เปิดคดีช็อก ฆาตกรต่อเนื่องโหด อ้างเหยื่อกว่า 30 ราย ถึงจุดจบในคุก หลังรับกรรมแค่ 5 ปี

ปิดฉาก มนุษย์กินคนแห่งอาติซาปัน ฆาตกรต่อเนื่องเม็กซิโกที่อ้างว่าฆ่าผู้หญิงกว่า 30 ราย ซุกกระดูกเหยื่อกว่า 4,300 ชิ้นในบ้าน ล่าสุดเสียชีวิตในคุก หลังรับโทษแค่ 5 ปี
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ Sin Chew รายงานว่า อันเดรส เมนโดซา ฆาตกรต่อเนื่องชาวเม็กซิโก เสียชีวิตในเรือนจำแล้วด้วยวัย 78 ปี หลังก่อคดีสะเทือนขวัญที่ทำให้คนทั่วโลกตกตะลึง จากการสังหารผู้หญิงกว่า 30 รายตลอดช่วงเวลาราว 30 ปี โดยมีรายงานว่าเขาถลกหนังหน้าเหยื่อหลายราย กินเนื้อเหยื่อ และยังบันทึกวิดีโอการก่อเหตุเก็บไว้ จนถูกเปรียบว่าเป็น "ฮันนิบาลตัวจริง" ตามชื่อตัวละครฆาตกรกินคนชื่อดังในภาพยนตร์
รายงานระบุว่า เมนโดซาเสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา ในห้องขังสำหรับนักโทษสูงอายุ ของเรือนจำที่มีระดับความปลอดภัยสูงสุดแห่งหนึ่งในเม็กซิโก หลังเพิ่งรับโทษในเรือนจำได้ราว 5 ปีเท่านั้น
ด้านสื่อในเม็กซิโกรายงานว่า รัฐมนตรีความมั่นคงของรัฐเม็กซิโก ได้ยืนยันการเสียชีวิตของ อันเดรส ฟิโลเมโน เมนโดซา เซลิส หรือที่รู้จักในฉายา "ปีศาจแห่งอาติซาปัน" ขณะที่ข้อมูลจากทางการแจ้งว่าเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุธรรมชาติ หลังช่วงหลายเดือนก่อนเขาป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน และต้องถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายอยู่บ่อยครั้ง
จุดเริ่มต้นของคดี
คดีของเมนโดซาถูกเปิดโปงขึ้นในปี 2564 ระหว่างที่ทางการกำลังสืบสวนการหายตัวไปของ เรย์นา กอนซาเลซ หญิงวัย 34 ปี ก่อนจะพบว่าเธอเสียชีวิต และร่างถูกชำแหละใส่ถุง โดยสื่อบางสำนักระบุว่าเหยื่อเป็นแฟนเก่าของเมนโดซา ขณะที่สื่อบางแห่งชี้ว่าเหยื่อเป็นภรรยาของตำรวจนายหนึ่ง ซึ่งได้สืบหาตัวภรรยาด้วยตัวเองจนตามไปถึงบ้านของเมนโดซา และพบร่างของภรรยาที่นั่น
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านของเมนโดซาในเมืองอาติซาปัน เด ซาราโกซา ชานเมืองเม็กซิโกซิตี ได้พบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์กว่า 4,300 ชิ้น รวมถึงเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ และบัตรประจำตัวของผู้หญิงที่หายตัวไปหลายราย
ว่า กระดูกเหล่านั้นเป็นของผู้เสียชีวิต 19 ราย แบ่งเป็นผู้หญิง 17 ราย ผู้ชาย 1 ราย และผู้เยาว์ 1 ราย ซึ่งทั้งหมดเคยมีการแจ้งความว่าหายตัวไป
นอกจากนี้ ตู้เย็นในห้องครัวยังพบเนื้อมนุษย์แช่เก็บไว้กินด้วย จนเป็นที่มาของฉายา "มนุษย์กินคนแห่งอาติซาปัน"
สารภาพหมดเปลือก อ้างก่อเหตุมาตั้งแต่ปี 2534
ไม่กี่วันหลังถูกจับกุม เมนโดซาก็ยอมรับสารภาพ โดยอ้างว่าก่อเหตุมาตั้งแต่ปี 2534 ซึ่งระหว่างขึ้นศาล เขาพูดด้วยท่าทีสงบนิ่งว่า "ผมแค่อยากพูดความจริง ในเมื่อทุกอย่างผมเป็นคนทำ แล้วผมจะทำอะไรได้อีก"
เมนโดซาเล่าถึงวิธีการก่อเหตุว่า เขามักเลี้ยงเครื่องดื่มผู้หญิงในบาร์เพื่อทำความรู้จัก ก่อนจะล่อลวงพวกเธอไปที่บ้าน แล้วใช้มีดแทงเข้าที่หัวใจจนเสียชีวิต จากนั้นจึงใช้มีดพร้าและมีดทำครัวชำแหละศพ อีกทั้งยังเคยบันทึกวิดีโอขณะลงมือกับร่างของเหยื่อเก็บไว้ด้วย
ที่น่าตกใจคือ ก่อนคดีถูกเปิดโปง เพื่อนบ้านต่างมองว่าเขาเป็น "คนเงียบ ๆ" ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งประธานสภาการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำชุมชน และเคยช่วยประสานความช่วยเหลือให้ชุมชนด้วย
โทษจำคุกตลอดชีวิต แต่รับโทษได้เพียง 5 ปี
แม้เมนโดซาจะอ้างว่าสังหารผู้หญิงไปกว่า 30 ราย แต่อัยการสามารถยืนยันความเกี่ยวข้องได้เพียง 19 คดี โดย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ศาลเม็กซิโกได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเป็นคดีแรก จากการฆาตกรรม เรย์นา กอนซาเลซ ก่อนจะมีคำตัดสินตามมาอีกหลายคดี ทั้งโทษจำคุก 55 ปีจากสังหารหญิงอีกราย และโทษจำคุก 92 ปี จากการสังหารและทำให้ผู้หญิงกับเด็กอีกรายสูญหาย
แม้เมนโดซาจะถูกตัดสินโทษหนัก และต้องใช้ชีวิตปั้นปลายในคุกเพื่อชดใช้กรรม แต่สุดท้ายกลับรับโทษได้เพียงราว 5 ปี ก่อนเสียชีวิตลง
ทั้งนี้ หลังการเสียชีวิต ร่างของเมนโดซายังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ ซึ่งกำลังตามหาน้องสาวของเขาเพื่อส่งมอบร่าง แต่จนขณะนี้ก็ยังไม่มีบุคคลใดแสดงตัวเพื่อรับศพของเขาไป ซึ่งหากไม่มีญาติมาติดต่อ ศพของฆาตกรต่อเนื่องรายนี้จะถูกฝังลงหลุมฝังรวมต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew, La Jornada, Quadratín Edomex, SDP Noticias