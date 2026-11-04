วินาทีระทึก ฮ. 2 ลำชนกันใกล้เอเวอเรสต์ นักปีนเขาหนีกระเจิง สลดดับ 1 ราย

เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำชนกัน ขณะลงจอดใกล้เอเวอเรสต์เบสแคมป์ ประเทศเนปาล ทำนักท่องเที่ยวเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บอีกหลายคน กล้องเว็บแคมจับภาพนาทีระทึกไว้ได้
ภาพที่ได้จากกล้องถ่ายทอดสภาพอากาศของ WEBCAM NEPAL LIVE เผยให้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08.15 น. วันอังคาร (3 พฤศจิกายน) ตามเวลาท้องถิ่น โดยใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ทั้ง 2 ลำ เฉี่ยวกันขณะกำลังลงจอดในจุดเดียวกัน ขณะนั้นสภาพอากาศดูแจ่มใส ไม่มีลมแรง
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE
ด้าน นายกยาเนนทรา ภุล โฆษกสำนักงานการบินพลเรือนเนปาล กล่าวว่า ดูเหมือนอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองลำพยายามลงจอดในจุดเดียวกัน
ทั้งนี้ หมู่บ้านเฟริเชตั้งอยู่บนเส้นทางเดินป่าสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 4,000 เมตร โดยเฮลิคอปเตอร์เป็นพาหนะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเนปาล เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ แต่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและระดับความสูงก็ทำให้การบินมีความเสี่ยงสูง
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำชนกัน ขณะพยายามลงจอดที่ลานจอดในหมู่บ้านเฟริเช เขตโซลูคุมบู ประเทศเนปาล ซึ่งอยู่ห่างจากเบสแคมป์ของเอเวอเรสต์ไปราว 12 กิโลเมตร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บหลายราย
ภาพที่ได้จากกล้องถ่ายทอดสภาพอากาศของ WEBCAM NEPAL LIVE เผยให้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08.15 น. วันอังคาร (3 พฤศจิกายน) ตามเวลาท้องถิ่น โดยใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ทั้ง 2 ลำ เฉี่ยวกันขณะกำลังลงจอดในจุดเดียวกัน ขณะนั้นสภาพอากาศดูแจ่มใส ไม่มีลมแรง
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE
ตำรวจเนปาลระบุว่า เฮลิคอปเตอร์ลำแรกเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนส่งสินค้าของบริษัท Air Dynasty มีนักบินอยู่บนเครื่องเพียงคนเดียว ส่วนอีกลำเป็นของบริษัท Fishtail Air กำลังนำผู้โดยสารบินกลับจากเอเวอเรสต์เบสแคมป์ โดยบนเครื่องมีนักบิน 1 คน และผู้โดยสารชาวต่างชาติ 2 คน
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE
ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุคือ วสันต์ กุมาร บาลารามุดู ผู้โดยสารชาวอินเดีย ส่วนผู้โดยสารอีกคนคือ ไชเลช กฤษัน ปาเตล ชาวนิวซีแลนด์ ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกส่งตัวทางอากาศไปยังโรงพยาบาลในกรุงกาฐมาณฑุ ขณะที่นักบินทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บ
ด้าน นายกยาเนนทรา ภุล โฆษกสำนักงานการบินพลเรือนเนปาล กล่าวว่า ดูเหมือนอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองลำพยายามลงจอดในจุดเดียวกัน
ทั้งนี้ หมู่บ้านเฟริเชตั้งอยู่บนเส้นทางเดินป่าสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 4,000 เมตร โดยเฮลิคอปเตอร์เป็นพาหนะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเนปาล เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ แต่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและระดับความสูงก็ทำให้การบินมีความเสี่ยงสูง
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE
ภาพจาก YouTube WEBCAM NEPAL LIVE
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเป็นฤดูเดินป่าและปีนเขาที่ได้รับความนิยม โดยขณะนี้มีคณะปีนเขาอยู่ในพื้นที่ อีกทั้งเนปาลยังอยู่ระหว่างฟื้นตัวจากฤดูมรสุมที่รุนแรง รวมถึงเหตุน้ำป่าไหลหลากเมื่อปลายเดือนสิงหาคม จึงอาจเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคของภาคการท่องเที่ยวและการบินของประเทศ
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, ABC7 Chicago