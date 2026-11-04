ร.ต.ท. สมภพ เปิดใจหลังหย่าสาวชลบุรีไม่ถึงเดือน เปิดรับผู้สมัครคนใหม่แล้ว

ร.ต.ท. สมภพ เปิดใจหลังหย่าสาวชลบุรีไม่ถึง 1 เดือน ประกาศโสดอีกครั้ง พร้อมเปิดรับสมัครคุณนายคนใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทุบข่าวนนท์
กลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนติดตาม เมื่อ ร.ต.ท. สมภพ รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม ตำรวจโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ประกาศรับสมัครคุณนายกลางรายการโหนกระแส จนมีสาว ๆ สมัครเข้ามานับหมื่นคน และเจอคน ๆ นั้นแล้ว
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า ร.ต.ท. สมภพ หย่ากับหญิงวัย 47 ปีเป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่จดทะเบียนสมรสวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยที่ยังไม่ได้จัดงานแต่งงานที่มีแผนเดิมคือ จัดวันที่ 6 ธันวาคม 2569 โดยเตรียมโต๊ะจีน 100 โต๊ะ เชิญแขก 1,500 คน
ร.ต.ท. สมภพ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านพระราม 5 เจ้าตัวเผยว่ายังรักและไม่เคยคิดจะหย่า แต่อาจเป็นเพราะในสายตาอีกฝ่าย ตนเองอาจไม่ดีพอและไม่คู่ควร จึงไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้มากนัก ตอนนี้ที่บ้านไม่มีแม่บ้านหรือคู่ชีวิตคอยเก็บกวาดดูแลเหมือนเคย
ทั้งนี้ ร.ต.ท. สมภพ พูดติดตลกว่า ตอนนี้กลับมาโสดอีกครั้งแล้ว หากสาว ๆ ท่านใดสนใจสมัครเข้ามา ก็พร้อมเปิดใจรับและขอพูดคุยทำความรู้จักกันให้มากกว่าเดิม โดยจะไม่รีบพาไปจดทะเบียนสมรส แต่ถ้าดูแล้วว่าอยู่ร่วมกันได้ ก็จะทำให้ถูกต้องตามประเพณี พร้อมยืนยันว่าคุณนายคนใหม่ไม่ต้องทำงานเหนื่อยเหมือนที่เคยพูดไว้ ใครที่ยังไม่เข็ดและอยากเป็นคุณนาย สามารถโทรตรงไปที่มือถือของตนได้เลย
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทุบข่าวนนท์
กลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนติดตาม เมื่อ ร.ต.ท. สมภพ รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม ตำรวจโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ประกาศรับสมัครคุณนายกลางรายการโหนกระแส จนมีสาว ๆ สมัครเข้ามานับหมื่นคน และเจอคน ๆ นั้นแล้ว
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า ร.ต.ท. สมภพ หย่ากับหญิงวัย 47 ปีเป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่จดทะเบียนสมรสวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยที่ยังไม่ได้จัดงานแต่งงานที่มีแผนเดิมคือ จัดวันที่ 6 ธันวาคม 2569 โดยเตรียมโต๊ะจีน 100 โต๊ะ เชิญแขก 1,500 คน
ร.ต.ท. สมภพ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านพระราม 5 เจ้าตัวเผยว่ายังรักและไม่เคยคิดจะหย่า แต่อาจเป็นเพราะในสายตาอีกฝ่าย ตนเองอาจไม่ดีพอและไม่คู่ควร จึงไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้มากนัก ตอนนี้ที่บ้านไม่มีแม่บ้านหรือคู่ชีวิตคอยเก็บกวาดดูแลเหมือนเคย
ทั้งนี้ ร.ต.ท. สมภพ พูดติดตลกว่า ตอนนี้กลับมาโสดอีกครั้งแล้ว หากสาว ๆ ท่านใดสนใจสมัครเข้ามา ก็พร้อมเปิดใจรับและขอพูดคุยทำความรู้จักกันให้มากกว่าเดิม โดยจะไม่รีบพาไปจดทะเบียนสมรส แต่ถ้าดูแล้วว่าอยู่ร่วมกันได้ ก็จะทำให้ถูกต้องตามประเพณี พร้อมยืนยันว่าคุณนายคนใหม่ไม่ต้องทำงานเหนื่อยเหมือนที่เคยพูดไว้ ใครที่ยังไม่เข็ดและอยากเป็นคุณนาย สามารถโทรตรงไปที่มือถือของตนได้เลย
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้