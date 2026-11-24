ไทม์ไลน์หมายแตก ! กัน จอมพลัง ล่อซื้อคนรีดทรัพย์ เพจดังฟาด ที่แท้ค้างค่าเช่าตึก - โยงเว็บพนัน
หมายแตก ! เปิดไทม์ไลน์ กัน จอมพลัง กับข้อมูลอีกฝั่งหลังล่อซื้อคนรีดทรัพย์ เพจดังรวมพลแฉ ติดเงินค่าเช่าตึก แต่สวมบทเหยื่อล่อตำรวจมาจับ จ่อแจ้งความกลับ
เป็นประเด็นที่สังคมจับตามองล่าสุด (24 พฤศจิกายน 2569) เมื่อเพจ กันจอมพลัง ช่วยสู้ โพสต์ข้อความ "หมายแตกตำรวจบุกจับคาเงินของกลาง ขบวนการทำหลักฐานเท็จ ตบทรัพย์ กัน จอมพลัง โยงพิธีกรชื่อดังและเหล่าคนดังหลายคนที่ออกมาโจมตีผม" แต่งานนี้ชาวเน็ตกลับมีจุดอื่นให้โฟกัส เมื่อ ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด รวมถึงเพจต่าง ๆ ออกมาเปิดข้อมูลอีกด้าน
ล่อซื้อจับคนรีดทรัพย์ ก่อนโผล่เอกสารสำคัญ
เริ่มจากเพจ ดาวแปดแฉก ที่ระบุว่า "ไม่เกี่ยวกับพิธีกรดัง !! กรณี ตำรวจควบคุมตัว 'ธนกฤต' อายุ 48 ปี 'ติรนัย' อายุ 53 ปี คดีหมิ่นประมาท - รีดเอาทรัพย์ หลังพรี่กันแจ้งความ หอบเงินกว่า 2 แสน ให้ตำรวจ ล่อซื้อในร้านฟาสต์ฟู้ดเมื่อคืนนี้" พร้อมชี้ว่าทั้งคู่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และยื่นขอประกันตัวในชั้นสอบสวน
นอกจากนี้ยังระบุว่ามีเอกสาร 13 แผ่น ที่ถูกนำมาขู่เพื่อรีดเอาทรัพย์จาก กัน จอมพลัง จาก 10 ล้านบาท ต่อรองผู้ก่อเหตุเหลือ 2.5 แสนบาท กระทั่งถูกรวบ โดยทางตำรวจยึดเป็นหลักฐานสำคัญ พร้อมทิ้งคำถามว่า "เอกสารอะไรหนอ ?"
ลวงมาจ่ายค่าเช่าตึก ก่อนให้ตำรวจจับ ?
ฝั่งทนายเดชา ก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านเพจ ทนายคลายทุกข์ บอกได้รับแจ้งจากทนายความของเจ้าของตึกว่า กัน จอมพลัง ให้ลูกน้องติดต่อมาเพื่อจะชำระค่าตึก ซึ่งอ้างว่ามีการค้างชำระประมาณ 400,000 บาท โดยจะจ่ายครึ่งหนึ่งประมาณ 2.5 แสน หลังจากนั้นก็ให้ลูกน้องซึ่งเป็นผู้หญิงติดต่อหลายครั้ง
เมื่อคืนนี้หลังจากเจ้าของตึกหลงเชื่อมัน จะมารับค่าเช่าตึกที่ค้างชำระ แต่เมื่อมารับเงินก็โดนเอาตำรวจมาจับ แล้วแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทและกรรโชก ซึ่งได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้
ตอนนี้ทนายความของเจ้าของตึกกำลังทำเรื่องประกันตัวและจะดำเนินคดีกับกัน จอมพลัง ต่อไป ส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรพิสูจน์กันต่อไป ขณะที่ทางเจ้าของตึกได้ไปให้การต่อ DSI และตำรวจไซเบอร์แล้ว เกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันของกัน จอมพลัง
