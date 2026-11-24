เปิดคำพยากรณ์อากาศ ฤดูหนาวในแต่ละเดือนจะเป็นยังไงในช่วง 3 เดือนข้างหน้า
พยากรณ์อากาศ ฤดูหนาวในแต่ละเดือนจะเป็นยังไงในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ดูแล้วได้แง่คิด เตรียมตัวได้เลย
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา มีการเปิดเผยผลการคาดการณ์ว่า ในแต่ละเดือนจะมีอากาศหนาวอย่างไรบ้าง เป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยมานาน ดังนี้
- ธ.ค. 69 อากาศเย็นลงเป็นระยะ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 องศาเซลเซียส
- ม.ค. 70 เย็นที่สุดในฤดูนี้ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 องศาเซลเซียส
- ก.พ. 70 ต้นเดือนอากาศยังเย็นอยู่ อุ่นขึ้นช่วงปลายเดือน อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 องศาเซลเซียส