ระทึกคอนเสิร์ตแรปเปอร์ดัง สารปริศนาฟุ้งกลางฝูงชน อพยพแฟนเพลงกว่า 12,000 คน
โกลาหลกลางคอนเสิร์ต ดอน โทลิเวอร์ ที่แมนเชสเตอร์ สารปริศนาฟุ้งกลางฝูงชน แฟนเพลงแสบตา ไอ บางคนไอเป็นเลือด ต้องอพยพกว่า 12,000 คน ตำรวจเร่งหาต้นตอ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุโกลาหลขึ้นในคอนเสิร์ตของ ดอน โทลิเวอร์ (Don Toliver) แรปเปอร์ชื่อดังชาวอเมริกัน ที่จัดขึ้น ณ โคออป ไลฟ์ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา หลังมีสารปริศนาถูกปล่อยออกมากลางฝูงชน ทำให้ต้องอพยพแฟนเพลงกว่า 12,000 คน ออกจากสถานที่จัดงาน
เหตุเกิดขึ้นราว 22.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น แฟนเพลงหลายคนเล่าว่าได้กลิ่นเหม็นรุนแรง มีเสียงกรีดร้อง และบางคนถึงขั้นไอเป็นเลือด ช่วงแรกตำรวจเชื่อว่าอาจเป็นแก๊สน้ำตา ก่อนเปลี่ยนมาเรียกว่าเป็น "สารที่ไม่ทราบชนิด"
รายงานชี้ว่า มีผู้แสดงอาการซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารดังกล่าวรวม 89 คน โดยผู้หญิง 1 คนถูกนำส่งโรงพยาบาล ส่วนอีก 88 คนได้รับการตรวจจากหน่วยกู้ชีพ เนื่องจากมีอาการที่ดวงตาและทางเดินหายใจ ผ่านขั้นตอนกำจัดการปนเปื้อนแบบแห้งในที่เกิดเหตุ และถูกพาไปพักดูอาการที่สนามเอทิฮัด สเตเดียม
กลุ่มเพื่อนจากเมืองสกันธอร์ป ซึ่งยืนอยู่ในโซนหน้าเวที เล่าว่า ได้ยินเสียงดัง "ป๊อป" ก่อนที่ทุกคนจะเริ่มไอและวิ่งหนี
มอลลี วัย 19 ปี เผยว่า "ผู้คนต่างหายใจไม่ออก สำลัก หอบหายใจ มันค่อนข้างน่าสะเทือนใจ มีคนถูกเข็นออกมาบนวีลแชร์โดยมีแผ่นฟอยล์คลุมตัว และไม่มีใครในฮอลล์รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น"
ขณะที่ ไคอัน วัย 22 ปี บอกว่า เมื่อสูดเข้าไปจะรู้สึกได้ถึงรสชาติแปลก ๆ ทำให้ไอไม่หยุดและแสบตา
แจ็ก วัย 21 ปี เล่าว่า บางคนมีของเหลวสีชมพูติดตัวและถูกพาไปตรวจ ส่วนตัวเขาและเพื่อน ๆ ถูกสั่งให้ถอดเสื้อผ้า เปลี่ยนเป็นชุดป้องกันสารเคมี สวมรองเท้าแตะและหน้ากาก แล้วถูกพาไปดูอาการที่สนามเอทิฮัด ด้าน ชาร์ลี วัย 20 ปี มองว่าขั้นตอนดังกล่าวค่อนข้างล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวและน่าสับสน ทั้งนี้ กลุ่มเพื่อนยังคงมีอาการปวดหัว เจ็บหน้าอก และเจ็บคอมาก
ด้าน โจอี ฮาว วัย 22 ปี เล่าว่า เหตุเกิดขึ้นราว 30-40 นาที หลังเริ่มโชว์ เขาเห็นผู้คนจำนวนมากทะลักออกจากฮอลล์ในสภาพแตกตื่น ไฟสว่างขึ้น และตัวศิลปินถูกพาลงจากเวทีอย่างเร่งด่วน "กลิ่นเหม็นนั้นพุ่งมาโดนเราเลย"
เจสสิกา โมลต์-บอฟฟีย์ วัย 23 ปี เล่าว่า ผู้คนร้องไห้และกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดขณะหนีออกจากฮอลล์ ส่วน ฮาร์เปอร์ ผู้ชมอีกคน เผยว่า เห็นคนไอเป็นเลือด ทำให้เขาและแฟนสาวรู้สึกกลัวมาก
แฟนเพลงหลายคนยังตั้งคำถามถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย โดย มาลาไค คลาร์ก วัย 19 ปี อ้างว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจกระเป๋า จนเขาต้องถามเองว่าจะตรวจกระเป๋าของเขาหรือไม่
ด้าน โคออป ไลฟ์ ระบุบนเว็บไซต์ว่า มีมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายรูปแบบทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น รวมถึงระบบสแกนที่ตรวจจับสิ่งของต้องห้ามได้โดยไม่ต้องเทของในกระเป๋า
ตำรวจเกรตเตอร์แมนเชสเตอร์ ระบุว่า ยังไม่มีการจับกุมผู้ใดและกำลังสอบสวนว่ามีการกระทำผิดทางอาญาหรือไม่ พร้อมเร่งตรวจสอบว่าเป็นสารชนิดใดและมาจากไหน โดยจะมีการตรวจสอบสิ่งของที่พบในที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ ทอม ฮาร์ดิง กล่าวว่า ผู้ชมกว่า 12,000 คน ถูกพาออกจากฮอลล์อย่างปลอดภัย พร้อมขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ และขอให้ผู้ที่เริ่มมีอาการไม่สบายหลังออกจากงานไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน
ขณะที่ โคออป ไลฟ์ ระบุว่า กำลังทำงานร่วมกับตำรวจเพื่อหาสาเหตุ โดยความปลอดภัยของผู้มาเยือนยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ล่าสุด ดอน โทลิเวอร์ ได้ประกาศเลื่อนคอนเสิร์ตที่เกิดปัญหามาจัดแสดงใหม่ในวันที่ 15 ธันวาคม โดยระบุว่า "ผมเสียใจมากที่ต้องเลื่อนโชว์ จากเหตุการณ์ที่น่าเสียดายที่แมนเชสเตอร์เมื่อคืน ผมแค่อยากให้ทุกคนปลอดภัย และโชว์ต่อไปดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย หัวใจและคำอธิษฐานของผมอยู่กับทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บ"
พร้อมฝากข้อความแรงว่า "STOP BRING BULLSHIT INTO MY SHOWS !!" หรือ "เลิกเอาเรื่องบ้า ๆ มาก่อในโชว์ของผมได้แล้ว"
ทั้งนี้ ดอน โทลิเวอร์ มีชื่อจริงว่า เคเลบ แซคเคอรี โทลิเวอร์ อายุ 32 ปี ขึ้นแสดงที่แมนเชสเตอร์ในฐานะส่วนหนึ่งของทัวร์ Nitrous และเพิ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ อวอร์ดส์ 2027 ถึง 5 สาขา รวมถึงสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม