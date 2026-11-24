เมียจับได้ผัวนอกใจ เรียกแบ็กโฮรื้อบ้านทิ้งทั้งหลัง ผัวขอซื้อ 2 แสน ก็ไม่สน !
เมียอินโดฯ จับได้ผัวนอกใจ เรียกรถแบ็กโฮรื้อบ้านที่สร้างด้วยเงินตัวเองจนราบ ปฏิเสธเงิน 2 แสน ที่ผัวขอจ่ายเพื่อเก็บบ้านไว้ คืนให้พ่อแม่ผัวแค่ที่ดินเปล่า ๆ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า เกิดกรณีพิพาทในครอบครัวที่กลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลมีเดียอินโดนีเซีย เมื่อหญิงวัย 37 ปี จับได้ว่าสามีนอกใจ จึงจ้างรถแบ็กโฮขนาดใหญ่มารื้อบ้านที่ตัวเองทำงานเก็บเงินสร้างมาหลายปีจนราบเป็นหน้ากลอง แม้สามีจะเสนอเงิน 150 ล้านรูเปียห์ (ราว 2 แสนบาท) เพื่อขอเก็บบ้านไว้ แต่ฝ่ายหญิงก็ปฏิเสธเด็ดขาด
จากรายงานของสื่ออินโดนีเซีย Liputan6 ระบุว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านสุราการ์ตา อำเภออาบุงติมูร์ จังหวัดลัมปุง ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดย นางมุสลิมะห์ วัย 37 ปี เคยไปทำงานเป็นแม่บ้านที่ฮ่องกงอยู่นานหลายปี เธออดออมและส่งเงินที่หามาได้ทั้งหมดกลับบ้านเกิด ออกเงินสร้างบ้านหลังนี้เองทั้งหมด แต่แล้วกลับพบว่า นายราวัน สามีของเธอ แอบนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่น ทำให้เธอทั้งโกรธและเสียใจ จนตัดสินใจทำลายบ้านทั้งหลังที่ตัวเองทุ่มเทมาทิ้ง
โดยวันดังกล่าว นางมุสลิมะห์ได้เรียกรถแบ็กโฮเข้ามารื้อบ้าน ดันผนังล้มลงทั้งหมด แม้สามีเคยเสนอเงินให้เพื่อเก็บบ้านหลังนี้ไว้ แต่สำหรับนางมุสลิมะห์ เงินเท่าไรก็ชดเชยความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังไม่ได้
นางมุสลิมะห์ กล่าวอย่างหนักแน่นว่า บ้านหลังนี้คือผลจากการทำงานหนักที่ฮ่องกงของเธอล้วน ๆ แต่ที่ดินเป็นของครอบครัวสามี เธอจึงเลือกรื้อเฉพาะตัวบ้านที่เป็นหยาดเหงื่อของตัวเอง แล้วคืนที่ดินเปล่า ๆ ที่เคลียร์เรียบร้อยให้พ่อแม่สามี
ก่อนรถแบ็กโฮจะเริ่มทุบผนัง ชาวบ้านในพื้นที่ได้มาช่วยกันถอดกระเบื้องหลังคา วงกบประตูไม้ และบานหน้าต่างที่ยังใช้งานได้ออกมาก่อน เพื่อส่งคืนให้ครอบครัวที่ร้องขอ และเมื่อตัวบ้านพังลง เศษอิฐและเศษวัสดุก็ไม่ได้ถูกทิ้งไปเปล่า ๆ เพราะชาวบ้านได้ช่วยกันขนไปถมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในหมู่บ้าน และใช้ปรับพื้นที่สวนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เรื่องในครอบครัวบานปลายเป็นความขัดแย้งในสังคม ทางตำรวจท้องถิ่นได้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย โดยเชิญผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และตัวแทนครอบครัวทั้ง 2 ฝ่ายมาหารือกัน สุดท้ายสามีภรรยาได้ลงนามในข้อตกลงต่อหน้าตำรวจ โดยนายราวันยินยอมให้รื้อบ้านทั้งหลัง และสัญญาว่าจะไม่ฟ้องร้องเรื่องการรื้อบ้านในภายหลัง