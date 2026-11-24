สาวไปเดินงานลอยกระทง เห็นบรรยากาศแล้วแทบช็อก ไม่คิดว่าจะเงียบขนาดนี้
มองไปทางไหนก็ไร้ผู้คน สาวไปเดินงานลอยกระทง เห็นบรรยากาศแล้วแทบช็อก ไม่คิดว่าจะเงียบขนาดนี้
เฟซบุ๊ก Ruvaida Prasopmo ได้โพสต์ในกลุ่ม ข่าวนนทบุรี ถึง ชาวนนทบุรี ซึ่งเป็นภาพของสาวคนหนึ่ง เดินทางไปเดินเล่นที่งานลอยกระทงในวัดแห่งหนึ่ง จนกระทั่งได้เข้าไปอยู่ในงาน ทำเอาเธอถึงกับพูดออกมาว่า อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิด เพิ่งเคยเจอว่ามันเงียบแบบไม่มีคนเดินขนาดนี้ มาถึงจุดที่งานลอยกระทงเงียบเหงาและไร้ผู้คน
ต่อมามีชาวเน็ตที่อยู่ในถิ่น เข้ามาคอมเมนต์ตอบเจ้าของโพสต์เพิ่มเติม งานวัดที่นี่ของไม่ดี มีแต่ร้านเดิม ๆ มาขายจนซ้ำซาก ถ้าปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง คนเดินจะได้ไม่เบื่อ ซึ่งชาวเน็ตส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความคิดนี้กันอย่างล้นหลาม
ภาพจากเฟซบุ๊ก Ruvaida Prasopmo