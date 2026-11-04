จ่อล่าตัว คู่รักทำเสื่อมกลางเขื่อนลำนางรอง ไม่แคร์ใครจะมอง ทำเสียภาพลักษณ์

เสื่อมหนัก คู่รักอนาจารกลางเขื่อนลำนางรอง น้ำลึกไม่กลัว ไม่แคร์แม้มีนักท่องเที่ยวเห็น สั่งสืบหาตัว จ่อดำเนินคดี ทำเสื่อมเสียภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ทั้งนี้ ขอฝากถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเขื่อนลำนางรอง ให้ช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว เคารพกฎระเบียบและคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้พื้นที่สาธารณะ
จากกรณีบนโลกออนไลน์ปรากฏภาพของชายหญิงคู่หนึ่งเปลื้องผ้าพร้อมแสดงท่าทีกอดรัดคล้ายกำลังมีเพศสัมพันธ์กัน ภายในพื้นที่เขื่อนแห่งหนึ่ง จนเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนในพื้นที่
ล่าสุด (4 พฤศจิกายน 2569) โหนกระแส รายงานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยบุคคลในภาพเป็นนักท่องเที่ยวชายและหญิง ที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมคล้ายกระทำอนาจารอยู่กลางน้ำ ในแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวคนอื่นที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
ภาพจาก โหนกระแส
เบื้องต้น นายจริต ธรรมวงศ์ นายก อบต.โนนดินแดง ซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่เขื่อนลำนางรอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้ว พบว่าจุดที่นักท่องเที่ยว 2 รายแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม อยู่บริเวณป้ายเตือนน้ำลึก ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่กำหนดให้เล่นน้ำ และทั้งคู่ไม่ได้สวมเสื้อชูชีพ
ภาพจาก โหนกระแส
ด้าน นายสุริยะ สังวรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ชี้ว่า หน่วยงานชลประทานมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำ รวมถึงติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดน้ำลึก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยนี่เป็นครั้งแรกที่พบพฤติกรรมลักษณะนี้ ทราบว่าเกิดเหตุช่วงเย็นขณะพระอาทิคย์ตกดิน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เดินตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่
หลังจากนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาตัวบุคคลที่ปรากฏในเหตุการณ์และพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย จากนั้นจะบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและฝ่ายปกครอง เพิ่มมาตรการดูแลพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีก
ทั้งนี้ ขอฝากถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเขื่อนลำนางรอง ให้ช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว เคารพกฎระเบียบและคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้พื้นที่สาธารณะ
ด้าน นางสาววัชรพร ศรีบุญราษฎร์ พนักงานร้านค้าสวัสดิการ ผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ตนพบเห็นนักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมอยู่กลางน้ำ ขณะเดินไปเก็บถ้วยจานตามโต๊ะอาหาร แต่เพราะไม่กล้าเข้าไปตักเตือนเอง จึงรีบเก็บถ้วยจานให้เรียบร้อยก่อนรายงานให้หัวหน้าทราบ ทั้งนี้ มองว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสม และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของเขื่อนลำนางรอง ที่มีประชาชนและครอบครัวมาพักผ่อนกันจำนวนมาก
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส