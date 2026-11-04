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ภาพธนาคารกรุงเทพ สาขาดังทางภาคเหนือ ปิดตำนาน 29 ปี กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

          ปิดตำนาน 29 ปี ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่ขะจาน จ.เชียงราย หลังจากนี้จะแปลงเป็นจุดบริการด้าน ATM แทน และควบรวมไปยังสาขาแม่สรวย



ธนาคารกรุงเทพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jirawan Khampan


          ในยุคที่ธนาคารดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้การใช้บริการผ่านสาขาธนาคารลดลง และหลายแห่งต้องปรับรูปแบบการให้บริการตามไปด้วย

          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Jirawan Khampan พนักงานธนาคารกรุงเทพ ระบุว่า ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่ขะจาน (เดิมมีฐานะเป็นสาขาย่อยแม่ขะจาน) ยุติการให้บริการในรูปแบบสาขาเต็มรูปแบบ หลังเปิดให้บริการเคียงคู่ชุมชนชาว ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มานานถึง 29 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569


          ปัจจุบันจุดดังกล่าวปรับเป็นจุดบริการตู้เอทีเอ็ม (ATM) สำหรับทำธุรกรรมทางการเงินพื้นฐาน เช่น ฝาก ถอน โอน ให้แก่คนในพื้นที่และนักเดินทางแทน

          ขณะเดียวกัน ภาพด้านในธนาคาร พบว่า มีลังเอกสารต่าง ๆ เต็มไปหมด ซึ่งทุกคนก็เตรียมตัวเก็บของเพื่อควบรวมสาขาไปยังสาขาแม่สรวยต่อไป

ธนาคารกรุงเทพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jirawan Khampan





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