HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ร.ต.ท. สมภพ เปิดใจหลังหย่าสาวชลบุรีไม่ถึงเดือน เปิดรับผู้สมัครคนใหม่แล้ว

          ร.ต.ท. สมภพ เปิดใจหลังหย่าสาวชลบุรีไม่ถึง 1 เดือน ประกาศโสดอีกครั้ง พร้อมเปิดรับสมัครคุณนายคนใหม่


หมวดสมภพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทุบข่าวนนท์

          กลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนติดตาม เมื่อ ร.ต.ท. สมภพ รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม ตำรวจโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ประกาศรับสมัครคุณนายกลางรายการโหนกระแส จนมีสาว ๆ สมัครเข้ามานับหมื่นคน และเจอคน ๆ นั้นแล้ว

          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า ร.ต.ท. สมภพ หย่ากับหญิงวัย 47 ปีเป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่จดทะเบียนสมรสวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยที่ยังไม่ได้จัดงานแต่งงานที่มีแผนเดิมคือ จัดวันที่ 6 ธันวาคม 2569 โดยเตรียมโต๊ะจีน 100 โต๊ะ เชิญแขก 1,500 คน



          ร.ต.ท. สมภพ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านพระราม 5 เจ้าตัวเผยว่ายังรักและไม่เคยคิดจะหย่า แต่อาจเป็นเพราะในสายตาอีกฝ่าย ตนเองอาจไม่ดีพอและไม่คู่ควร จึงไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้มากนัก ตอนนี้ที่บ้านไม่มีแม่บ้านหรือคู่ชีวิตคอยเก็บกวาดดูแลเหมือนเคย

          ทั้งนี้ ร.ต.ท. สมภพ พูดติดตลกว่า ตอนนี้กลับมาโสดอีกครั้งแล้ว หากสาว ๆ ท่านใดสนใจสมัครเข้ามา ก็พร้อมเปิดใจรับและขอพูดคุยทำความรู้จักกันให้มากกว่าเดิม โดยจะไม่รีบพาไปจดทะเบียนสมรส แต่ถ้าดูแล้วว่าอยู่ร่วมกันได้ ก็จะทำให้ถูกต้องตามประเพณี  พร้อมยืนยันว่าคุณนายคนใหม่ไม่ต้องทำงานเหนื่อยเหมือนที่เคยพูดไว้ ใครที่ยังไม่เข็ดและอยากเป็นคุณนาย สามารถโทรตรงไปที่มือถือของตนได้เลย


ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ร.ต.ท. สมภพ เปิดใจหลังหย่าสาวชลบุรีไม่ถึงเดือน เปิดรับผู้สมัครคนใหม่แล้ว โพสต์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2569 เวลา 21:21:30
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด เด่นคุณ ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว ปฏิทินช่อง 3 ปี 2570 ปฏิทินวันหยุด 2570 เกีย เจ้าสาว ทอย บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 เมตตา รุ่งรัตน์ ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา วิน ธาวิน
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย