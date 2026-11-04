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เปิดทรัพย์สินบุ๋ม ปนัดดา และคนรอบข้างที่ถูกอายัด มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน

          เปิดทรัพย์สินบุ๋ม ปนัดดา และคนรอบข้างที่ถูกอายัด มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท เป็นบ้าน ที่ดิน เงินสด รถ เป็นต้น


บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) มีการอายัดทรัพย์สินส่วนตัวของบุ๋ม ปนัดดา สามี ลูก พ่อแม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทรัพย์สินที่อายัดมีดังนี้


          1. 3 - 4 หลัง

          2. ที่ดินหลายแปลง

          3. รถยนต์ 20 คัน

          4. ปืน 6 กระบอก

          5. กระเป๋าแบรนด์เนมจำนวนมาก

          6. เงินทุกบัญชี กว่า 100 ล้าน


ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3




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เปิดทรัพย์สินบุ๋ม ปนัดดา และคนรอบข้างที่ถูกอายัด มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน โพสต์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19:18:08
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