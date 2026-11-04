HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จ่อล่าตัว คู่รักทำเสื่อมกลางเขื่อนลำนางรอง ไม่แคร์ใครจะมอง ทำเสียภาพลักษณ์

          เสื่อมหนัก คู่รักอนาจารกลางเขื่อนลำนางรอง น้ำลึกไม่กลัว ไม่แคร์แม้มีนักท่องเที่ยวเห็น สั่งสืบหาตัว จ่อดำเนินคดี ทำเสื่อมเสียภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว

คู่รักอนาจารกลางเขื่อนลำนางรอง

          จากกรณีบนโลกออนไลน์ปรากฏภาพของชายหญิงคู่หนึ่งเปลื้องผ้าพร้อมแสดงท่าทีกอดรัดคล้ายกำลังมีเพศสัมพันธ์กัน ภายในพื้นที่เขื่อนแห่งหนึ่ง จนเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนในพื้นที่

คู่รักอนาจารกลางเขื่อนลำนางรอง

          ล่าสุด (4 พฤศจิกายน 2569) โหนกระแส รายงานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยบุคคลในภาพเป็นนักท่องเที่ยวชายและหญิง ที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมคล้ายกระทำอนาจารอยู่กลางน้ำ ในแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวคนอื่นที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว

คู่รักอนาจารกลางเขื่อนลำนางรอง
ภาพจาก โหนกระแส

          เบื้องต้น นายจริต ธรรมวงศ์ นายก อบต.โนนดินแดง ซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่เขื่อนลำนางรอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้ว พบว่าจุดที่นักท่องเที่ยว 2 รายแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม อยู่บริเวณป้ายเตือนน้ำลึก ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่กำหนดให้เล่นน้ำ และทั้งคู่ไม่ได้สวมเสื้อชูชีพ

คู่รักอนาจารกลางเขื่อนลำนางรอง
ภาพจาก โหนกระแส

          ด้าน นายสุริยะ สังวรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ชี้ว่า หน่วยงานชลประทานมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำ รวมถึงติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดน้ำลึก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยนี่เป็นครั้งแรกที่พบพฤติกรรมลักษณะนี้ ทราบว่าเกิดเหตุช่วงเย็นขณะพระอาทิคย์ตกดิน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เดินตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่

          หลังจากนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาตัวบุคคลที่ปรากฏในเหตุการณ์และพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย จากนั้นจะบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและฝ่ายปกครอง เพิ่มมาตรการดูแลพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีก

          ทั้งนี้ ขอฝากถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเขื่อนลำนางรอง ให้ช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว เคารพกฎระเบียบและคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้พื้นที่สาธารณะ 

คู่รักอนาจารกลางเขื่อนลำนางรอง

คู่รักอนาจารกลางเขื่อนลำนางรอง

          ด้าน นางสาววัชรพร ศรีบุญราษฎร์ พนักงานร้านค้าสวัสดิการ ผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ตนพบเห็นนักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมอยู่กลางน้ำ ขณะเดินไปเก็บถ้วยจานตามโต๊ะอาหาร แต่เพราะไม่กล้าเข้าไปตักเตือนเอง จึงรีบเก็บถ้วยจานให้เรียบร้อยก่อนรายงานให้หัวหน้าทราบ ทั้งนี้ มองว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสม และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของเขื่อนลำนางรอง ที่มีประชาชนและครอบครัวมาพักผ่อนกันจำนวนมาก


ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จ่อล่าตัว คู่รักทำเสื่อมกลางเขื่อนลำนางรอง ไม่แคร์ใครจะมอง ทำเสียภาพลักษณ์ โพสต์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2569 เวลา 17:29:28
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด เด่นคุณ ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว ปฏิทินช่อง 3 ปี 2570 ปฏิทินวันหยุด 2570 เกีย เจ้าสาว ทอย บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 เมตตา รุ่งรัตน์ ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา วิน ธาวิน
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย