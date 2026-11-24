หนุ่ม กรรชัย พูดถึงกัน จอมพลัง ในรายการ พร้อมสถานะความสัมพันธ์ล่าสุด คืออะไร
หนุ่ม กรรชัย พูดถึงกัน จอมพลัง ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ พร้อมสถานะความสัมพันธ์ล่าสุดคืออะไร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ในตอนหนึ่งของรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย กล่าวถึงประเด็นที่ กัน จอมพลัง สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องบัญชีบริจาคเป็นบัญชีม้า ถ้าเป็นบัญชีเว็บพนัน จะต้องมีเส้นเงินที่เข้าออกถี่กว่านี้ว่า
"อันนี้ในฐานะที่เราเคยรู้จักกัน เป็นห่วง ฝากไปบอกแกหน่อยว่าอย่าไปสัมภาษณ์แบบนี้ อย่าพูดแบบนี้ เพราะเดี๋ยวคนเขาสวนว่า คุณกันเคยเห็นบัญชีพนันออนไลน์เหรอว่ามันเข้าออกกันแบบไหน เอ้า พัก เดี๋ยวกลับมา"
หลังจากนั้น หนุ่ม กรรชัย อธิบายเพิ่มเติมว่า บัญชีบริจาคนี้ ไปอยู่ในเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่ปี 2565 แล้ว