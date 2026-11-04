เปิดทรัพย์สินบุ๋ม ปนัดดา และคนรอบข้างที่ถูกอายัด มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน

เปิดทรัพย์สินบุ๋ม ปนัดดา และคนรอบข้างที่ถูกอายัด มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท เป็นบ้าน ที่ดิน เงินสด รถ เป็นต้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) มีการอายัดทรัพย์สินส่วนตัวของบุ๋ม ปนัดดา สามี ลูก พ่อแม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทรัพย์สินที่อายัดมีดังนี้
1. 3 - 4 หลัง
2. ที่ดินหลายแปลง
3. รถยนต์ 20 คัน
4. ปืน 6 กระบอก
5. กระเป๋าแบรนด์เนมจำนวนมาก
6. เงินทุกบัญชี กว่า 100 ล้าน
ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) มีการอายัดทรัพย์สินส่วนตัวของบุ๋ม ปนัดดา สามี ลูก พ่อแม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทรัพย์สินที่อายัดมีดังนี้
1. 3 - 4 หลัง
2. ที่ดินหลายแปลง
3. รถยนต์ 20 คัน
4. ปืน 6 กระบอก
5. กระเป๋าแบรนด์เนมจำนวนมาก
6. เงินทุกบัญชี กว่า 100 ล้าน
ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3