ภาพเบื้องหลัง โกดังมูลนิธิองค์กรทำดี ได้ของบริจาคเพียบ กลับถูกปล่อยทิ้งชวนใจหาย

เปิดภาพโกดังเก็บสิ่งของบริจาค มูลนิธิองค์กรทำดี บุ๋ม ปนัดดา พบบางส่วนวางอยู่กลางแจ้ง บางส่วนยังไม่ถึงมือผู้ประสบภัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
จากการสำรวจจุดแรกบริเวณซอยสวนผัก หมู่ 6 ตำบลบึงกาสาม เป็นพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ มีโกดังและเต็นท์เก็บสิ่งของหลายหลัง รวมถึงบ้านพักที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยพื้นที่ถูกล้อมด้วยสแลนสีดำและปิดล็อกประตูไว้ ภายในยังพบป้ายข้อความระบุว่า "ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้ ส่งให้มูลนิธิองค์กรทำดี" ขณะที่ญาติของผู้ขายที่ดินให้ข้อมูลว่า เดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นของญาติ ก่อนตกลงขายให้บุ๋ม ปนัดดา เมื่อประมาณ 3 ปีก่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
จากกรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบเส้นทางเงินจากการรับบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ซึ่งต่อมามีข้อมูลว่า ก๊อต อธิป สามีของบุ๋ม เคยกว้านซื้อที่ดินแปลงใหญ่ บริเวณถนนเลียบคลองเก้า หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน ตั้งแต่ช่วงปี 2567 ด้วยนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ล่าสุด (4 พฤศจิกายน 2569) มีการเปิดเผยภาพของโกดังเก็บสิ่งของบริจาคใน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา พบพื้นที่ขนาดใหญ่รวมกว่า 24 ไร่ มีทั้งโกดัง เต็นท์ และสิ่งปลูกสร้างหลายจุด ที่น่าตกใจคือภายในพบสิ่งของบริจาคจำนวนมาก ทั้งเสื้อผ้า รองเท้าแตะ เครื่องนอน และน้ำดื่ม บางส่วนถูกวางกองอยู่ในพื้นที่เปิดโล่ง ท่ามกลางสภาพที่ต้องเผชิญแดดและฝน
จากการสำรวจจุดแรกบริเวณซอยสวนผัก หมู่ 6 ตำบลบึงกาสาม เป็นพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ มีโกดังและเต็นท์เก็บสิ่งของหลายหลัง รวมถึงบ้านพักที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยพื้นที่ถูกล้อมด้วยสแลนสีดำและปิดล็อกประตูไว้ ภายในยังพบป้ายข้อความระบุว่า "ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้ ส่งให้มูลนิธิองค์กรทำดี" ขณะที่ญาติของผู้ขายที่ดินให้ข้อมูลว่า เดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นของญาติ ก่อนตกลงขายให้บุ๋ม ปนัดดา เมื่อประมาณ 3 ปีก่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ส่วนจุดที่ 2 บริเวณถนนเลียบคลองเก้า เป็นพื้นที่ประมาณ 4 ไร่เศษ มีโกดังเก็บของ บ้านพักพนักงาน เต็นท์สีขาวขนาดใหญ่ 3 หลัง และหอคอยกระจกสูงประมาณ 10 เมตร ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้มีรถขนสิ่งของเข้า-ออกเป็นระยะ เพื่อนำสิ่งของบริจาคไปกระจายตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงเคยพบรถของมูลนิธิขนย้ายน้ำดื่มออกไปเมื่อประมาณ 1 เดือนก่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบครั้งนี้ยังมีหลายประเด็นที่ต้องหาคำตอบ ทั้งกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แหล่งเงินทุนที่ใช้ซื้อที่ดินและก่อสร้าง ตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคที่ถูกเก็บไว้ภายในโกดัง ว่ามีการนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคอย่างครบถ้วนหรือไม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiPBS, เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว