไม่ระวังและความประมาทของตัวเอง เพราะคิดว่าไปต่างประเทศบ่อยจนชินแล้ว พร้อมเตือนว่าควรดื่มแต่เครื่องดื่มที่เปิดเอง หากลุกจากที่นั่งจนเครื่องดื่มถูกวางทิ้งไว้แม้เพียงนิด ก็ควรเปลี่ยนแก้วใหม่ หรือถือเครื่องดื่มของตัวเองไว้ตลอดเวลา 

           เธอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เผชิญกับยาเสพติด และได้รู้ซึ้งถึงความน่ากลัวของมันด้วยตัวเอง จึงอยากเผยแพร่ความรู้และเตือนภัยเรื่องการป้องกันยาเสพติด เพื่อไม่ให้มีผู้เสียหายแบบเธออีก

           มาโอะ ฮามาซากิ ระบุว่า ตอนนี้สติกลับมาชัดเจนแล้ว และกำลังฟื้นตัวขึ้นเรื่อย ๆ หากไม่มีอะไรผิดปกติก็น่าจะได้ออกจากโรงพยาบาล หลังจากนั้นจะเริ่มให้ปากคำกับตำรวจฮ่องกง จึงขอให้โพสต์นี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอพูดถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเอง พร้อมขอบคุณทุกคนที่ส่งความห่วงใยมา และจะตั้งใจพักฟื้นเพื่อกลับมาทำหน้าที่ดีเจอีกครั้ง

           ล่าสุด ตำรวจฮ่องกงได้จับกุมชายวัย 61 ปี ที่ย่านเซ็นทรัล เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ในข้อหาใช้สารอันตรายแก่ผู้อื่นโดยมีเจตนาทำร้าย และควบคุมตัวไว้สอบปากคำ ขณะที่ HK01 รายงานว่า ตำรวจยังคงสืบสวนความสัมพันธ์ระหว่างชายคนดังกล่าวกับมาโอะ รวมถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ

มาโอะ ฮามาซากิ
ภาพจาก X @Hamasaki_mao

มาโอะ ฮามาซากิ
ภาพจาก X @Hamasaki_mao

มาโอะ ฮามาซากิ
ภาพจาก X @Hamasaki_mao


ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership, X @Hamasaki_mao


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