พี่เอก คือใคร.. ส่อโยงเว็บพนัน
ต่อมาบนเพจ ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ มีการโพสต์เปิดตัวละครอีกตัว คือ "พี่เอก" ซึ่งทนายตั้มชี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับ กัน จอมพลัง ดังนี้
สำหรับคำถามว่า "พี่เอกคือใคร" พี่เอกคือเจ้าของตึกที่ทนายตั้มชี้ว่า กัน จอมพลัง กับอีกบุคคลไปเช่าทำเว็บพนันที่ฝั่งเขมร แล้วค้างค่าเช่าไว้ 4 แสน
พี่เอกเอาข้อมูลมาให้ตน ซึ่งตนได้ให้ข้อมูลกับทางตำรวจไซเบอร์และ DSI แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อ 2 วันก่อน พี่เอกโทร. มาเล่าว่ามีคนของ กัน จอมพลัง ติดต่อมาคืนเงินและขอให้จบเรื่องนี้ อย่าออกสื่อเรื่องของเขาอีก
"แต่วันนี้ตื่นมาเจอข่าวก็ตกใจครับ เหลี่ยมทุกดอก เพื่อกลบข่าวเน่า ๆ ตัวเอง เลยแนะนำให้พี่เอกแจ้งความกลับไปเลยครับ"
เพจดังฟาด สวมบทเหยื่อก่อนแบล็กเมล อีกฝั่งจ่อแจ้งความกลับ
ขณะที่เพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์ว่า "เฮือกสุดท้าย ตีฟูเล่นใหญ่ ส่งท้ายให้ FC ฟินฉ่ำ ความจริงคือ ค้างค่าเช่าตึกที่ปอยเปต 400,000 บาท แล้วนัดจะชำระเงินให้เค้า สุดท้ายแบล็กเมลให้ตำรวจมาจับบอกว่าตนเองโดนข่มขู่ถูกตบทรัพย์..."
รวมถึงเพจ ไอ้เก๋าเล่าข่าว ที่ระบุว่า "สรุปสั้น ๆ เรื่องไอ้กั้นจอมพลัง มันบิดค่าเช่าตึกทำเว็บพนันที่เขมร เขาเลยทวงถามมัน มันได้ทีเลยนัดจ่ายบอกจะคืน หวังจะฟอกขาวโดยสวมบทเป็นเหยื่อแบบหน้าด้าน ๆ แจ้งตำรวจบอกโดนข่มขู่ให้จ่าย ทั้ง ๆ ที่แท้จริงมันติดตังเขาแท้ ๆ แถมลากคนที่มันแค้นเช่นพิธีกรดัง เข้าไปเกี่ยวหวังลดความน่าเชื่อถือ สุดท้ายเขารู้ทันหน้าแหก ลบโพสต์ทิ้งทั้งเฟส อาการแบบนี้เขาเรียก ศพกระตุก ก่อนเผา 5555"
กระทั่งล่าสุด เพจดาวแปดแฉก ระบุเพิ่มเติมว่า ทนายตั้มได้พา 1 ใน 2 ผู้ถูกกล่าวหาจากกัน จอมพลัง คดีรีดเอาทรัพย์-หมิ่นประมาท ให้สัมภาษณ์พร้อมโชว์หลักฐาน อ้างผู้ถูกกล่าวหาจัดฉาก และเตรียมแจ้งความกลับ กัน จอมพลัง แล้ว
หนุ่ม กรรชัย โพสต์
ทั้งนี้ พบว่าในเฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย มีการโพสต์ข้อความ “กูอ่ะ ประเสริฐ แต่มึงอ่ะ ต่ำทราม #ประเสริฐ 26 พ.ย.นี้ ทุกโรงภาพยนตร์” ซึ่งหลายคนต้องจับตาต่อไปว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้หรือไม่