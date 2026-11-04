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ช็อก พบกระจกห้องนักบินร้าวกลางเวหา ต้องนำเครื่องวกกลับ - การบินไทยแจงแล้ว

           การบินไทย กระจกห้องนักบินร้าว ต้องนำเครื่องกลับไปจอดที่สนามบินเซี่ยงไฮ้ ล่าสุดสายการบินแจงแล้ว จัดเตรียมที่พัก - แผนโอนย้ายผู้โดยสารที่กระทบ

การบินไทย กระจกห้องนักบินร้าว

           จากกรณีมีกระแสข่าวเครื่องบินการบินไทย พบกระจกห้องนักบินร้าวหลังบินขึ้นจากสนามบินที่เซี่ยงไฮ้ได้ไม่นาน ทำให้นักบินตัดสินใจทิ้งน้ำมันเพื่อลดน้ำหนักตัวเครื่อง ก่อนนำเครื่องลงจอดที่สนามบินต้นทางนั้น 

การบินไทย กระจกห้องนักบินร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Visart D. Kawnung

การบินไทย กระจกห้องนักบินร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Visart D. Kawnung

           ล่าสุด (4 พฤศจิกายน 2569) การบินไทย ได้ชี้แจงเหตุการณ์จากเที่ยวบินดังกล่าว โดยระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อเกี่ยวกับเที่ยวบิน TG663 เส้นทางเซี่ยงไฮ้–กรุงเทพฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน เดินทางกลับไปลงจอด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากพบรอยร้าวบริเวณกระจกหน้าห้องนักบินนั้น

           บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า เที่ยวบินดังกล่าวออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ เวลา 08.08 น. (เวลาท้องถิ่น) โดยระหว่างทำการบิน นักบินตรวจพบรอยร้าวบริเวณกระจกหน้าห้องนักบินด้านซ้าย จึงตัดสินใจนำอากาศยานกลับไปลงจอด ณ ท่าอากาศยานต้นทาง ตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย โดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว

การบินไทย กระจกห้องนักบินร้าว
ภาพจาก RidhamSupriyanto / Shutterstock.com

           ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมที่พักสำหรับผู้โดยสารและลูกเรือที่ได้รับผลกระทบ และประสานสายการบินพันธมิตรในการโอนย้ายผู้โดยสาร ตลอดจนปรับเปลี่ยนแบบอากาศยานสำหรับเที่ยวบิน TG662 และ TG663 วันที่ 5 พฤศจิกายน เป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการโอนย้ายผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง 

           บริษัทฯ ยืนยันให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้


ขอบคุณข้อมูลจาก THAI Corporate Communications



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ช็อก พบกระจกห้องนักบินร้าวกลางเวหา ต้องนำเครื่องวกกลับ - การบินไทยแจงแล้ว โพสต์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16:44:29
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