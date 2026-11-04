HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

วินาทีระทึก ฮ. 2 ลำชนกันใกล้เอเวอเรสต์ นักปีนเขาหนีกระเจิง สลดดับ 1 ราย

          เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำชนกัน ขณะลงจอดใกล้เอเวอเรสต์เบสแคมป์ ประเทศเนปาล ทำนักท่องเที่ยวเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บอีกหลายคน กล้องเว็บแคมจับภาพนาทีระทึกไว้ได้

ฮ. ชนกัน ใกล้เอเวอเรสต์

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำชนกัน ขณะพยายามลงจอดที่ลานจอดในหมู่บ้านเฟริเช เขตโซลูคุมบู ประเทศเนปาล ซึ่งอยู่ห่างจากเบสแคมป์ของเอเวอเรสต์ไปราว 12 กิโลเมตร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บหลายราย

          ภาพที่ได้จากกล้องถ่ายทอดสภาพอากาศของ WEBCAM NEPAL LIVE เผยให้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08.15 น. วันอังคาร (3 พฤศจิกายน) ตามเวลาท้องถิ่น โดยใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ทั้ง 2 ลำ เฉี่ยวกันขณะกำลังลงจอดในจุดเดียวกัน ขณะนั้นสภาพอากาศดูแจ่มใส ไม่มีลมแรง  

ฮ. ชนกัน ใกล้เอเวอเรสต์
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE

ฮ. ชนกัน ใกล้เอเวอเรสต์
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE

          ตำรวจเนปาลระบุว่า เฮลิคอปเตอร์ลำแรกเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนส่งสินค้าของบริษัท Air Dynasty มีนักบินอยู่บนเครื่องเพียงคนเดียว ส่วนอีกลำเป็นของบริษัท Fishtail Air กำลังนำผู้โดยสารบินกลับจากเอเวอเรสต์เบสแคมป์ โดยบนเครื่องมีนักบิน 1 คน และผู้โดยสารชาวต่างชาติ 2 คน

ฮ. ชนกัน ใกล้เอเวอเรสต์
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE

ฮ. ชนกัน ใกล้เอเวอเรสต์
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE

          ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุคือ วสันต์ กุมาร บาลารามุดู ผู้โดยสารชาวอินเดีย ส่วนผู้โดยสารอีกคนคือ ไชเลช กฤษัน ปาเตล ชาวนิวซีแลนด์ ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกส่งตัวทางอากาศไปยังโรงพยาบาลในกรุงกาฐมาณฑุ ขณะที่นักบินทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บ  

          ด้าน นายกยาเนนทรา ภุล โฆษกสำนักงานการบินพลเรือนเนปาล กล่าวว่า ดูเหมือนอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองลำพยายามลงจอดในจุดเดียวกัน

          ทั้งนี้ หมู่บ้านเฟริเชตั้งอยู่บนเส้นทางเดินป่าสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 4,000 เมตร โดยเฮลิคอปเตอร์เป็นพาหนะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเนปาล เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ แต่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและระดับความสูงก็ทำให้การบินมีความเสี่ยงสูง

ฮ. ชนกัน ใกล้เอเวอเรสต์
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE

ฮ. ชนกัน ใกล้เอเวอเรสต์
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE

          เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเป็นฤดูเดินป่าและปีนเขาที่ได้รับความนิยม โดยขณะนี้มีคณะปีนเขาอยู่ในพื้นที่ อีกทั้งเนปาลยังอยู่ระหว่างฟื้นตัวจากฤดูมรสุมที่รุนแรง รวมถึงเหตุน้ำป่าไหลหลากเมื่อปลายเดือนสิงหาคม จึงอาจเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคของภาคการท่องเที่ยวและการบินของประเทศ


ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, ABC7 Chicago
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วินาทีระทึก ฮ. 2 ลำชนกันใกล้เอเวอเรสต์ นักปีนเขาหนีกระเจิง สลดดับ 1 ราย โพสต์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14:36:01
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด เด่นคุณ ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว ปฏิทินช่อง 3 ปี 2570 ปฏิทินวันหยุด 2570 เกีย เจ้าสาว ทอย บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 เมตตา รุ่งรัตน์ ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา วิน ธาวิน
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย