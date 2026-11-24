เช็กด่วน เปิดชื่อสัตว์น้ำ 10 ชนิด พบสารพิษเกินเกณฑ์ในแม่น้ำกก แนะเลี่ยงกินเครื่องใน
กรมประมงเปิดผลตรวจสัตว์น้ำจากแม่น้ำกกและแม่น้ำสาย พบสัตว์น้ำ 10 ชนิด มีสารปนเปื้อนเกินมาตรฐาน เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงสัตว์น้ำจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมงดกินเครื่องใน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ความคืบหน้ากรณีปัญหาสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำภาคเหนือ ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคสัตว์น้ำ ล่าสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมประมง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการตรวจสอบ พร้อมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำ เพื่อนำไปกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในแม่น้ำกกและแม่น้ำสาย รวมถึงการตรวจสอบสัตว์น้ำมากกว่า 300 ตัวอย่าง ครอบคลุมหลายระดับความลึก ตั้งแต่บริเวณผิวน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงท้องน้ำและหน้าดิน พบสัตว์น้ำ 10 ชนิดในพื้นที่เสี่ยงที่มีค่ามลพิษปนเปื้อนเกินมาตรฐาน ประกอบด้วย
10 สัตว์น้ำเสี่ยงที่มีค่ามลพิษปนเปื้อนเกินมาตรฐาน
กลุ่มปลา 5 ชนิด
ปลาเผาะ
ปลาตะโกก
ปลากดเหลือง
ปลาเค้าดำเหนือ
ปลากระมังครีบสูง
สัตว์น้ำอีก 5 ชนิด
กุ้งน้ำจืด
หอยเชอรี่
หอยขม
หอยกาบน้ำจืด
หอยกระพงน้ำจืด
สาเหตุที่สัตว์น้ำกลุ่มดังกล่าวมีความเสี่ยง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณท้องน้ำหรือหน้าดิน รวมถึงปลาที่กินสัตว์หน้าดินเป็นอาหาร โดยบริเวณดังกล่าวตรวจพบการปนเปื้อนของมลพิษในตะกอนค่อนข้างมาก จึงทำให้สัตว์น้ำที่ใช้ชีวิตและหาอาหารบริเวณนี้มีโอกาสได้รับสารปนเปื้อน
อธิบดีกรมประมงอธิบายเพิ่มเติมว่า ตามธรรมชาติร่างกายของสิ่งมีชีวิตมีกลไกเปลี่ยนสารหนูบางส่วนให้เป็นสารหนูอินทรีย์ ก่อนขับออกจากร่างกายได้ในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน อย่างไรก็ตาม หากแหล่งน้ำยังคงมีสารพิษปนเปื้อนอย่างต่อเนื่องก็มีความกังวลว่าสารดังกล่าวอาจสะสมอยู่ในตัวสัตว์น้ำในระยะยาว
คำแนะนำการบริโภคสัตว์น้ำ อะไรควรเลี่ยง อะไรยังกินได้
สำหรับประชาชนที่กังวลเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคสัตว์น้ำ คำแนะนำคือควรหลีกเลี่ยงสัตว์น้ำจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่ตรวจพบสารปนเปื้อนเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะสัตว์น้ำทั้ง 10 ชนิดที่ตรวจพบ ได้แก่ ปลาเผาะ ปลาตะโกก ปลากดเหลือง ปลาเค้าดำเหนือ ปลากระมังครีบสูง กุ้งน้ำจืด หอยเชอรี่ หอยขม หอยกาบน้ำจืด และหอยกะพงน้ำจืด
นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำให้งดรับประทานเครื่องในสัตว์น้ำ เนื่องจากเป็นส่วนที่มีโอกาสสะสมสารต่าง ๆ ได้ แม้สัตว์น้ำบางกลุ่มจะไม่พบสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานก็ตาม
ขณะที่สัตว์น้ำที่อาศัยบริเวณกลางน้ำและผิวน้ำ รวมถึงปลาจากระบบเพาะเลี้ยงที่ไม่ได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่มีปัญหา ยังพบว่ามีความปลอดภัยตามผลการตรวจสอบที่มีอยู่ โดยเฉพาะปลานิลและปลาทับทิมจากการเลี้ยงในกระชังหลายพื้นที่ของแม่น้ำกก แม่น้ำสาย และลำน้ำสาขา ซึ่งยังไม่พบสารปนเปื้อนในตัวปลา ประชาชนสามารถบริโภคได้ตามข้อมูลที่ตรวจสอบ
เตรียมตรวจปลาแม่น้ำโขงเพิ่ม ใช้ธง 3 สีแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง
สำหรับมาตรการระยะต่อไป กรมประมงเตรียมเก็บตัวอย่างปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำโขง รวมถึงปลาจากบ่อเพาะเลี้ยงเพิ่มเติม เพื่อจำแนกฟาร์มที่มีความปลอดภัยออกจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมพัฒนาระบบสัญลักษณ์แจ้งเตือนด้วยธง 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ตามระดับผลการตรวจสอบ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบสถานการณ์และเลือกบริโภคสัตว์น้ำได้อย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกันยังเตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบ ทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีเพาะเลี้ยงและส่งเสริมรูปแบบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ส่วนผลกระทบของสารปนเปื้อนต่อห่วงโซ่อาหารและวงจรชีวิตสัตว์น้ำ รวมถึงการสืบพันธุ์และการส่งต่อผลกระทบไปยังสัตว์น้ำรุ่นลูกหลาน ยังจำเป็นต้องศึกษาติดตามต่อไป เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ปัญหาสารปนเปื้อนไม่ได้ส่งผลเฉพาะต่อระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังสร้างความกังวลให้กับประชาชนและผู้ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของสัตว์น้ำที่จับได้จากธรรมชาติ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเร่งสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งที่มาและผลการตรวจสอบ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหายังต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีประเด็นการประชุม 3 ฝ่าย ระหว่างไทย เมียนมา และจีน เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตาม รวมถึงแนวทางตรวจสอบแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นที่เหมืองแร่ในรัฐฉานของเมียนมา ซึ่งอาจเป็นประเด็นสำคัญในการวางมาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป